Serie A, la Samp batte il Chievo 2-1

17:50 - La Sampdoria batte il Chievo 2-1 e sale a 44 punti in classifica. Gli uomini di Mihajlovic giocano un buon primo tempo, ma a inizio ripresa vanno sotto a causa del gol realizzato su rigore, che ha causato l'espulsione di Mustafi, da Thereau. I blucerchiati non si scompongono e, prima acciuffano il pareggio con una bella serpentina di Eder, e poi siglano il gol della vittoria al 92' con una conclusione di Soriano.

LA PARTITA

Nella 35a giornata di Serie A al Ferraris si sfidano due squadre partite a inizio anno con lo stesso obiettivo: la salvezza. La Sampdoria, che con l'avvento di Mihajlovic è riuscita a uscire dalle sabbie mobili e a disputare un campionato tranquillo, deve fare a meno di Obiang e puntando su Kristicic e Palombo in mediana, mentre Okaka batte Maxi Lopez al foto finish e sarà il terminale offensivo. Il Chievo invece, deve assolutamente conquistare i tre punti che significherebbero +5 sulla zona retrocessione e un bottino da amministrare nelle ultime giornate. Rubin, Paloschi, Dramé, Guana e Paredes rappresentano le pesanti assenze a cui Mimmo Di Carlo dovrà far fronte.



I padroni di casa prendono subito in mano il pallino del gioco con un buon fraseggio a centrocampo e con un Okaka bravo a cercare il pallone, proteggerlo e appoggiarsi ai suoi compagni. Eder approfitta proprio di una sponda dell'ex attaccante della Roma per presentarsi davanti ad Agazzi, salvo poi inciampare creando una mischia che Soriano non riesce a concludere in rete. Il Chievo non reagisce e sembra giocare per il pareggio rintanandosi nella propria metà campo e permettendo ai doriani di fare il proprio gioco. Obinna, che dovrebbe garantire velocità nelle ripartenze, gioca sulla linea dei centrocampisti e raramente si fa vedere in avanti, non supportando praticamente mai Thereau. Prima del fischio finale c'è tempo per l'occasione più importante: sugli sviluppi di un calcio da fermo il pallone arriva sulla testa di Gastaldello che da pochi passi, a porta sguarnita, colpisce il palo, fallendo una clamorosa palla gol. Le squadre vanno al riposo con gli uomini di Mihajlovic che giocano meglio ma faticano a trovare spazi e gli ospiti che devono cercare di essere più intraprendenti, perché, anche senza Paloschi, il potenziale offensivo c'è.



Inizia la ripresa con gli stessi ventidue e lo stesso copione tattico: Sampdoria che fa la partita tenendo il possesso di palla e cercando sortite offensive e gialloblù che cercando di tappare tutti i buchi. All'11 però, cambia totalmente il match: fiammata di Obinna che dal nulla calcia da fuori area colpendo il palo, e sulla respinta è il più lesto a raccogliere il pallone ma viene messo giù da Mustafi che provoca rigore ed espulsione. Dal dischetto si presenta Thereau che non sbaglia e porta i clivensi sull'1-0. La reazione dei blucerchiati non si fa attendere ed Eder, con un tiro a giro dai 16 metri, fa volare all'incrocio un attentissimo Agazzi. Il pari è questione di minuti però, ed arriva alla mezz'ora con una super serpentina di Eder, lesto a battere l'estremo difensore clivense con un colpo di mezza punta destra che anticipa l'estremo difensore clivense. Ma la beffa per gli uomini di Corini giunge al 92', quando Soriano raccoglie un pallone sporco dai 15 metri e lo scaraventa nell'angolino con un destro chirurgico su cui Agazzi non può, ancora una volta, nulla. La partita termina 2-1.



La Samp vince e vola a 44 punti interrompendo la striscia negativa di tre sconfitte consecutive, mentre il Chievo butta via l'occasione epocale di portarsi a +5 dalla zona retrocessione.

LE PAGELLE

Okaka 7. Non ha segnato, e per un attaccante non è un dettaglio, ma ha lavorato tantissimo per la squadra fornendo sponde precise e lottando su ogni pallone.

Gastaldello 5,5. Non è giornata, lo si intuisce dal palo sfortunato da 2 metri e dal rimpallo sulla sua schiena che seve Obinna nell'occasione del rigore.

Thereau 6,5. Mezzo punto in più per la freddezza con cui realizza il calcio di rigore. Può dare (molto) di più-

Rigoni 6,5. Tanta legna a centrocampo e qualche buona idea. Nonostante il nervosismo, match più che sufficiente.

Obinna 5,5. I tempi in cui realizzava il gol più bello della carriera sono lontani, e si vede. Si conquista un calcio di rigore con espulsione, ma nient'altro.

Soriano 6,5. Non avrà la velocità di Eder, i piedi di Sansone e la fisicità di Okaka, ma è l'uomo più importante nella fase offensiva. Stupendo il gol allo scadere.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-CHIEVO 2-1

Sampdoria (4-2-3-1): Fiorillo 6; De Silvestri 5,5, Mustafi 5,5, Gastaldello 5,5, Regini 6; Palombo 6 (24' st Fornasier 6), Krsticic 6 (34' st Renan 6,5); Sansone 6,5 (10' stGabbiadini 6), Soriano 6,5, Eder 6,5; Okaka 7

A disp.: Da Costa, Falcone, Berardi, Salamon, Rodriguez, Costa, Bjarnason, Sestu, Maxi Lopez. All.: Mihajlovic

Chievo (4-3-1-2): Agazzi 6,5; Frey 5,5 (45' st Bernardini sv), Dainelli 5, Cesar 5, Sardo 5,5; Guarente 5,5 (36' st Stoian sv), Rigoni 6,5, Radovanovic 5,5; Hetemaj 6; Thereau 6, Obinna 5,5 (12' st Lazarevic 5,5).

A disp.: Puggioni, Squizzi, Canini, Dos Santos, Kupisz, Bentivoglio, Calello, Pellissier. All.: Corini

Arbitro: Orsato

Marcatori: 11'st Thereau su rigore (C), 36' st Eder, 47' st Soriano

Ammoniti: De Silvestri (S), Guarente, Rigoni, Cesar, Hetemaj, Frey (C)

Espulsi: Mustafi (S) per fallo da ultimo uomo