Serie A: la Lazio vince 2-0 a Cagliari

17:40 - Con un gol per tempo la Lazio vince 2-0 a Cagliari e ritrova il sorriso: la strada per l'Europa è ancora aperta. Il vantaggio biancoceleste arriva al 19' con Lulic su assist di Gonzalez. Gli uomini di Reja fanno la partita ma al 22' della ripresa i sardi hanno l'occasione per pareggiare: fallo in area di Biglia su Vecino e rigore, che Pinilla calcia fuori. Subito dopo Keita raddoppia in contropiede. Il Cagliari finisce in 10 per rosso a Conti.

LA PARTITA

Reja manda in campo la formazione annunciata, con Keita e Lulic ai fianchi di Klose e Ledesma con Biglia e Gonzalez a centrocampo. Novità nel Cagliari, con Lopez che preferisce Nenè a Pinilla come partner d'attacco di Ibarbo.



Primo tempo di marca biancoceleste, con i padroni di casa rinunciatari e pericolosi soltanto in un paio di occasioni, prima con Cossu al 10' e poi con Ibarbo al 33': attento Marchetti in entrambe le circostanze. Due lampi in un monologo di targa Lazio, che gestisce la partita sospinta dai due esterni Lulic da una parte e Keita dall'altra. Il bosniaco mette la firma sul gol del vantaggio al 19': ottimo assist di Gonzalez che lo mette a tu per tu con Avramov, grande freddezza e palla dentro. Dal canto suo Keita è una spina nel fianco costante sul versante destro della difesa rossoblù: Pisano non riesce a opporgli resistenza e da quella parte piovono cross interessanti. La Lazio ha anche la palla del 2-0 ma Gonzalez, tradito dal sole, non si coordina bene sul servizio di Lulic e spreca.



Cambio nell'intervallo nel Cagliari: Lopez manda in campo Ibraimi per Cossu. Ma le cose non cambiano per i rossoblù, sempre bloccati e spenti da centrocampo in su. E' sempre la Lazio a condurre il gioco e a cercare il gol che chiuda tutti i discorsi. Al 4' Klose porta a spasso mezza difesa e serve Lulic, anticipato da Dessena. Keita è imprendibile, Avramov salva la sua porta. Ci prova anche Klose, palla a lato. Lopez manda in campo Pinilla per Nenè. Al 22' l'arbitro Irrati concede un rigore al Cagliari per fallo di Biglia su Vecino: sul dischetto va Pinilla che angola troppo il tiro e calcia fuori. Occasione sbagliata e un attimo dopo arriva il 2-0 Lazio su azione di contropiede: ottima palla di Klose per Keita che controlla bene e batte Avramov. Ancora Keita poi Ibraimi scalda le mani a Marchetti. Altra tegola per il Cagliari che resta in 10 per l'espulsione di Conti per doppia ammonizione. Sardi al tappeto. Keita non ha esaurito le energie e cerca la doppietta. Finisce 2-0 per la Lazio, che ritrova il sorriso e prende l'ultimo treno per l'Europa. Pochissimo Cagliari: sconfitta meritata.



LE PAGELLE

Keita 7,5 - Scatenato fino all'ultimo secondo. Imprendibile sulla fascia, ai diretti avversari di turno non resta che guardarlo scappare. Nella prestazione super c'è anche spazio per il gol che chiude la partita.



Lulic 7 - Ottimo primo tempo, ha il merito di sbloccare il risultato con un perfetto inserimento e una conclusione di freddezza. Meno brillante nella ripresa.



Klose 7 - Esce alla distanza. Cerca il gol che non arriva ma è preziosissimo nel lavoro di sponda. E il raddoppio di Keita arriva proprio grazie a un suo assist.



Ibarbo 6 - Fa quello che può là davanti. Tiene praticamente in piedi da solo tutto l'attacco. Ne Nenè prima nè Pinilla poi lo aiutano.



Pinilla 4 - Lopez lo lascia a sorpresa in panchina preferendogli Nenè (5). Quando arriva il suo momento però fallisce clamorosamente dal dischetto, calciando fuori la palla del pareggio.



IL TABELLINO

Cagliari-Lazio 0-2

Cagliari (4-3-1-2): Avramov 6,5; Pisano 5, Rossettini 5, Del Fabro 5,5, Dessena 5,5; Ekdal 5 (30' st Sau sv), Conti 4,5, Vecino 5,5; Cossu 5 (1' st Ibraimi 5,5); Ibarbo 6, Nenè 5 (13' st Pinilla 4). A disposizione: Silvestri, Perico, Eriksson, Oikonomou. All.: Lopez 5.

Lazio (4-3-3): Marchetti 6,5; Konko 6,5, Biava 6,5, Novaretti 6,5, Radu 6,5; Gonzalez 7 (36' st Onazi sv), Ledesma 6,5, Biglia 6; Keita 7,5, Klose 7 (45' st Mauri sv), Lulic 7 (44' st Anderson sv). A disposizione: Berisha, Strakosha, Pereirinha, Ciani, Cavanda, Kakuta, Minala, Lombardi. All.: Reja 7.

Arbitro: Irrati

Ammoniti: Rossettini, Pisano, Pinilla (C), Gonzalez, Radu (L)

Espulsi: Conti (C) al 32' st per doppia ammonizione

Marcatori: 19' Lulic, 24' st Keita

Note: al 22' st Pinilla (C) sbaglia un calcio di rigore