Serie A: Inter-Atalanta 2-0, decidono Osvaldo ed Hernanes

10:25 - Dopo il pari di Palermo, l'Inter torna al successo nel match casalingo contro l'Atalanta e sale al terzo posto insieme a Sampdoria e Verona. A San Siro finisce 2-0 per i nerazzurri, che prima sbagliano un rigore con Palacio (parato da Sportiello al 30') e poi sbloccano la gara grazie a una mezzarovesciata di Osvaldo (40'). Nella ripresa arriva il bis firmato Hernanes (87'), a segno con un preciso calcio di punizione dal limite dell'area.

LA PARTITA

Due magie sotto gli occhi di Erick Thohir, che alla prima visita stagionale a San Siro può festeggiare il provvisorio terzo posto in classifica, ovvero l'obiettivo dichiarato per il campionato. Due magie - quelle di Osvaldo ed Hernanes - che risolvono un match dominato, ma divenuto complicato per i troppi errori sottoporta che, in altre situazioni, potrebbero costare assai cari.



Il ritorno di Palacio, all'esordio dal 1', dona all'Inter una soluzione in più in attacco. Il Trenza lascia a Icardi l'area di rigore e si prende tutto il resto: offre sponde al centrocampo, svaria da sinistra a (soprattutto) destra e attacca la profondità. Movimenti sempre intelligenti, che allargano la difesa dell'Atalanta e consentono alle mezz'ali di inserirsi da dietro. Kovacic crea sistematicamente superiorità numerica, Guarin - in uno stato di forma straordinario - è il solito elemento anarchico che ogni tanto fa impazzire il pubblico mentre tante altre volte fa imprecare il tecnico. I nerazzurri viaggiano a un ritmo doppio rispetto ai bergamaschi, ma è da palla inattiva che arrivano i pericoli maggiori. Il primo (16') porta la firma di Vidic, che sugli sviluppi di un corner colpisce il palo di testa; poi, al 29', Benalouane trattiene in area Ranocchia e provoca un calcio di rigore, che però Palacio si fa respingere dall'ottimo Sportiello.



L'Atalanta, frenata dal turnover di Colantuono (Bianchi e Moralez in attacco al posto di Denis e Boakye), davanti crea nulla e si limita a contenere come può l'assalto nerazzurro. Mazzarri, che dopo 25 minuti deve rinunciare a Icardi per un colpo subìto da Benalouane, riesce a far svoltare il match grazie a Osvaldo, entrato al posto dell'argentino. Minuto 40: Guarin batte una punizione dalla destra, l'ex juventino si libera di Dramè e in mezza-rovesciata colpisce al volo, di destro, infilando Sportiello all'angolino basso. L'Atalanta, sin qui mai in partita, rischia grosso al 54' (palo di Palacio) e trova un po' d'energia solo dopo gli ingressi in campo di Boakye e Gomez a inizio ripresa (51'); ed è proprio dell'ex Catania l'unico tiro in porta dei bergamaschi in 90 minuti (destro respinto da Handanovic al 61').



Così come accaduto col Palermo, Mazzarri tiene ancora in panchina Hernanes e gli concede solamente gli ultimi 25 minuti. Stavolta, però, il brasiliano dà segnali di vita e cerca subito la porta, desideroso di ristabilire la gerarchia con Guarin. E dopo qualche guizzo spentosi sempre sul fondo, il Profeta azzecca la punizione a tre minuti dal termine: un destro dal limite dell'area che si incastra all'incrocio dei pali. Mentre Juve e Roma scappano via a punteggio pieno, c'è un'Inter che - ancora imbattuta e con 10 gol fatti e 1 subìto - irrompe decisa in zona Champions.

LE PAGELLE



Palacio 6 - Decisivo il suo lavoro per la squadra, che grazie all'argentino trova ripetutamente varchi entro i quali buttarsi. Pericoloso dalle parti di Sportiello (colpisce anche un palo), ma il giudizio è inevitabilmente condizionato dal rigore sbagliato.



Medel 7 - Si piazza lì, davanti alla difesa, e non lo superi in alcun modo. Tempismo, grinta ed intuizione: recupera decine di palloni garantendo ordine ed equilibrio.



Guarin 6,5 - Come di consueto ci prova un po' da ogni latitudine, ma stavolta arricchisce la sua gara con molte palle interessanti per i compagni. Suo l'assist per Osvaldo, Mazzarri l'ha ormai rigenerato completamente.



Bianchi 4,5 - Statico al centro dell'attacco. Ranocchia e Vidic non gli concedono mezzo centimetro, lui non fa nulla per liberarsi.



Cigarini 6,5 - Prova a inventarsi qualcosa con lanci sempre precisi e aperture illuminanti. Predica però in mezzo al deserto.

IL TABELLINO



INTER-ATALANTA 2-0

Inter (3-5-2): Handanovic 6; Ranocchia 6,5, Vidic 6,5, Juan Jesus 6,5; Jonathan 6, Guarin 6,5 (21' st Hernanes 6,5), Medel 7, Kovacic 6,5, Dodò 6,5; Palacio 6 (29' st M'Vila sv), Icardi 6 (25' Osvaldo 7,5).

A disp.: Carrizo, Campagnaro, Andreolli, Mbaye, Nagatomo, D'Ambrosio, Kuzmanovic, Krhin, Obi, M'Vila. All.: Mazzarri 7

Atalanta (4-4-1-1): Sportiello 6,5; Zappacosta 5,5, Benalouane 5, Cherubin 5, Dramè 5,5; D'Alessandro 5 (6' st Gomez 6,5), Cigarini 6,5, Carmona 5, Estigarribia 5,5; Moralez 5 (6' st Boakye 6), Bianchi 4,5 (28' st Denis sv).

A disp.: Avramov; Scaloni, Del Grosso, Biava, Bellini, Raimondi, Baselli, Molina, Migliaccio. All.: Colantuono 5

Arbitro: Gervasoni

Marcatori: 40' Osvaldo (I), 42' st Hernanes (I)

Ammoniti: Carmona, Benalouane, Boakye (A); Kovacic (I)

Espulsi: -

Note: Sportiello (A) para un rigore a Palacio (I) al 30'