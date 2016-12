Serie A, la Roma passa a Empoli: 1-0 

00:21 - Non sbaglia la Roma che vince 1-0 a Empoli e conquista la seconda vittoria su due partite. Tre punti meritati per la formazione di Rudi Garcia, ma ottenuti con il minimo sforzo. Con i titolari in panchina (Totti, Gervinho e Iturbe) in vista della Champions League è mancato lo spettacolo: così la partita è stata decisa dall'autogol del portiere Sepe sul finire del primo tempo su tiro dalla distanza di Nainggolan, migliore in campo.

LA PARTITA

Tutto come da copione, quello scritto da Rudi Garcia. La Roma passeggia (nel vero senso della parola) al Castellani, porta a casa i tre punti e ora può concentrarsi sulla Champions League e sul Cska Mosca (mercoledì in diretta in esclusiva su Canale 5). Missione compiuta in Toscana anche se è venuto a meno lo spettacolo. Poco importa perché uscire indenni dal Castellani era fondamentale. Gestione oculata delle energie e infortuni evitati: il solo Castan è uscito a fine primo tempo per precauzione. Dunque le uniche note negative sono arrivate dall'attacco di riserva: Destro ha fatto fatica, mentre Ljajic è stato praticamente inutile. Rudi Garcia sorride e si gode Nainggolan in forma super: per ora l'unico intoccabile dei giallorossi. Un successo costruito molto anche sul grande possesso palla. Non un tiki-taka sfarzoso, ma efficace.

Il passivo poteva essere anche più largo perché Maicon si è mangiato due gol (uno per tempo: palo e bella parata di Sepe), ma la Roma poi non ha mai spinto seriamente sull'acceleratore. Buon per l'Empoli che non ha fatto una brutta figura: la squadra di Sarri si è limitata a difendere in maniera ordinata e raramente è stata pericolosa. Gli azzurri hanno sicuramente dei limiti, ma con la buona organizzazione possono essere superati.

Con questo tipo di vittorie si costruisce qualcosa di grande: è la storia che lo insegna. Ora meglio pensare alla Champions League dove sarà sicuramente un'altra storia. Ci sarà un Totti in più e questo basta e avanza.



LE PAGELLE

Ljajic 5 - Rudi Garcia gli dà una chance e lui non la sfrutta. Continua sulla falsariga del finale della scorsa stagione e un'estate sul mercato non l'ha di certo aiutato. Dovrebbe mettere un po' più di convinzione in quello che fa. Così è inutile alla causa romanista.

Nainggolan 7 - E' ancora il migliore in campo. Non è solo la sua cresta gialla a illuminare in mezzo al campo. E' migliorato nella qualità e la quantità è sempre la stessa. Rudi Garcia non più fare a meno di lui.

Destro 5,5 - Fatica come tutto l'attacco giallorosso (anche Florenzi si salva a fatica: voto 6). Gli arrivano pochi palloni e i difensori avversari non lo mollano mai. Poco attento sui lanci lunghi quando finisce in fuorigioco.

Tavano 5,5 - Niente gol dell'ex. Ci prova su punizione, ma De Sanctis è reattivo. Poi poco altro.

Sepe 5,5 - Sfortunato e lentissimo sul gol di Nainggolan. Si riscatta in parte nel secondo tempo con una paratona su Maicon, ma ormai la frittata era fatta.

Manolas 6,5 - Dire che è già al livello di Benatia può anche non essere una bestemmia. La strada è ancora lunga, ma il difensore greco ha iniziato con il piede giusto. Bravo lui e bravo a Sabatini.



IL TABELLINO

EMPOLI-ROMA 0-1

Empoli (4-3-1-2): Sepe 5,5; Laurini 5,5, Rugani 6, Tonelli 5, Hysaj 5; Vecino 5,5 (12' st Moro 5,5), Valdifiori 6, Croce 5,5 (35' st Zielinski sv); Verdi 5 (18' st Pucciarelli 5,5); Tavano 5,5, Mchedlidze 6. A disp.: Bassi, Pugliesi, Perticone, Signorelli, Guarente, Barba, Rui, Bianchetti, Gargiulo, Aguirre. All.: Sarri 5,5

Roma (4-3-3): De Sanctis 6,5; Maicon 6,5, Manolas 6,5, Castan 6 (1' st Astori 6), Cole 6; Pjanic 5,5 (23' st Keita 6), Nainggolan 7, De Rossi 6,5; Ljajic 5 (37' st Gervinho sv), Destro 5,5, Florenzi 6. A disp.: Skorupski, Holebas, Torosidis, Paredes, Yanga Mbiwa, Emanuelson, Iturbe, Boriello, Totti. All.: Garcia 6,5

Arbitro: Gervasoni

Marcatori: 45' aut. Sepe

Ammoniti: De Rossi (R)

Espulsi: