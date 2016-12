Serie A, il Verona batte 2-1 il Sassuolo e sogna l'Europa

00:04 - Il Verona batte 2-1 il Sassuolo e dopo tre sconfitte consecutive torna a vincere. Agli scaligeri bastano la deviazione nella propria porta di Manfredini, su cross di Hallfredsson, all'inizio del secondo tempo e il gran gol di Toni (40' st) per espugnare il Mapei Stadium. A nulla serve la rete nel finale di Floro Flores ai neroverdi. Nonostante gli acquisti nel mercato invernale gli emiliani sprofondano sempre più infondo la classifica.

LA PARTITA

Al Mapei Stadium si affrontano due squadre in crisi di risultati: il Sassuolo che arriva da sette sconfitte nelle ultime otto partite, ma rivoluzionata dal mercato di riparazione, e il Verona reduce da una serie negativadi tre sconfitte consecutive. Malesani, all'esordio, schiera dall'inizio i nuovi arrivati Cannavaro, Brighi e Floccari, mentre Mandorlini si affida ancora una volta a Cirigliano per sostituire Jorginho, trasferitosi al Napoli. Le due formazioni partono con il freno a mano tirato, cercando in primis di non subire gol. La prima occasione capita sui piedi di Hallfredsson che da fuori area fa partire un bolide che si spegne alto a pochi centimetri dalla traversa. Nonostante i molti colpi di mercato, i neroverdi sono inferiori sotto l'aspetto tecnico rispetto gli scaligeri, e nella prima frazione di gioco si vede: la circolazione di palla dei gialloblù è più veloce e precisa, le verticalizzazione trovano spesso Toni che, o si appoggia sugli accorrenti Iturbe e Jankovic, o si costrusisce l'occasione da gol; come al 40' quando protegge palla dentro l'area e in torsione conclude a lato.



Il secondo tempo si apre con il gol del Verona dopo solo 4': Jankovic serve Hallfredsson che dal fondo crossa in mezzo, Manfredini anticipa Toni e spedisce il pallone nella propria porta. Il Sassuolo non reagisce, anzi sono ancora i veneti ad andare vicino al roddoppio, prima con una straordinaria accelerazione di Iturbe e poi sul susseguente corner con l'ex attaccante del Genoa che colpisce alto. La prima vera occasione per i padroni di casa capita sui piedi di Sergio Floccari, bravo a liberarsi di Moras ma impreciso sottoporta. Nel finale ci si aspetta il forcing finale degli uomini di Malesani, ma sono i gialloblù a creare azioni pericolosi e con Toni realizzano il 2-0: l'ariete scavalca Pegolo con un pregevolissimo colpo sotto. A nulla serve il gol della bandiera in mischia di Floro Flores negli ultimi minuti, che fissa il risultato sul 1-2. Il Verona vince e può realmente pensare all'Europa League, mentre i padroni di casa perdono una preziosa occasione per abbandonare la zona retrocessione.

LE PAGELLE

Manfredini 5 Sua la sfortunata deviazione che lancia gli avversari verso vittoria. Brutta prestazione, soffre la fisicità di Toni.

Berardi 5,5 Continua il momento no del gioiello calabrese. Non riesce quasi mai a pungere e con il passare dei minuti si perde.

Cirigliano 5,5 Unica nota stonata del pomeriggio gialloblù: si limita al compitino.

Toni 7 Arriva in doppia cifra e porta la sua squadra in zona Europa Legue. Come spesso accade è il migliore in campo, gioca bene e fa giocare bene i suoi compagni.

Iturbe 6,5 Le sue accelerazioni sono pazzesche e creano scompiglio nella difesa emiliana. Gli manca solo la continuità nel corso del match.

Mendes 5 Peggiore in campo. Pensa solo agli screzi con il bomber del Verona. Viene sovrastato sul piano tecnico e atletico.

IL TABELLINO

SASSUOLO-VERONA 1-2

Sassuolo (3-5-2): Pegolo 6; Manfredini 5, Cannavaro 6, Mendes 5; Rosi 5, Biondini 6, Marrone 5,5 (14' st Sansone 5), Brighi 5,5, Ziegler 5,5; Berardi 5,5, Floccari 6

A disp.: Pomini, Polito, Pucino, Ariaudo, Bianco, Chibsah, Longhi, Missiroli, Farias, Floro Flores, Zaza. All.: Malesani 5

Verona (4-3-3): Rafael 6; Cacciatore 6,5, Marques 6, Moras 6, Albertazzi 6,5; Romulo 6,5, Cirigliano 5,5 (15' st Donadel 6), Hallfredsson 6,5 (43' st Marquinho sv); Iturbe 6,5, Toni 7, Jankovic 6,5 (36' st Gomez sv)

A disp.: Nicolas, Borra, Sala, Gonzalez, Donsah, Cacia, Martinho. All.: Mandorlini 7

Arbitro: Andrea Gervasoni

Marcatori: 4' st autogol Manfredini, 36' st Toni (V), 45' st Floro Flores (S)

Ammoniti: Mendes, Biondini (S), Iturbe, Toni, Donadel (V)