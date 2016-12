Serie A, Inter-Sassuolo 1-0: decide Samuel

10:20 - Prima vittoria del 2014 per l'Inter. A San Siro la squadra di Mazzarri batte di misura il Sassuolo e agguanta il Verona al quinto posto in classifica a quota 36 punti. Dopo un primo tempo con diverse azioni da gol ma senza reti, decide il match un guizzo di testa di Samuel al 3' della ripresa su calcio d'angolo. Esordio in nerazzurro senza acuti per il colpo del mercato di gennaio Hernanes. L'Inter non vinceva dal derby.

LA PARTITA

Nei momenti di difficoltà, l'esperienza paga sempre. E così Mazzarri rispolvera Samuel per dare fiducia a una squadra ancora a caccia di un'identità precisa e di uomini a cui aggrapparsi. Con Hernanes in campo dal primo minuto e il ritorno del "figlio prodigo" Guarin, particolarmente applaudito dalla curva, in avanti i nerazzurri si affidano al tandem Milito-Palacio per scardinare la difesa del Sassuolo. E nel primo tempo il mix è interessante. Soprattutto per merito di Rodrigo, che si butta negli spazi e serve inutilmente ai compagni di brigata almeno tre palle buone per il vantaggio. Con Kuzmanovic davanti alla difesa, il Profeta dialoga (maluccio) con Nagatomo sulla sinistra, mentre Guarin sulla destra è un uragano. Ogni volta che punta l'avversario, son guai per il Sassuolo, che invece è costretto a difendersi e si affida solo alle ripartenze di Berardi e Brighi.



Dopo il 7-0 dell'andata, del resto, a San Siro il copione non può che essere prevedibile. L'Inter fa la partita, gli ospiti invece cercano di limitare i danni. L'impressione, nonostante la partenza in sordina dei nerazzurri, è quella di una netta disparità di valori in campo. E lo dimostrano i pochi interventi di Rolando & Co. Ma non solo. Palacio ha un passo diverso e quando parte semina tutti. Guarin, dopo la querelle di mercato con la Juve, si fa perdonare dai tifosi a colpi di accelerazioni e assist. Hernanes e Milito però non hanno il piede caldo e il primo tempo, nonostante le ottime occasioni per gli uomini di Mazzarri, si chiude senza acuti.



Il gol dell'Inter però è nell'aria. E così, appena rientrati in campo, dopo 3' ci pensa proprio Samuel a sbloccare la partita con un guizzo da vecchia volpe su calcio d'angolo. L'esperienza paga, appunto. E così, avanti di un gol, i nerazzurri prendono fiducia e il Sassuolo invece si disunisce, allungandosi. Palacio, inesauribile, guida la banda nerazzurra a caccia del raddoppio, ma davanti manca l'istinto del killer e così Mazzarri, come promesso, pensa più al risultato: fuori Milito, dentro Botta, poi Campagnaro e Taider. Pochi fronzoli, in casa Inter non è tempo di badare troppo all'estetica. Meglio andare al sodo. E il sodo sono i primi tre punti del 2014 e una classifica che, viste le difficoltà, potrebbe anche riservare piacevoli sorprese nelle prossime giornate. L'Inter del futuro è ancora da costruire, ma ora almeno ha ricominciato a vincere.

LE PAGELLE

Samuel 7: Mazzarri lo manda in campo al posto di Campagnaro sorprendendo un po' tutti e lui lo ripaga con il gol partita e una prestazione da leader. E' l'unico superstite del triplete in campo insieme a Milito e si vede. Uomo squadra.

Guarin 6,5: applaudito dalla curva, gioca senza timori e nel primo tempo è il migliore in campo. Tutto come se non fosse successo nulla durante la sessione invernale di mercato.

Hernanes 5,5: la prima in nerazzurro non è certo da ricordare. Un po' spaesato nel primo tempo, meglio nella ripresa. Ma tutto senza acuti, colpi di classe e con due occasioni fallite da buona posizione.

Palacio 7: inesauribile. In avanti gioca praticamente da solo (Milito non pervenuto). Apre gli spazi, detta il passaggio, serve assist e a tratti è imprendibile

Berardi 6,5: i numeri ci sono, lo si capisce da come tocca la palla. Con Floccari però l'intesa è ancora tutta da affinare

Cannavaro 5,5: ancora arrugginito, non sempre trova il tempo giusto per l'anticipo. Spesso ruvido su alcune entrate molto rischiose al limite dell'area



IL TABELLINO

INTER-SASSUOLO 1-0

Inter (3-5-2): Handanovic 6,5; Rolando 6,5, Samuel 7 (35' st Campagnaro sv), Juan Jesus 6; Jonathan 6, Guarin 6,5, Kuzmanovic 6 (38' st Taider sv), Hernanes 5,5, Nagatomo 6; Palacio 7, Milito 5 (21' st Botta 6).

A disp.: Castellazzi, Carrizo, Zanetti, Andreolli, Icardi, Kovacic, Mudingayi, Ranocchia, D'Ambrosio. All.: Mazzarri 6,5

Sassuolo (3-5-2): Pegolo 6,5; Bianco 5 (29' st Missiroli 5,5), Cannavaro 5,5, Ariaudo 6; Rosi 6, Brighi 6, Marrone 5,5, Biondini 6 (23' Chibsah 6), Longhi 5,5; Berardi 6,5, Floccari 5 (34' st Floro Flores sv).

A disp.: Pomini, Polito, Pucino, Antei, Ziegler, Sanabria, Farias, Sansone, Zaza. All.: Malesani 5,5