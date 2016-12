Serie A: Inter-Sassuolo, le formazioni ufficiali

20:14 -



INTER-SASSUOLO ore 20.45 FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (3-5-2): Handanovic; Rolando, Samuel, Juan Jesus; Jonathan, Guarin, Kuzmanovic, Hernanes, Nagatomo; Milito, Palacio.

A disp.: 12 Castellazzi, 30 Carrizo, 4 Zanetti, 6 Andreolli, 9 Icardi, 10 Kovacic, 14 Campagnaro, 16 Mudingayi, 20 Botta, 21 Taider, 23 Ranocchia, 33 D'Ambrosio . All.: MazzarrI

Squalificati: -

Indisponibili: Cambiasso, Chivu, Alvarez

Sassuolo (3-5-2): Pegolo; Bianco, Cannavaro, Ariaudo; Rosi, Biondini, Marrone, Brighi, Longhi; Berardi, Floccari.

A disp.: 1 Pomini, 98 Polito, 2 Pucino, 5 Antei, 7 Missiroli, 10 Zaza, 17 Sansone, 23 Gazzola, 45 Chibsah, 70 Farias, 83 Floro Flores, 86 Ziegler All.: MalesanI

Squalificati: Mendes (1)

Indisponibili: Terranova, Acerbi, Alexe, Masucci, Magnanelli



INTER-SASSUOLO ore 20.45 FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (3-5-2): Handanovic; Rolando, Samuel, Juan Jesus; Jonathan, Guarin, Kuzmanovic, Hernanes, Nagatomo; Milito, Palacio.

A disp.: Carrizo, Castellazzi, Ranocchia, Campagnaro, Andreolli, D'Ambrosio, Zanetti, Taider, Botta, Kovacic, Icardi. All.: MazzarrI

Squalificati: -

Indisponibili: Cambiasso, Chivu, Alvarez

Sassuolo (3-5-2): Pegolo; Bianco, Cannavaro, Ariaudo; Rosi, Biondini, Marrone, Brighi, Longhi; Berardi, Floccari.

A disp.: Pomini, Polito, Pucino, Gazzola, Antei, Ziegler, Missiroli, Chisbah, Farias, Floro Flores, N. Sansone, Zaza. All.: MalesanI

Squalificati: Mendes (1)

Indisponibili: Terranova, Acerbi, Alexe, Masucci, Magnanelli



LIVORNO-GENOA ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Livorno (5-3-2): Bardi; Ceccherini, Coda, Emerson, Rinaudo, Piccini; Benassi, Luci, Greco; Emeghara, Paulinho.

A disp.: Anania, Aldegani, Valentini, Castellini, Mesbah, Biagianti, Mosquera, Duncan, Borja, Belfodil. All.: Di Carlo

Squalificati: Mbaye (1)

Indisponibili: Siligardi, Gemiti



Genoa (3-4-3): Perin; Antonini, Portanova, Burdisso; Vrsaljko, Matuzalem, Bertolacci, De Ceglie; Konaté, Gilardino, Antonelli.

A disp.: Bizzarri, Albertoni, De Maio, Marchese, Motta, Cabral, Cofie, Centurion, Sturaro, Sculli, Feftatzidis, Calaiò. All.: Gasperini

Squalificati: -

Indisponibili: Kucka, Gamberini, Donnarumma











PARMA-CATANIA ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Parma (4-3-3): Mirante; Cassani, Paletta, Lucarelli, Gobbi; Marchionni, Gargano, Parolo; Biabiany, Amauri, Cassano.

A disp.: Bajza, Molinaro, Rossini, Felipe, Coric, Galloppa, Munari, Mauri, Acquah, Schelotto, Palladino, Pozzi. All.: Donadoni

Squalificati: -

Indisponibili: Pavarini, Obi



Catania (4-3-3): Andujar; Peruzzi, Bellusci, Rolin, Spolli; Izco, Lodi, Rinaudo; Barrientos, Bergessio, Castro.

A disp.: Ficara, Gyomber, Legrottaglie, Alvarez, Biraghi, Capuano, Monzon, Plasil, Keko, Fedato, Boateng. All.: Maran

Squalificati: -

Indisponibili: Frison, Almiron, Leto









SAMPDORIA-CAGLIARI ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Sampdoria (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Gastaldello, Fornasier, Regini; Krsticic, Palombo; Soriano, Gabbiadini, Eder; Okaka.

A disp.: Fiorillo, Salamon, Berardi, Falcone, Costa, Rodriguez, Renan, Sestu, Wszolek, G. Sansone, Obiang, Bjarnason. All.: Mihajlovic

Squalificati: Mustafi (1)

Indisponibili: Maxi Lopez



Cagliari (4-3-1-2): Avramov; Perico, Rossettini, Astori, Murru; Vecino, Conti, Ekdal; Cabrera; Nenè, Sau.

A disp.: Silvestri, Oikonomou, Avelar, Eriksson, Cossu, Ibraimi, Adryan. All.: Lopez

Squalificati: Dessena (1)

Indisponibili: Ibarbo, Pisano, Pinilla











VERONA-JUVENTUS ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Verona (4-3-3): Rafael; Cacciatore, Moras, Marques, Albertazzi; Romulo, Donadel, Halfredsson; Iturbe, Toni, Jankovic.

A disp.: Nicolas, Gonzalez, Agostini, Pillud, Cirigliano, Donati, Borra, Sala, Marquinho, Martinho, Gomez, Cacia. All.: Mandorlini

Squalificati: -

Indisponibili: Maietta



Juventus (3-5-2): Buffon; Caceres, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Pogba, Asamoah; Llorente, Tevez.

A disp.: Storari, Rubinho, Ogbonna, Peluso, Padoin, Isla, Pepe, Marchisio, Vucinic, Giovinco, Osvaldo. All.: Conte

Squalificati: -

Indisponibili: Barzagli, Quagliarella









INTER-SASSUOLO ore 20.45

Inter (3-5-2): Handanovic; Rolando, Samuel, Juan Jesus; D'Ambrosio, Guarin, Kuzmanovic, Hernanes, Nagatomo; Milito, Palacio.

A disp.: Carrizo, Castellazzi, Ranocchia, Campagnaro, Andreolli, Jonathan, Zanetti, Taider, Botta, Kovacic, Icardi. All.: MazzarrI

Squalificati: -

Indisponibili: Cambiasso, Chivu, Alvarez

Sassuolo (3-5-2): Pegolo; Bianco, Cannavaro, Ariaudo; Rosi, Biondini, Marrone, Brighi, Longhi; Berardi, Floccari.

A disp.: Pomini, Polito, Pucino, Gazzola, Antei, Ziegler, Missiroli, Chisbah, Farias, Floro Flores, N. Sansone, Zaza. All.: MalesanI

Squalificati: Mendes (1)

Indisponibili: Terranova, Acerbi, Alexe, Masucci, Magnanelli



LE ULTIME

Qui Inter: i nuovi arrivati Hernanes e D'Ambrosio partiranno titolari. Si rivede Guarin dopo le vicende del calciomercato. In avanti Palacio con Milito. In difesa possibile inserimento di Samuel per Campagnaro. Brutte notizie per Ricky Alvarez, che soffre di uno stiramento (ancora da confermare ufficialmente) e dovrà stare fermo tra le 3-4 settimane.

Qui Sassuolo: in difesa Bianco con Cannavaro e Ariaudo. In mezzo al campo dubbio Marrone-Chibsah, mentre a sinistra Longhi è in vantaggio su Ziegler. Conferme invece per Rosi, Biondini e Brighi. Nel tandem offensivo al fianco di Berardi si contendono una maglia Floccari e Floro Flores.





INTER-SASSUOLO ore 20.45

Inter (3-5-2): Handanovic; Rolando, Samuel, Juan Jesus; D'Ambrosio, Guarin, Kuzmanovic, Hernanes, Nagatomo; Milito, Palacio.

A disp.: Carrizo, Castellazzi, Ranocchia, Campagnaro, Andreolli, Jonathan, Zanetti, Taider, Botta, Kovacic, Icardi. All.: MazzarrI

Squalificati: -

Indisponibili: Cambiasso, Chivu, Alvarez

Sassuolo (3-5-2): Pegolo; Bianco, Cannavaro, Ariaudo; Rosi, Biondini, Marrone, Brighi, Longhi; Berardi, Floccari.

A disp.: Pomini, Polito, Pucino, Gazzola, Antei, Ziegler, Missiroli, Chisbah, Farias, Floro Flores, N. Sansone, Zaza. All.: MalesanI

Squalificati: Mendes (1)

Indisponibili: Terranova, Acerbi, Alexe, Masucci, Magnanelli



LE ULTIME

Qui Inter: i nuovi arrivati Hernanes e D'Ambrosio partiranno titolari. Si rivede Guarin dopo le vicende del calciomercato. In avanti Palacio con Milito. In difesa possibile inserimento di Samuel per Campagnaro. Brutte notizie per Ricky Alvarez, che soffre di uno stiramento (ancora da confermare ufficialmente) e dovrà stare fermo tra le 3-4 settimane.

Qui Sassuolo: in difesa Bianco con Cannavaro e Ariaudo. In mezzo al campo dubbio Marrone-Chibsah, mentre a sinistra Longhi è in vantaggio su Ziegler. Conferme invece per Rosi, Biondini e Brighi. Nel tandem offensivo al fianco di Berardi si contendono una maglia Floccari e Floro Flores.





VERONA-JUVENTUS ore 15

Verona (4-3-3): Rafael; Cacciatore, Moras, Marques, Agostini; Romulo, Donati, Halfredsson; Iturbe, Toni, Jankovic.

A disp.: Nicolas, Gonzalez, Albertazzi, Pillud, Cirigliano, Donadel, Sala, Marquinho, Martinho, Gomez, Cacia. All.: Mandorlini

Squalificati: -

Indisponibili: Maietta



Juventus (3-5-2): Buffon; Caceres, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Pogba, Asamoah; Llorente, Tevez.

A disp.: Storari, Rubinho, Ogbonna, Peluso, Padoin, Isla, Pepe, Marchisio, Vucinic, Giovinco, Osvaldo. All.: Conte

Squalificati: -

Indisponibili: Barzagli, Quagliarella



LE ULTIME



Qui Verona: Agostini, reduce da un problema muscolare, torna a disposizione di Mandorlini. Per il resto il tecnico gialloblù dovrebbe confermare gli uomini che hanno battuto il Sassuolo, con Jankovic nel tridente d'attacco insieme a Iturbe e Toni e Donati unica eccezione in cabina di regia al posto di Cirigliano.

Qui Juve: Barzagli, alle prese con un persistente problema a un tendine, è out. Al suo posto in difesa sarà Caceres a formare il terzetto con Bonucci e Chiellini. Buffon torna tra i pali dopo la squalifica. Il nuovo arrivato Osvaldo alla sua prima convocazione: andrà in panchina. In avanti la solita coppia Llorente-Tevez. Fuori dalla lista Quagliarella.



INTER-SASSUOLO ore 20.45

Inter (3-5-2): Handanovic; Rolando, Samuel, Juan Jesus; D'Ambrosio, Guarin, Kuzmanovic, Hernanes, Nagatomo; Milito, Palacio.

A disp.: Carrizo, Castellazzi, Ranocchia, Campagnaro, Andreolli, Jonathan, Zanetti, Taider, Botta, Kovacic, Icardi. All.: MazzarrI

Squalificati: -

Indisponibili: Cambiasso, Chivu, Alvarez

Sassuolo (3-5-2): Pegolo; Bianco, Cannavaro, Ariaudo; Rosi, Biondini, Marrone, Brighi, Longhi; Berardi, Floccari.

A disp.: Pomini, Polito, Pucino, Gazzola, Antei, Ziegler, Missiroli, Chisbah, Farias, Floro Flores, N. Sansone, Zaza. All.: MalesanI

Squalificati: Mendes (1)

Indisponibili: Terranova, Acerbi, Alexe, Masucci, Magnanelli



LE ULTIME

Qui Inter: i nuovi arrivati Hernanes e D'Ambrosio partiranno titolari. Si rivede Guarin dopo le vicende del calciomercato. In avanti Palacio con Milito. In difesa possibile inserimento di Samuel per Campagnaro. Brutte notizie per Ricky Alvarez, che soffre di uno stiramento (ancora da confermare ufficialmente) e dovrà stare fermo tra le 3-4 settimane.

Qui Sassuolo: in difesa Bianco con Cannavaro e Ariaudo. In mezzo al campo dubbio Marrone-Chibsah, mentre a sinistra Longhi è in vantaggio su Ziegler. Conferme invece per Rosi, Biondini e Brighi. Nel tandem offensivo al fianco di Berardi si contendono una maglia Floccari e Floro Flores.





VERONA-JUVENTUS ore 15

Verona (4-3-3): Rafael; Cacciatore, Moras, Marques, Agostini; Romulo, Donati, Halfredsson; Iturbe, Toni, Jankovic.

A disp.: Nicolas, Gonzalez, Albertazzi, Pillud, Cirigliano, Donadel, Sala, Marquinho, Martinho, Gomez, Cacia. All.: Mandorlini

Squalificati: -

Indisponibili: Maietta



Juventus (3-5-2): Buffon; Caceres, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Pogba, Asamoah; Llorente, Tevez.

A disp.: Storari, Rubinho, Ogbonna, Peluso, Padoin, Isla, Pepe, Marchisio, Vucinic, Giovinco, Osvaldo. All.: Conte

Squalificati: -

Indisponibili: Barzagli, Quagliarella



LE ULTIME



Qui Verona: Agostini, reduce da un problema muscolare, torna a disposizione di Mandorlini. Per il resto il tecnico gialloblù dovrebbe confermare gli uomini che hanno battuto il Sassuolo, con Jankovic nel tridente d'attacco insieme a Iturbe e Toni e Donati unica eccezione in cabina di regia al posto di Cirigliano.

Qui Juve: Barzagli, alle prese con un persistente problema a un tendine, è out. Al suo posto in difesa sarà Caceres a formare il terzetto con Bonucci e Chiellini. Buffon torna tra i pali dopo la squalifica. Il nuovo arrivato Osvaldo alla sua prima convocazione: andrà in panchina. In avanti la solita coppia Llorente-Tevez. Fuori dalla lista Quagliarella.



INTER-SASSUOLO ore 20.45

Inter (3-5-2): Handanovic; Rolando, Samuel, Juan Jesus; D'Ambrosio, Guarin, Kuzmanovic, Hernanes, Nagatomo; Milito, Palacio.

A disp.: Carrizo, Castellazzi, Ranocchia, Campagnaro, Andreolli, Jonathan, Zanetti, Taider, Botta, Kovacic, Icardi. All.: MazzarrI

Squalificati: -

Indisponibili: Cambiasso, Chivu, Alvarez

Sassuolo (3-5-2): Pegolo; Cannavaro, Manfredini, Ariaudo; Rosi, Biondini, Marrone, Brighi, Longhi; Berardi, Floccari.

A disp.: Pomini, Polito, Pucino, Bianco, Ziegler, Missiroli, Chisbah, Farias, Floro Flores, N. Sansone, Zaza. All.: MalesanI

Squalificati: Mendes (1)

Indisponibili: Terranova, Acerbi, Alexe, Masucci, Magnanelli, Gazzola, Antei



LE ULTIME

Qui Inter: i nuovi arrivati Hernanes e D'Ambrosio partiranno titolari. Si rivede Guarin dopo le vicende del calciomercato. In avanti Palacio con Milito. In difesa possibile inserimento di Samuel per Campagnaro. Brutte notizie per Ricky Alvarez, che soffre di uno stiramento (ancora da confermare ufficialmente) e dovrà stare fermo tra le 3-4 settimane.

Qui Sassuolo: in difesa al posto dello squalificato Mendes ballottaggio tra Bianco e Ariaudo. Conferme per Cannavaro e Manfredini. In mezzo al campo dubbio Marrone-Chibsah, mentre a sinistra Longhi è in vantaggio su Ziegler. Conferme invece per Rosi, Biondini e Brighi. Nel tandem offensivo al fianco di Berardi si contendono una maglia Floccari e Floro Flores.