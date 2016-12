Serie A, la Lazio all'ultimo respiro agguanta il Torino: 3-3

00:32 - Lo scontro Europa League tra Lazio e Torino termina 3-3. Nella prima frazione i biancocelesti passano in vantaggio con un tap in di Mauri (42'). Spettacolare secondo tempo dei granata che, prima pareggiano con Kurtic (7'), poi subiscono il penalty di Candreva (16') e si lanciano in una super rimonta con Tachtsidis (27') e Immobile (44'). Sempre Candreva agguanta il pareggio allo scadere risolvendo una mischia da pochi passi.

LA PARTITA

Profumo d'Europa allo Stadio Olimpico, dove si affrontano Lazio e Torino in cerca di punti vitali per contiuare a coltivare il sogno sesto. Le due squadre hanno lo stesso identico ruolino di marcia: 13 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte per un totale di 48 punti. I padroni di casa si affidano all'inedito tridente d'attacco Candreva-Keita-Mauri con quest'ultimo falso nueve. Ventura invece, dovrà fare a meno del suo uomo più pericoloso, Alessio Cerci, schierando Meggiorini, che ha infiammato la vigilia con dichiarazioni durissime contro Mauri, in coppia con Immobile. In mediana, Kurtic preferito a Gazzi.



Inizio di match spumeggiante, con le due contendenti che non hanno paura di attaccare e scoprirsi. I granata trovano nella fascia destra l'anello debole dei biancocelesti e si fanno intraprendenti da quella parte prima con Darmian, bravo a seminare scompiglio con un'agile discesa, e con El Kaddouri, impreciso nell'ultimo passaggio. I padroni di casa invece, preferiscono sfondare centralmente, con Mauri che interpreta il suo nuovo ruolo in maniera efficace, andando incontro a centrocampisti, appoggiandosi agli esterni e facendosi trovare pronto nei cross. Alla mezz'ora si accende Keita: azione in solitaria conclusa con un diagonale che si spegne a lato di poco. L'occasione più importante della prima frazione granata se la costruisce Bovo che su punizione colpisce la traversa con uno splendido tiro dal limite dell'area. Al 42' la Lazio passa in vantaggio con uno schema da calcio piazzato: Ledesma pesca Novaretti in mezzo all'area che serve Mauri che da pochi passi non può che appoggiare di testa il pallone in rete siglando il suo secondo gol stagionale. I primi 45' terminano 1-0 per i biancocelesti.



La seconda frazione si apre con un Torino intraprendente che raggiunge subito l'1-1 con Kurtic, lasciato colpevolmente libero in area davanti a Berisha che di piattone non sbaglia. I biancocelesti non ci stanno, e al 16' Keita si trova a tu per tu con Padelli che lo stende provocando il penalty. Dal dischetto Candreva, con il cucchiaio, realizza il 2-1. Passano cinque minuti e la sfida subisce l'ennesimo terremoto: calcio d'angolo per gli ospiti e Tachtsidis, in campo da un minuto, al volo gonfia riesce a pescare l'angolino alto e a realizzare il 2-2. Gli uomini di Ventura iniziano a crederci veramente e aumentano la pressione. Pressing alto e ripartenze veloci sono le armi che fanno più male agli avversari. Proprio da un rapido contropiede scaturisce la seconda ammonizione di Novaretti, che dopo un ottimo primo tempo, rovina la sua prestazione. A 2' dal termine Immobile partecipa alla festa del gol, scagliando un vero e proprio missile all'incrocio dei pali che vale il 3-2. I ragazzi di Reja sembrano esausti ma nei minuti di recupero i biancocelesti raggiungono il 3-3 finale ancora con l'uomo simbolo: Antonio Candreva. Il numero 87 laziale è bravo a raccogliere un tiro sporco di Anderson e a battere con estrema freddezza l'estremo difensore del Torino.



La Lazio, ancora una volta, non riesce a dare continuità ai risultati, ma Reja deve essere contento per il carattere dimostrato dai suoi ragazzi. Ottima prova dei piemontesi pur senza l'assenti Cerci. Una vittoria però, li avrebbe lanciati al sesto posto.

LE PAGELLE

Meggiorini 6. Doveva sostituire Cerci e nel complesso non ha sfigurato. Bell'assist sul gol di Kurtic e poco altro.

Vives 6,5. Come sempre randella a centrocampo e contribuisce a costruire l'azione. Bella partita e bel match.

Cavanda 5. Giocare con i fischi dei propri difficili è difficile, ma ci mette del suo.

Novaretti 5,5. Primo tempo da 7 e secondo da 4,5. Un assist e un espulsione che cambiano due volte la sfida.

Immobile 6,5. Mette sempre in difficoltà la retroguardia granata e realizza il gol numero 20 in stagione.

Candreva 7. Ancora di salvezza dei biancocelesti. Grinta, qualità e quantità al servizio dei suoi compagni. Personalità sul dischetto.

IL TABELLINO

LAZIO-TORINO 3-3

Lazio (4-3-3): Berisha 5,5; Cavanda 5 (25' st Anderson 6), Novaretti 5,5, Biava 6,5, Radu 6; Biglia 6, Ledesma 6, Lulic 5,5; Candreva 7, Mauri 6,5 (25' st Postiga 6), Keita 6 (39' st Pereirinha sv).

A disp.: Strakosha, Guerrieri, Ciani, Minala, Onazi, Crecco, Kakuta, Perea. All.: Reja 5,5

Torino (3-5-2): Padelli 5; Bovo 6,5, Glik 6, Moretti 5,5; Maksimovic 5,5, Kurtic 6,5 (20' st Tachtsidis 6,5), Vives 6,5, El Kaddouri 6 (46' st Gazzi sv), Darmian 6; Meggiorini 6 (35' st Barreto 5,5), Immobile 6,5.

A disp.: Barreca, Gyasi, Berni, Vesovic, Barreto. All.: Ventura 6

Arbitro: Guida

Marcatori: 42' Mauri, 16' st e 48' st Candreva (L), 7' st Kurtic, 21' st Tachtsidis (T)

Ammoniti: Lulic, Radu (L), Bovo, Vives, Glik (T)

Espulsi: 35' st Novaretti per doppia ammonizione