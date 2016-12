Serie A: la Juventus a Udine per lo scatto scudetto

17:20 - Si chiude con il Monday Night Udinese-Juventus il programma della 33.esima giornata di Serie A. I bianconeri sono chiamati a rispondere al successo della Roma nell'anticipo di sabato sera contro l'Atalanta per tornare a +8 sui giallorossi e mettere una seria ipoteca sul terzo scudetto consecutivo. Conte ha ancora qualche dubbio di formazione e potrebbe far rifiatare Tevez. Così Giovinco è in pole per sostituirlo e far coppia con Llorente, quest'ultimo sicuro del posto. Per la difesa dovrebbe rientrare Ogbonna, ballottaggio con Bonucci.

A tenere alta la concentrazione, caso mai ce ne fosse bisogno, è stato Antonio Conte. Il tecnico bianconero, tornato a parlare in conferenza stampa alla vigilia della trasferta in terra friulana, ha cercato di compattare i suoi in vista dello sprint finale: “In Italia o si è juventini o si è contro, noi siamo sempre soli contro tutti”, ha detto Conte rispondendo a Rudi Garcia che, in settimana, aveva lanciato qualche frecciata dopo la maxi squalifica di Destro. Calendario alla mano, la Juve è consapevole che l’impegno contro l’Udinese (che schiera Di Natale dal primo minuto) è forse l’ultimo serio ostacolo sulla strada del titolo. Se Buffon e compagni dovessero conquistare i tre punti e tornare a +8 sulla Roma a cinque giornate dal termine, la rimonta per i giallorossi diventerebbe utopia.

Eppure qualche preoccupazione c’è. Tevez, uscito nel corso della ripresa del match di Europa League contro il Lione, non è al meglio e quindi potrebbe partire dalla panchina. Con Llorente dunque ci potrebbe essere Giovinco in vantaggio su Osvaldo, Vucinis e Quagliarella. Anche Vidal, alle prese con un ginocchio dolorante, sarà risparmiato. Turnover in difesa con uno tra Chiellini-Bonucci, più probabile il secondo, che dovrebbe lasciare al posto al rientrante Ogbonna.

La cabala incoraggia i bianconeri, che sono imbattuti al Friuli dal 2010 e hanno vinto le ultime quattro partite di campionato contro l’Udinese segnando 11 gol e subendone solo 3.