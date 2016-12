Serie A: la Roma passa a Bologna con Nainggolan

11:12 - Successo di misura nell'anticipo della 25.ma giornata di Serie A per la Roma di Rudi Garcia che passa 1-0 sul campo del Bologna. La vittoria permette ai giallorossi di avvicinarsi alla Juventus in classifica portandosi momentaneamente a sei punti di distanza. Dopo un clamoroso palo colpito da Destro al 18', il gol vittoria arriva al minuto 37 con la prima rete con la maglia della Roma di Nainggolan servito in area da Pjanic.

LA PARTITA

Doveva vincere per mettere pressione alla Juventus impegnata nel derby col Torino, ma anche per trovare quella continuità che con un rendimento esterno altalenante era stata smarrita. Missione compiuta insomma per la Roma che vince - e a tratti convince - sul campo del Bologna con il primo gol giallorosso di Nainggolan. Se dal 27 ottobre però la squadra di Garcia aveva saputo vincere solo a Verona quando voleva pur dire e la fatica fatta sul campo di un buonissimo Bologna è lì a testimoniarlo. Quello che conta però è il risultato e il tabellino sorride alla seconda forza del campionato che avvicina la capolista e si mantiene a debita distanza dagli inseguitori. Il Bologna invece resta fermo a quota 21 punti, in piena bagarre salvezza, pur confermando tutti i passi avanti già mostrati con Napoli, Torino e Milan. La fortuna, nonostante la buona stella del Festival, non sorride alla squadra del cuore di cantautori eccezionali.

Chissà cos'avranno pensato i tifosi delle due parti al minuto 93 quando Christodoulopoulos, mai come in quest'occasione Lazaros, si è divorato il gol del pareggio. Un pari che ad occasioni contate sarebbe stato tutt'altro che immeritato per gli uomini di Ballardini, tanto imprecisi davanti con il greco e Ibson, quanto rocciosi dietro anche negli spazi aperti con Antonsson sorprendente nel reggere il confronto con Gervinho. Che la partita però fosse complicata per la Roma i rossoblù lo avevano fatto capire immediatamente. All'8' Bianchi estrae dal suo personalissimo cilindro un pallonetto che esalta le doti atletiche di De Sanctis, bravo a ripetersi poco dopo salvando sulla linea un colpo di testa di Cristaldo. La svolta decisiva però arriva poco dopo il quarto d'ora di gioco e la dà, ancora una volta, Mattia Destro: il suo destro a giro è fin troppo chirurgico, tocca il palo interno e rotola beffardamente fuori dal campo dopo aver accarezzato anche l'altro montante in una traiettoria ai limiti della fisica. Niente gol, ma tanta paura per il Bologna che si spegne e arretra il baricentro fino a cadere, al minuto 37, lasciando Nainggolan libero in area di colpire indisturbato l'assist di Pjanic. Sarà il gol partita.

La ripresa invece è un inno al calcio con due squadre brave ad affrontarsi a viso aperto e tenendo un ritmo medio-alto. Dal 55', grazie anche all'ingresso di Ibson, il motore di gioco dei felsinei aumenta di giri al minuto, costringendo la Roma a rinculare dietro. Mantovani ipnotizza De Sanctis ma senza trovare la porta, mentre dalla parte opposta solo Taddei riesce a impegnare seriamente Curci. I contropiedi di Bastos e Gervinho invece si fermano molto prima di concretizzarsi. Nel finale poi monta il rammarico dei padroni di casa con Ibson e il succitato Lazaros a divorarsi il gol del pareggio.

LE PAGELLE

Antonsson 7 - Lo stupore per le sgroppate vinte a tu per tu con Gervinho è lecito, ma lo sono anche gli applausi per una partita sopra le righe. Non si scompone contro la velocità dell'ivoriano e dà solidità al reparto arretrato.

De Rossi 7 - Partita sontuosa galleggiando tra il centrocampo e la difesa. Qualche giochetto di troppo al limite dell'area, ma è una sicurezza per i suoi compagni. Una diga insuperabile.

Ibson 6 - Il suo ingresso vivacizza il gioco del Bologna, ma gli manca ancora un po' di precisione per diventare un fattore importante. Bisogna dargli tempo, anche se il Bologna di tempo non ne ha troppo a disposizione per aspettare.

Destro 6,5 - Per tutto il primo tempo quando prende palla è una mina vagante. Il palo grida ancora vendetta ma è l'uomo di gran lunga più pericoloso in campo



IL TABELLINO

BOLOGNA-ROMA 0-1

Bologna (3-5-2): Curci 6,5; Antonsson 7, Natali 6 (33' st Moscardelli 6), Cherubin 6 (17' st Mantovani 6); Garics 5,5 (12' st Ibson 6), Kone 5,5, Krhin 6, Christodoulopoulos 5,5, Morleo 6; Cristaldo 5,5, Bianchi 5,5. A disp.: Stojanovic, Malagoli, Sorensen, Crespo, Cech, Friberg, Laxalt, Paponi. All.: Ballardini 6

Roma (4-3-3): De Sanctis 6; Taddei 6,5, Castan 6, Benatia 6,5, Romagnoli 6; Pjanic 6,5 (16' st Strootman 5,5), De Rossi 7, Nainggolan 6,5; Florenzi 5,5 (8' st Ljajic 6), Destro 6,5 (28' st Bastos 6), Gervinho 5,5. A disp.: Skorupski, Lobont, Jedvaj, Torosidis, Toloi, Ricci, Mazzitelli, Di Mariano. All.: Garcia 6,5

Arbitro: Massa

Marcatori: 37' Nainggolan

Ammoniti: Ibson (B); Benatia, Romagnoli, Nainggolan (R)

Espulsi: nessuno