Serie A, il Torino schianta il Sassuolo 2-0 e sogna l'Europa

00:12 - Il Torino batte 2-0 il Sassuolo e si proietta a ridosso della zona Europa League. Le reti di Immobile nel primo tempo, dopo una cavalcata di 40 metri, e di Brighi nella ripresa. Nella 20.a giornata di Serie A i neroverdi non riescono a sfruttare il fattore casa e rimangono ancorati nella parte bassa della clasiffica fermi a 17 punti. Dopo cinque sconfitte nelle ultime sei partite la panchina di Di Francesco torna a scricchiolare.

LA PARTITA

Al Mapei Stadium arriva il Torino, per cercare di interrompere la striscia negativa di due partite senza vittoria e rilanciare il sogno Europa League. Il Sassuolo dal canto suo, è chiamato a confermare l'ottima prestazione contro il Milan, che è costato l'esonero di Allegri, e cercare di allontanarsi dalla zona retrocessione. La squadra di Di Francesco parte meglio, sfruttando il fattore "casa" e imponendo il suo gioco grazie alla maggior intraprendenza dei centrocampisti neroverdi, in particolar modo Kurtic e Chisbah che in più di un'occasione hanno provato la conclusione dalla distanza, senza impensierire Padelli. Al 20' decidono di iniziare a giocare anche i granata e subito si fanno pericolosi: Brighi raccoglie un pallone dai 25 metri, entra in area e calcia fuori di pochissimo. Ma i ragazzi di Ventura cambiano ritmo e dopo 5' Immobile raccoglie un pallone nel cerchio di centrocampo e comincia una cavalcata terminata con un gran cucchiaio che supera Pegolo e si insacca infondo la rete. Con il passare dei minuti la pioggia diventa copiosa e il campo non permette di giocare palla a terra e le uniche sterili occasioni arrivano dai calci piazzati.



La seconda frazione di gioco si apre con una fiammata di Berardi dopo 40 secondi che si conclude con una bordata che fa la barba al palo. Ma il copione è uguale a quello del primo tempo: emiliani che partono forte e gli ospiti che realizzano. Infatti, è bravissimo Brighi a trasformare il tap in vincente dopo una grande azione di Cerci e a realizzare il suo ventiquattresimo gol in carriera in Serie A. Di Francesco decide di rivoluzionare la sua squadra prima con i cambi e poi modificando il sistema di gioco, ma è sempre il Torino a rendersi pericoloso con il solito Immobile che fa luccicare gli occhi di Prandelli, sugli spalti, impegnando severamente il portiere avversario. Il merito dei ragazzi di Ventura è di riuscire a controllare la partite e gestire il pallone, riuscendo a non soffrire sul tentato forcing finale dei padroni di casa. La sfida termina 2-0 per i granata, sancendo la quinta sconfitta nelle ultime sei gare per gli emiliani. Ora, la panchina di Di Francesco torna a scricchiolare e il rischio esonero si fa reale.

LE PAGELLE

Brighi 7 Grande prestazione dell'ex centrocampista della Roma. Segna e va vicino alla doppietta in un paio di occasioni.

Chisbah 6 E' l'unico della mediana del Sassuolo a salvarsi. Si trova a suo agio nel paltano del Mapei Stadium e prova la conclusione più volte.

Berardi 6 Sotto gli occhi di Prandelli non brilla come Cerci e Immobile, ma le poche occasioni da gol degli emiliani portano la sua firma.

Longhi 5 Brutta prova del terzino neroverde che ha colpe su tutti e due i gol: prima spalanca le porte per la cavalcata di Immobile, poi scivola lasciando Cerci in campo aperto.

Immobile 7,5 Ennesima grande prestazione dell'ex attaccante del Genoa che dimostra di trovarsi benissimo negli schemi tattici di Ventura. Fa a sportellate con gli avversari, tieni su la squadra e realizza il decimo gol stagionale. Più di così non gli si può chiedere.

Maksimovic 6,5 E' entrato circa due mesi fa tra i titolari dei granata e non ci è più uscito. Granitico, roccioso e sempre pulito negli interventi.

IL TABELLINO

SASSUOLO-TORINO 0-2

Sassuolo (4-3-3): Pegolo 5,5; Antei 5,5, Ariaudo 6 (10' st Pucino 5,5), Manfredini 5,5, Longhi 5; Chisbah 6, Magnanelli 5,5, Kurtic 5 (8' st Farias 5); Berardi 6, F. Flores 5,5 (13' st Gliozzi 5,5), Ziegler 5.

A disp.: Pomini, Perilli, Bianco, Missiroli, Marzorati, Valeri, Marrone, Sereni. All.: Di Francesco

Torino (3-5-2): Padelli 6; Maksimovic 6,5, Glik 6, Moretti 6; Darmian 6, Brighi 7, Vives 6,5 (45' st Tachtsidis sv), Farnerud 6 (29' Basha 6,5), Masiello 6,5; Cerci 6,5 (35' st Meggiorini sv), Immobile 7,5.

A disp.: L. Gomis, Berni, Rodriguez, Bovo, Pasquale, El Kaddouri, Bellomo, Barreto. All.: Ventura

Arbitro: Giacomelli

Marcatori: 24' Immobile 2' st Brighi (T)

Ammoniti: Berardi, Ariaudo, Magnanelli (S) Glik, Immobile (T)