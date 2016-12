18 maggio 2014 Serie A: Juventus-Cagliari 3-0, i bianconeri chiudono a 102 punti Record europeo per la squadra di Conte: autorete di Silvestri poi Llorente e Marchisio di PAOLO MANDARA' Tweet google 0 Invia ad un amico

00:20 - La Juventus batte il Cagliari per 3-0 e frantuma la soglia dei 100 punti, chiudendo la stagione a quota 102: è il nuovo record in ambito europeo, almeno per quanto riguarda i cinque maggiori campionati. Per i bianconeri è anche la vittoria numero 19 su 19 in casa. Partita in archivio dopo un tempo grazie all'autorete di Silvestri (8'), all'intuizione di Llorente (15') e alla magia di Marchisio (40'). Tanti cori per Antonio Conte, invitato a restare.

LA PARTITA

Anche l'ultimo record di una cavalcata meravigliosa è stato conquistato. La Juve, nei cinque maggiori campionati europei, diventa la squadra ad aver fatto più punti in una singola stagione: 102. Ci sarebbe il Celtic, che nel 2000-01 ne fece 103. Ma gioca in Scozia, con rivali molto più abbordabili, e vale "meno". Antonio Conte si lascia alle spalle colossi non da poco: in Italia l'Inter di Mancini (ferma a 97), già superata a un turno dalla fine, in Spagna Real Madrid e Barcellona, che nelle ultime due stagioni avevano chiuso rispettivamente a 100. Il Benfica, nel '90-91, di punti ne avrebbe ottenuti 101 (all'epoca la vittoria valeva 2). I 102 di questa Juventus arrivano al culmine di un percorso che il suo allenatore da un momento all'altro potrebbe scegliere di interrompere. Tre anni magici, segnati da una rinascita veloce, per alcuni versi inaspettata, e sicuramente travolgente. La fame di una squadra che non conosce l'ingordigia, sbarca allo Stadium anche per l'ultima giornata di campionato, con il terzo scudetto consecutivo cucito sulle maglie già da un paio di settimane.

Sarebbe un peccato non dare il massimo davanti ai soliti 40mila che affollano la casa bianconera. Una casa che nessuno, quest'anno, è riuscito a espugnare. La vittoria sul Cagliari è la numero 19 su altrettante apparizioni stagionali, la trentatreesima complessiva (anche questo record è già stato frantumato nella trasferta dell'Olimpico). La Juve la ottiene in scioltezza, senza mai faticare, pur dovendo fare i conti, in avvio, con la legnata di Ibarbo che costringe Buffon al rientro anticipato dalle ferie. Il Cagliari, che non ha più niente da chiedere a questo campionato, è lo sparring partner ideale per una domenica in totale controllo. Pirlo, all'8', trasforma la solita punizione (la settima stagionale) che si abbassa all'improvviso e sbatte sulla schiena di un Silvestri disorientato. Llorente, poco dopo, realizza di rapina la sua sedicesima rete stagionale, che rischia di mandare per aria i piani mondiali di Del Bosque. L'unico che ci prova senza successo è Tevez: prima perde il tempo della conclusione, poi sbatte sul portiere avversario, che un paio di volte si supera anche sui missili terra-aria di Asamoah.

Al rientro dagli spogliatoi è il momento-romanticismo: la curva bianconera realizza una coreografia per Conte, ad personam, per invitarlo a rimanere. Lui si emozione e ricambia con un saluto. Poi la partita riprende, senza stimoli eccessivi. Perché la testa è già proiettata alla festa, l'ennesima, e a una settimana che servirà a scrivere i primi passi di una nuova storia. Buffon viene sostituito fra gli applausi - e dopo due parate niente male - lasciando anche a Rubinho l'onore della firma. Sul campo succede veramente poco, sugli spalti si consuma una frattura per alcuni cori poco simpatici. Anche Llorente viene richiamato in panca per lasciare spazio a Osvaldo, all'ultima apparizione in bianconero (a meno di sorprese non giustificate dal rendimento sottotono). L'ultima standing ovation tocca a Pirlo (dentro Pepe), poi tutti sul red carpet e sul podio per la consegna della coppa. Un rituale consolidato, ma sempre più apprezzato, per la Vecchia Signora. Che non smette più di vincere.



LE PAGELLE

Buffon 7,5 - Compie due parate magistrali nonostante, per lui, ci si aspettasse una giornata di riposo. Quella su Ibarbo mette al riparo da possibili sorprese. Quella su Dessena, a metà del primo tempo, è da fuoriclasse. Un'ovazione lo accompagna all'uscita dal campo

Cossu 6 - Prova ad ispirare i compagni, è uno dei pochi a mettersi in evidenza grazie al talento. Zingareggia fra le linee e mette Dessena davanti al portiere. Leggere sopra per capire come finirà

Tevez 6,5 - Rimasto fuori dai pre-convocati di Sabella, deve sfogare la sua rabbia. Ottima la prestazione, ma la fame sotto porta non la aiuta. Silvestri neppure. La stagione, chiusa con 19 gol in campionato, è comunque strepitosa

Silvestri 7 - Sulla punizione di Pirlo è goffo e poco fortunato, ma poi si riprende alla grande ed evita un passivo scoraggiante. Finale di stagione in crescendo, è un classe '91 di cui sentiremo parlare

Marchisio 7 - Anche la sua stagione sarebbe tutta da raccontare. Parte male, finisce in panchina, poi risboccia e torna intoccabile. Gran gesto tecnico in occasione del 3-0, idolo della folla



IL TABELLINO

JUVENTUS-CAGLIARI 3-0

Juventus (3-5-2): Buffon 7,5 (9' st Rubinho 6); Caceres 6, Bonucci 6, Ogbonna 6; Lichtsteiner 6, Pogba 6,5, Pirlo 7 (35' st Pepe sv), Marchisio 7, Asamoah 7; Tevez 6,5, Llorente 7 (15' st Osvaldo 6). A disp.: Storari, Isla, Barzagli, Padoin, Peluso, Quagliarella, Giovinco, Vucinic. All.: Conte 7

Cagliari (4-3-1-2): Silvestri 7; Perico 5,5, Rossettini 5, Astori 5 (1' st Bastrini 6), Avelar 5,5; Dessena 6, Conti 5,5, Tabanelli 5; Cossu 6 (21' st Ibraimi 6); Pinilla 5, Ibarbo 6 (41' st Loi sv). A disp.: Carboni, Oikonomou, Eriksson, Sau, Adryan. All.: Pulga 6

Arbitro: Bergonzi

Marcatori: 8' aut. Silvestri, 15' Llorente, 40' Marchisio

Ammoniti: -

Espulsi: -