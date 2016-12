Serie A, Inter-Bologna 2-2: la doppietta di Icardi non basta

10:11 - L'Inter continua a pareggiare. A San Siro la squadra di Mazzarri non va oltre il 2-2 contro il Bologna. I nerazzurri iniziano bene e passano in vantaggio al 6' con un bel gol di Icardi su assist di Nagatomo, ma vengono raggiunti da una rete di Cristaldo al 35'. Nella ripresa una perla di Icardi al 63' riporta avanti l'Inter, ma al 73' Kone chiude il match in parità. Nel finale Milito sbaglia anche un rigore.



LA PARTITA

Niente da fare. Per l'Inter stagione stregata. E non è solo una questione di risultati. I quattordici pareggi parlano chiaro, d'accordo, ma è il campo a dare risposte amare. Con Thohir in tribuna, i nerazzurri infatti giocano bene e provano a fare la partita, ma dimostrano ancora una volta di non essere una squadra completa e matura. Questione di fiducia, non solo di qualità tecniche. In campo la banda di Mazzarri lotta, a tratti domina, passa in vantaggio due volte, ma si distrae e si fa sempre raggiungere da un avversario che non segnava da 786 minuti. E il Meazza, stufo del solito spettacolo, fischia. A ragione. Perché a peggiorare e cose ci si mette anche la sfortuna (se vogliamo chiamarla così). Dopo 33 giornate, Mazzoleni fischia un rigore all'Inter. E Milito che fa? Lo sbaglia. Incredibile. Robe da Inter, verrebbe da dire. Se non fosse che questa volta Mazzarri non morde nemmeno una bottiglietta e si affloscia in panchina, quasi rassegnato. L'Europa è l'obiettivo, ma avanti di questo passo sarà dura. E allora toccherà al tycoon tirare le somme e decidere chi tenere e chi no. Tecnico compreso. Ma veniamo alla partita.



In casa Inter Mazzarri deve fare a meno di Jonathan e schiera D'Ambrosio sulla destra. In mezzo al campo Alvarez vince il ballottaggio con Kovacic e Guarin si accomoda ancora in panchina. In attacco fiducia al tandem Icardi- Palacio. Ballardini, cauto, ritrova invece Kone e sceglie il 3-5-1-1 per imbrigliare i nerazzurri a centrocampo. Con l'Inter, il Bologna non ha nulla da perdere, ma i punti pesanti in palio condizionano tutto. Come da copione, i nerazzurri fanno la partita e i rossoblù aspettano. La banda di Mazzarri si affida ai lanci lunghi per allungare il Bologna, poi allarga il gioco sulle fasce. La squadra di Ballardini resiste 5', poi va subito sotto. Nagatomo inventa per Icardi, che sceglie bene il tempo e, a dispetto delle critiche degli ultimi giorni, insacca da bomber vero. L'Inter ha spazio e gioca bene. Spaventato, il Bologna invece si schiaccia e subisce il possesso palla nerazzurro. Christodoulopoulos prova scuotere i compagni e impegna Handanovic dalla distanza, poi ci prova Mantovani di testa su calcio d'angolo. I rossoblù però sono pericolosi solo sui calci piazzati. Hernanes gioca da regista e detta i tempi insieme a Cambiasso, Alvarez e Palacio invece tagliano verso l'interno quando Icardi crea spazio. E gli uomini di Mazzarri danno sempre l'impressione di poter far male. Almeno fino al 35', quando una fiammata del Bologna rimette tutto in parità e risveglia i soliti fantasmi nerazzurri. Segna Cristaldo (deviazione millimetrica su un tiro di Pazienza), ma il merito è tutto di Garics, che salta Nagatomo con un numero e avvia l'azione dell'1-1. A San Siro sembra andare in scena un film già visto tante altre volte questa stagione, ma l'Inter non ci sta e chiude il primo tempo all'attacco.



Nella ripresa però il Bologna prende coraggio e prova subito a ribaltare la partita. Gli ospiti alzano il pressing, ma l'Inter non arretra. I nerazzurri provano a rimanere alti, ma il gioco è più nervoso e disordinato. Mazzarri allora toglie D'Ambrosio e fa entrare Kovacic, aumentando la qualità in mezzo al campo. Mossa azzeccata. L'Inter riprende in mano il pallino del gioco e torna in vantaggio con una perla di Icardi, che al 63' mette la palla all'incorcio di destro. Partita finita? Macchè. L'Inter è l'Inter e Kone al 73' approfitta di una distrazione difensiva firmando il 2-2 di rapina. Disperazione nerazzurra in tribuna, ma in campo si gioca ancora. Entra anche Milito e Mazzarri vara l'Inter a trazione anteriore. Icardi & Co. attaccano a testa bassa e all'84' Mazzoleni, dopo un digiuno durato 33 giornate, fischia un rigore per i nerazzurri. Sul dischetto va il Principe. Uno che di esperienza e palle pesanti se ne intende. E sbaglia. Il Mezza esplode, ma non c'è più nulla da fare. Negli ultimi minuti, spinta dalla disperazione, la squadra di Mazzarri tenta l'assalto, ma deve ringraziare Handanovic, che al 92' salva il risultato su Acquafresca. Poi il triplice fischio. A San Siro solita solfa: pioggia di fischi e contestazione. E questa volta l'alibi del rigore non vale.

LE PAGELLE

Icardi 7,5: criticato e messo in discussione, risponde come deve fare un bomber. Segna e gioca per la squadra. Il primo gol è una delizia di coordinazione, il secondo una perla

Palacio 6: meno fresco del solito, soprattuto in fase conclusiva. Corre molto e arriva un po' cotto sottoporta. Si procura il rigore

Handanovic 7: sul primo gol un mezzo miracolo, al 92' doppio miracolo su Acquafresca. Se l'Inter non perde, il merito è suo

Christodoulopoulos 7: non lo ferma nessuno. Corsa e tecnica. E' l'uomo in più di Ballardini. Guida la carica con grinta e qualità

Garics 6,5: il colpo di tacco con tunnel a Nagatomo sull'azione dell'1-1 vale il prezzo del biglietto

Curci 7: para il rigore a Milito come se niente fosse. Incubo nerazzurro

IL TABELLINO

INTER-BOLOGNA 2-2

Inter (3-5-2): Handanovic 7; Rolando 5,5, Ranocchia 5,5, Juan Jesus 6 (28' Samuel 5,5); D'Ambrosio 5 (8' st Kovacic 6,5), Hernanes 6, Cambiasso 6 (34' st Milito 5), Alvarez 6, Nagatomo 5,5; Palacio 6, Icardi 7,5.

A disp.: Carrizo, Castellazzi, Campagnaro, Andreolli, Zanetti, Kuzmanovic, Guarin, Taider, Botta. All.: Mazzarri 5,5

Bologna (3-5-1-1): Curci 7; Antonsson 6, Natali 6, Mantovani 6; Garics 6,5, Pazienza 6, Khrin 6,5 (26' st Acquafresca 6), Christodoulopoulos 7, Cech 5,5 (15' st Morleo 6); Kone 6,5 (43' st Perez sv); Cristaldo 5,5.

A disp.: Stojanovic, Sorensen, Cherubin, Crespo, Friberg, Ibson, Paponi, Moscardelli, Bianchi. All.: Ballardini 6,5

Arbitro: Mazzoleni

Marcatori: 6' Icardi (I), 35' Cristaldo (B), 18' st Icardi (I), 28' st Kone (B)

Ammoniti: Mantovani, Kone (B); Ranocchia (I)

Espulsi: -

Note: 38' st Curci para un rigore a Milito