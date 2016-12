Serie A: la Fiorentina pareggia 0-0 a Torino 

17:12 - La Fiorentina, orfana di Rossi, non è andata oltre lo 0-0 in casa del Torino nell'ultima gara del girone d'andata di Serie A. La formazione di Vincenzo Montella, che ha schierato Ilicic come "Falso 9", ha creato qualche buona occasione da gol, ma non è riuscita a concretizzare. Buona la prestazione dei granata che si sono difesi bene e nel finale sono andati vicini al grande colpo. La Viola fallisce l'aggancio al terzo posto occupato dal Napoli.

LA PARTITA

Come era prevedibile la Fiorentina senza il capocannoniere del campionato, l'infortunato Giuseppe Rossi, ha perso molto peso offensivo e non è riuscita a trasformare in gol le buone occasioni create. La banda di Montella, anche a Torino, ha espresso un gioco convincente, ma senza una prima punta di ruolo non ha trovato il colpo della vittoria. L'allenatore gigliato ha provato l'esperimento Ilicic come "Falso 9" che ha funzionato solo in parte. L'ex Palermo si è sacrificato al centro dell'attacco, ma si è visto chiaramente che quello non è il suo ruolo. E' mancata la profondità e l'istinto killer di Pepito. Per questo urge un rinforzo dal mercato, un attaccante, visto che anche il rientro di Mario Gomez non è poi così imminente.

La squadra gigliata ha provato in tutti modi a vincere il match per agganciare momentaneamente al terzo posto il Napoli. L'uomo più pericoloso è stato naturalmente Borja Valero che nel primo tempo è andato vicinissimo al gol in due occasioni: la prima al 21' quando, dopo una buona incursione, il suo tiro è terminato a lato di poco; la seconda a un soffio dall'intervallo con il suo tiro al volo su cross di Cuadrado che è finito a pochissimi centimetri dal palo della porta difesa da Padelli. Il portiere granata è stato protagonisti anche di ottimi interventi su una punizione di Mati Fernandez e su un tiro dalla distanza sempre del centrocampista spagnolo ex Villarreal. Il Toro ha subito qualcosina, ma con un'ottima organizzazione difensiva è riuscita a non subire il gol.

Se dalla parte viola è stata decisiva l'assenza di Rossi, dalla parte granata non è stata da meno quella di Immobile. L'ex Cerci ha provato a inventarsi qualcosa, ma sulla sua strada ha trovato Neto a dirgli di no. Nella ripresa la squadra di Ventura è salita di intensità e in tre occasioni ha sfiorato il grande colpo: la palla gol più ghiotta è capitata a Meggiorini all'80', ma l'attaccante è arrivato un pizzico in ritardo sul cross pennellato da Cerci. Un pareggio che non fa drammi, ma che non serve a nessuna delle due squadre.



LE PAGELLE

Borja Valero 6,5 - Il centrocampista spagnolo gioca la solita grande partita, a centrocampo e in attacco fa tutto lui. Un gigante, peccato solo per il gol che sfiora ma non trova.

Cerci 6,5 - Il grande ex del match è avvelenato, ma non morde. E' il migliore del Toro, ma prima Barreto e poi Meggiorini non lo aiutano.

Neto-Padelli 6,5 - Prestazioni senza sbavature per i due portieri. Sempre attenti e salvano il risultato in diverse occasioni. I due estremi difensori stanno crescendo molto, gara dopo gara.

Ilicic 6 - Fa fatica in una posizione non sua, non ha i ritmi giusti, è un po' spaesato ma si impegna. Questo è il suo merito.



IL TABELLINO

TORINO-FIORENTINA 0-0

Torino (3-5-2): Padelli 6,5; Maksimovic 6, Glik 6, Moretti 6; Darmian 6, Basha 6 (33' st Brighi sv), Gazzi 5,5, Farnerud 5,5, Pasquale 6; Cerci 6,5, Barreto 5 (24' st Meggiorini 5,5). A disp.: Gomis, Berni, Bovo, Rodriguez, Gazzi, Tachtsidis, Bellomo. All.: Ventura 6

Fiorentina (4-3-2-1): Neto 6,5; Tomovic 6, Gonzalo Rodriguez 6, Savic 6, Roncaglia 6; Mati Fernandez 6 (33' st Ambrosini sv), Pizarro 6, Borja Valero 6,5; Joaquin 6 (40' st Matos sv), Cuadrado 6,5; Ilicic 6(17' st Iakovenko). A disp.: Munua, Lupatelli, Compper, Pasqual, Vargas, Vecino, Aquilani, Rebic, Wolski. All.: Montella 6

Arbitro: Valeri

Marcatori: -

Ammoniti: Roncaglia (F)

Espulsi: -