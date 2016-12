Serie A: il Verona dice addio all'Europa, pari con l'Udinese

11:58 - Niente Europa League per il Verona: è praticamente questo il verdetto, non ufficiale, del match con l'Udinese terminato 2-2. La squadra di Mandorlini si è fatta recuperare da un gol di Badu, appena entrato, in pieno recupero. Suicidio dell'Hellas che al 54' conduceva 2-0 grazie alle reti di Toni e Hallfredsson. Poi la stupenda marcatura di Di Natale che ha riaperto il match e la squadra di Guidolin ha trovato la rimonta in extremis.



LA PARTITA

Proprio sul più bello l'Hellas Verona firma la resa, quella europea. Un suicidio vero e proprio per la formazione di Mandorlini che vede sfumare il sogno Europa League, cullato per molto tempo in questa che rimane sempre e comunque una stagione straordinaria. I gialloblù hanno gettato al vento, nel recupero, l'opportunità di andare momentaneamente al sesto posto solitario sorpassando Milan, Parma e Torino. Resta l'amaro in bocca per come è maturato questo risultato. Una partita controllata per lunghi tratta e poi sfumata proprio quando sembrava già scritta la parola fine.

Non è bastato il solito gol di Luca Toni che aveva messo la freccia per il grande sorpasso: 20.esima marcatura in stagione grazie al rigore trasformato con freddezza. Non è bastata la rete di Hallfredsson, grazie alla complicità di Scuffet, con un bel piatto al volo. Poi due salvataggi sulla linea dei difensori bianconeri a dire di no prima a Toni e poi a Cacciatore. Dunque tanti rimpianti. Merito di un Udinese che ci ha sempre creduto fino in fondo. I bianconeri hanno scelto la via del possesso palla e, dopo un primo tempo sterile, la musica è cambiata nella ripresa: si sono alzati i ritmi e le emozioni sono aumentati. Poi il colpo del fuoriclasse Di Natale che è andato a rispondere a Toni con un gioiello. Il gol della speranza che al 92' si è concretizzata: il neoentrato Badu ha risolto una mischia fissando il risultato finale sul 2-2.



LE PAGELLE

Toni 7,5 - Non andrà al Mondiale, ma lui continua a segnare. E' a una sola rete da Immobile (21), mentre nella classifica di tutti tempi è andato ad affiancare Bettega al 40.esimo posto con 129 gol in A. La sua seconda giovinezza la sta vivendo al Bentegodi.

Di Natale 7 - Decisivo come Toni e con uno splendido gol, ma meno funzionale alla squadra. Si accende a intermittenza, ma quando la fa non sbaglia nulla. La sua rete è da vedere e rivedere.

Badu 6,5 - Pochissimi minuti per trovare il suo secondo gol consecutivo: grandissima mossa di Guidolin...

Scuffet 5 - Il talento c'è, ma nelle ultime giornate di Serie A il giovane portiere si è un po' perso. Al Bentegodi è arrivato un erroraccio in occasione del raddoppio del Verona. Avrà tempo per rifarsi, con gli interessi.



IL TABELLINO

VERONA-UDINESE 2-2

Verona (4-3-3): Rafael 6,5; Agostini 6, Moras 6, Marques 6, Pillud 6 (1'st Cacciatore 6); Sala 6,5, Cirigliano 6, Hallfredsson 6,5 (36' st Maietta sv); Gomez 6,5 (24' st Donadel 6), Toni 7,5, Marquinho 6. A disp.: Nicolas, Borra, Gonzales, Donadel, Cacia, Martinho, Donsah, Jankovic, Romulo, Rabusic. All.: Mandorlini 6,5

Udinese (4-3-2-1): Scuffet 5; Herteaux 5 (31' st Widmer sv), Danilo 5,5, Domizzi 5,5; Gabriel Silva 5; Pinzi 5,5, Allan 5,5 (42' st Badu 6,5), Lazzari 5,5; Pereyra, Nico Lopez 5 (30' st Yebda sv); Di Natale 7. A disp.: Brkic, Kelava, Naldo, Bubnjic, Mlinar, Jadson, Beleck. All.: Guidolin 7

Arbitro: Tommasi

Marcatori: 14' rig. Toni (V), 9' st Hallfredsson (V), 11' st Di Natale (U), 47' st Badu (U)

Ammoniti: Herteaux, Domizzi, Danilo, Allan (U), Gomez, Donadel (V)

Espulsi: -