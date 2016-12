Serie A: la Roma torna a vincere, Udinese battuta 3-2 

10:25 - Il Napoli chiama e la Roma risponde. I giallorossi hanno battuto 3-2 l'Udinese e sono tornati al secondo posto solitario rispedendo gli azzurri a -3 punti. Vittoria firmata dal ritorno in campo di Totti che ha sbloccato il match al 22' ed è stato seguito dal gol di Destro lanciato da Gervinho. Nella ripresa Pinzi ha provato a riaprire il match, ma Torosidis ha poi riportato i suoi in vantaggio di due gol prima del sigillo di Basta nel finale.

LA PARTITA

E tornato Francesco Totti, è tornato il gol: semplice. Così la Roma ha messo fine al digiuno, che durava da due partite, e ha ripreso quota. Prova autorevole per i giallorossi di Rudi Garcia che erano costretti a vincere per rispedire il Napoli a -3 punti. Detto e fatto grazie al capitano e alla coraggiosa mossa del tecnico francese di schierare al suo fianco Destro escludendo Florenzi. Con Gervinho a completare il tridente, spettacolo puro dalla cintola in su. I bianconeri di Guidolin hanno provato a resistere, ma Scuffet non ha potuto niente al 22' quando Totti ha scaraventato, con violenza e precisione, la palla in rete. Tap in di rabbia, l'infortunio al gluteo alle spalle ma la domanda è d'obbligo: dove sarebbe stata in classifica la Roma con in campo il numero 10 anche in quest'ultimo mese? Naturalmente al secondo posto, ma probabilmente con uno svantaggio dalla Juve minore rispetto ai 14 punti attuali (11 potenziali). Dedica a Strootman, l'uomo che non ci sarà per i prossimi mesi per la rottura dei legamenti. Tutto l'ambiente giallorosso ha manifestato la propria vicinanza all'olandese, ma per fortuna la sua assenza non si è sentita molto in campo. Poi il 2-0 che è stato firmato dalla premiata ditta Gervinho-Destro: lancio in verticale dell'ivoriano per il taglio del bomber che è andato ad anticipare Scuffet e a depositare la palla in fondo al sacco nel più semplice dei modi.

Tre punti in cassaforte, ma gran parte del merito anche a De Sanctis, altro grande protagonista della serata romanista. Quattro parate d'autore che hanno fatte gridare al miracolo. Tre su Di Natale (che in campo gli ha fatto i complimenti) e una su Badu: saracinesca abbassata.

Nella ripresa l'Udinese ha provato a riaprire il match e ci è anche riuscita per ben due volta, quando il portierone giallorosso non ha potuto fare niente su i tiri a botta sicura di Pinzi (51') e Basta (80'). Nel mezzo il gol di Torosidis, il suo primo in campionato, al 69' con una bella conclusione da fuori area. I giallorossi hanno sofferto, ma hanno amministrato con saggezza, per ben due volte, il doppio vantaggio. Nel finale Florenzi ha mancato il gol del 4-2, ma la Roma ha potuto comunque festeggiare. La formazione di Rudi Garcia è ripartita ed è pronta allo sprint finale, con un Totti in più.



LE PAGELLE

Totti 7 - Macchia la sua ottima serata con la palla persa in occasione del primo gol dell'Udinese di Pinzi. Poco importa perché la macchia non si è ingrandita. A questa Roma mancava e non a caso quando rientra lui ritorna anche il gol (mancava da 275 minuti), il suo sesto in campionato.

De Sanctis 7,5 - Prende due gol, ma ne evita quattro già fatti. A conti fatti se i giallorossi vincono è proprio grazie alle sue parate. Decisivo.

Di Natale 6 - Perde il duello con il portiere giallorosso, ma non ha grandi colpe. Ci prova in tutti modi a segnare...

Destro 6,5 - Non si vede molto perché corre molto e i difensori avversari sono bravi a contenerlo però si fa trovare nel posto giusto al momento giusto per il gol del momentaneo 2-0.



IL TABELLINO

ROMA-UDINESE 3-2

Roma (4-3-3): De Sanctis 7,5; Torosidis 6,5, Benatia 6,5, Castan 6, Dodò 6,5 (40' st Romagnoli sv); Pjanic 6,5, Nainggolan 6, Taddei 6 (36' st Bastos sv); Gervinho 6,5, Destro 6,5, Totti 7 (27' st Florenzi sv). A disp.: Skorupski, Lobont, Jedvaj, Toloi, Mazzitelli, Ricci, Ljajic. All.: Rudi Garcia 7

Udinese (3-5-1-1): Scuffet; 5,5 Heurtaux 5,5, Danilo 5,5, Domizzi 5; Widmer 5, Allan 5, Pinzi 6 (19' st Muriel sv), Badu 5,5 (40' st Zielinski sv), Basta 6; Pereyra 5; Di Natale 6 (35' st Nico Lopez sv). A disp.: Kelava, Brkic, Douglas, Naldo, Gabriel Silva, Bubnjic, Yebda, Lazzari, Maicosuel. All.: Guidolin 5,5

Arbitro: Tagliavento

Marcatori: 22' Totti (R), 30' Destro (R), 6' st Pinzi (U), 24' st Torosidis (R), 35' st Basta (U)

Ammoniti: Nainggolan (R)

Espulsi: