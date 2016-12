Serie A: la Sampdoria batte 3-0 l'Udinese a Marassi

21:25 - Boccata d'ossigeno per la Samp, che batte 3-0 l'Udinese a Marassi. Per i friulani terzo ko nelle ultime quattro gare. Blucerchiati avanti al 17' con Eder su rigore concesso per fallo di Kelava sullo stesso attaccante. Al 35' Udinese in 10 per rosso ad Allan per doppio giallo. I padroni di casa raddoppiano al 2' della ripresa ancora con Eder. Altre due espulsioni, Soriano da una parte e Gabriel Silva dall'altra, poi nel finale 3-0 di Gastaldello.

LA PARTITA

Buon inizio dell'Udinese, con grande pressing sui portatori di palla della Sampdoria. I blucerchiati crescono con il passare dei minuti e si rendono pericolosi con un paio di tentativi di Gabbiadini. Al 16' l'episodio che sblocca il risultato: Kelava frana su Eder in area e l'arbitro Mazzoleni concede il calcio di rigore, che Eder non sbaglia. E' un momento favorevole agli uomini di Mihajlovic, che sfiorano subito il raddoppio con Soriano: il suo colpo di testa finisce fuori di un soffio. La replica degli ospiti con Domizzi sugli sviluppi di una punizione di Di Natale ma il difensore non inquadra lo specchio della porta. Al 35' altra tegola per la squadra friulana: Allan, già ammonito, si becca il secondo giallo e viene espulso. Nel finale di tempo bella iniziativa di Maicosuel, ma Mustafi e De Silvestri chiudono bene.



Via alla ripresa e tra le fila dell'Udinese c'è Badu al posto di Maicosuel. Passano 2' e arriva il raddoppio della Sampdoria ancora con Eder sugli sviluppi di una punizione di Palombo. Qualche minuto dopo De Silvestri va vicino al 3-0. Al 16' si ristabilisce la superiorità numerica, con Soriano che si becca il secondo giallo per fallo su Danilo. Un cambio per parte con Fernandes che prende il posto di Basta e Bjarnason di Wszolek. E al 24' l'Udinese resta in nove per un altro rosso, questa volta a Gabriel Silva, ancora per doppio giallo. La Samp non si ferma e va alla ricerca del terzo gol: ci prova Eder in un paio di occasioni poi Gabbiadini. Il tris arriva a 3' dalla fine con Gastaldello di testa su punizione di Gabbiadini. Finisce qui, con la Samp che festeggia e sorpassa proprio l'Udinese in classifica. Friulani giù.

LE PAGELLE

Eder 7,5 - Un giocatore trasformato rispetto a qualche tempo fa. Fa una doppietta ma non ne ha ancora abbastanza. Lottatore fino alla fine.



Gastaldello 6,5 - Il gol è la ciliegina su una prestazione attenta e senza sbavature.



Kelava 5 - Chiamato a sostituire Brkic, tradisce i suoi con il fallo da rigore su Eder dopo 17'.



Allan 4 - Già ammonito, va a commettere un fallo inutile su Eder, lasciando i suoi in 10 alla mezz'ora. Gabriel Silva (5) completa l'opera.



IL TABELLINO

Sampdoria-Udinese 3-0

Sampdoria (4-2-3-1): Da Costa 6; De Silvestri 6,5, Mustafi 6, Gastaldello 6,5, Costa 6; Palombo 6,5, Krsticic 6 (27' st Renan 6); Gabbiadini 6,5, Soriano 5,5, Wszolek 6 (21' st Bjarnason 6); Eder 7,5 (40' st Sansone). A disposizione: Fiorillo, Regini, Salamon, Fornasier, Berardi, Maresca, Gavazzi, Eramo, Pozzi. All.: Mihajlovic 7

Udinese (3-4-2-1): Kelava 5; Heurtaux 5,5, Danilo 5, Domizzi 5,5; Basta 5,5 (20' st Fernandes 5,5), Allan 4, Pinzi 5, Gabriel Silva 5; Pereyra 5, Maicosuel 5 (1' st Badu 5); Di Natale 5 (42' st Zielinski sv). A disposizione: Scufet, Naldo, Bubnjic, Widmer, Douglas, Mlinar, Jadson, Lazzari, N.Lopez. All.: Bortoluzzi (Guidolin squalificato) 5.

Arbitro: Mazzoleni

Marcatori: 17' rig., 2' st Eder, 42' st Gastaldello

Ammoniti: Krsticic, Wszolek (S), Kelava, Badu, Domizzi (U)

Espulsi: 35' Allan, 24' st Gabriel Silva (U), 17' st Soriano (S) per doppia ammonizione