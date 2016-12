Serie A, Juventus-Cesena 3-0: doppietta Vidal e Lichtsteiner

08:58 - Continua la striscia vincente della Juve. Allo Stadium la squadra di Allegri vince 3-0 col Cesena, centra il quarto successo consecutivo in campionato senza incassare gol (mai nessuna squadra ci era riuscita prima in Serie A) e resta in vetta alla classifica con la Roma. Ennesima prova di forza per i bianconeri. Vidal sblocca il match al 18' su rigore, poi il cileno firma anche il raddoppio al 64'. Lichtsteiner chiude la partita all'85'.

LA PARTITA

Qualità e quantità. La Juve di Allegri va a mille e sfoggia un'altra prova da capolista. Questione di intensità, ferocia e convinzione nei propri mezzi. I bianconeri giocano per tutta la partita nella metà campo avversaria, lasciano al Cesena solo le briciole e firmano l'ennesimo record (mai nessuna squadra aveva vinto le prime quattro partite senza subire gol). La Vecchia Signora gioca a memoria, ha attori di primissimo livello e ancora fame di vittoria. A dispetto del turnover deciso da Allegri. Pogba e Tevez lasciano spazio a Vidal e Giovinco. A centrocampo la sorpresa è invece Pereyra, prezioso jolly sempre più difficile da far accomodare in panchina. Bisoli deve invece fare i conti con il forfait di Brienza, out per un attacco febbrile, e schiera una formazione più accorta, con Defrel e Marilungo in avanti.



Ai romagnoli, per uscire indenni dallo Stadium, serve un mezzo miracolo, ma la Juve fa subito la voce grossa e parte forte. Per la banda di Allegri pressing alto e possesso palla a caccia della sponda di Llorente e delle imbucate centrali per gli inserimenti dei centrocampisti e la velocità nello stretto della Formica Atomica. Vidal e Pereyra sono sempre pronti a dialogare con le punte al limite dell'area e a scaricare su Lichtsteiner ed Evra quando il Cesena chiude gli spazi. In campo è un assolo della Juventus. Il primo squillo è di Giovinco, che al 10' ci prova al volo da fuori area e testa i riflessi di Leali. Schiacciata e annichilita dalla potenza dei bianconeri, la squadra di Bisoli si piazza tutta dietro la linea della palla e rinuncia a giocare, lasciando solo Marilungo a correre su tutti i rilanci. E la Juve ne approfitta, relegando i romagnoli in 30 metri di campo. Giovinco parte spesso palla al piede e, per fermarlo, il Cesena usa anche le maniere forti. Da palla inattiva, la Juve è sempre pericolosa e al 15' Ogbonna va vicino al gol. Poi Cascione tocca in area con un braccio un tiro di Pereyra e Giacomelli indica il dischetto di rigore. Dagli 11 metri si presenta Vidal. Leali intuisce, ma la palla entra e la Juve passa. Un vantaggio meritato, frutto di un dominio territoriale impressionante e di un divario tecnico e fisico che non lascia scampo alla formazione di Bisoli.



Chiuso nell'angolo, il Cesena non può far altro che alzare i guantoni e limitare i danni, lasciando spazio alle giocate della squadra di Allegri. Nei panni di Pirlo, Marchisio si trova perfettamente a suo agio e la Juventus occupa tutto il campo, dando sempre l'impressione di avere il match in mano. Il primo tiro in porta del Cesena arriva solo al 30' e il dettaglio la dice lunga sul tema della partita. In pressione costante, la Juve tiene il baricentro molto alto e conquista rapidamente il possesso palla a caccia del raddoppio. Prima ci prova Llorente, ma la mira è sbagliata di poco. Poi Giovinco, in grande spolvero, sfiora il gol alla Del Piero. Anche Marchisio prende parte al tiro al bersaglio, ma spara alto dal limite. E così il primo tempo si chiude sull'1-0.



Nella ripresa, il film non cambia. La Juve riparte da dove aveva finito. Giovinco ha un altro passo, è ovunque e va subito vicino al raddoppio. La Formica Atomica ci prova da tutte le parti, ma Leali è sempre attento. Da Parma arrivano buone notizie. L'ex bianconero De Ceglie vìola la porta della Roma e lo Stadium si gusta per un po' la vetta solitaria. Poi si rialza in piedi ad applaudire ancora Vidal. Al 64' il cileno prende la mira dal limite e firma la doppietta. Grinta, qualità e personalità. Per il Cesena questa Juve è troppo forte e il risultato non mente. I bianconeri si gettano su ogni palla sporca e non concedono nulla all'avversario. Per piglio e forza fisica, la Juve di Allegri assomiglia molto a quella di Conte. E non potrebbe essere altrimenti. Meglio non toccare un ingranaggio che funziona a perfezione, c'è il rischio di rovinare tutto. Nel finale entra anche per Morata, ma il match ormai è chiuso. Lo spagnolo prova a farsi notare, ma non è serata. E allora c'è spazio per l'ennesimo guizzo di Lichtsteiner, che arrotonda il risultato e conferma l'ottima mira sottoporta. Negli ultimi minuti solo il palo ferma invece Giovinco, poi il triplice fischio. La sfida a braccetto con i giallorossi continua. Come la Roma, la Juve di Allegri sa solo vincere in campionato, ma la difesa bianconera è un vero bunker.

LE PAGELLE

Vidal 7: rientro con doppietta. Meglio di così non poteva andare. Il passo non è acnora quello dei tempi migliori, ma il piglio è sempre quello del Guerriero

Pereyra 7: prende il posto di Pogba e sfoggia l'ennesima prestazione di qualità e quantità. Ottima l'intesa con Vidal e il tempismo negli inserimenti. Instancabile nel rincorrere gli avversari. Sarà dura farlo sedere in panchine questa stagione

Giovinco 7,5: è l'uomo in più della Juventus. Chiamata in causa per sostituire Tevez, la Formica Atomica non si tira indientro e gioca da top player. Palla al piede è imprendibile e dai suoi piedi partono sempre le azioni più pericolose. Gli manca solo il gol

Marchisio 7: nei pannidi Pirlo ormai è perfetto. Ottimi i tempi nelle giocate e sempre presente nel vivo della manovra

Leali 6,5: prende tre gol, d'accordo, ma per tutto il match para il parabile. Ingaggia un duello speciale con Giovinco e lo vince. La Juve lo aspetta

Marilungo 6: lasciato solo, prova a impensierire la retroguardia bianconera con qualche folata improvvisa. Impegna Buffon con un tiro dalla distanza

IL TABELLINO

JUVENTUS-CESENA 3-0

Juventus (3-5-2): Buffon 6; Ogbonna 6,5, Bonucci 6, Chiellini 6,5; Lichtsteiner 6,5 (42' st Pepe sv), Pereyra 7, Marchisio 7, Vidal 7 (35' st Padoin 6,5), Evra 6; Llorente 6,5 (25' st Morata 6), Giovinco 7,5. A disp.: Storari, Rubinho, Romulo, Asamoah, Mattiello, Pogba, Coman, Tevez. All.: Allegri 7 Cesena (3-5-1-1): Leali 6,5; Capelli 5, Lucchini 5, Krajnc 6; Perico 5 (11' st Carbonero 5,5), Giorgi 5,5 (32' st Nica sv), Cascione 6, Mazzotta 5 (1' st Coppola 5,5), Renzetti 5; Defrel 5; Marilungo 6. A disp.: Agliardi, Bressan, Valzania, Magnusson, Zè Eduardo, Garritano, Succi, Djuric, Rodriguez. All.: Bisoli 5

Arbitro: Giacomelli

Marcatori: 18' Rig. Vidal (J). 19' st Vidal (J), 40' st Lichtsteiner (J)

Ammoniti: Cascione, Capelli, Perico (C)

Espulsi: -