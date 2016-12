Serie A: il Sassuolo è salvo, Genoa battuto 4-2

18:37 - Storica impresa del Sassuolo che, al suo primo anno in Serie A, centra la salvezza con una giornata di anticipo. Decisivo per i neroverdi il successo per 4-2 contro il Genoa. In vantaggio grazie a un gol di Floro Flores al 16’, la squadra di Di Francesco subisce il pari di Calaiò al 40’ e torna avanti al 66’ con Biondini. Dieci minuti Gilardino firma il 2-2, ma nel finale i gol di Sansone e Floro Flores fanno esplodere la festa degli emiliani.

LA PARTITA

Di Francesco sceglie Brighi a centrocampo, con il tridente offensivo formato da Floro Flores, Zaza e Berardi. Nel Genoa le tante assenze danno spazio a Gamberini, Cabral e Centurion, con Calaiò in avanti accanto a Gilardino. Come previsto è la squadra di casa a fare la partita, sospinta dal pubblico e consapevole del valore di un successo in ottica salvezza. Buono soprattutto l'avvio di Floro Flores, che prima conclude debolmente da pochi passi poi al 16' controlla, forse col braccio, un lancio di Berardi, si libera di Antonini e supera Perin con un piatto destro. Il Sassuolo continua a spingere, sfiora il bis con Berardi, si vede annullare un gol di Antei ma viene raggiunto prima dell'intervallo. Gervasoni considera infatti fallosa una trattenuta di Magnanelli su Vrsaljko, Gilardino si fa parare il rigore da Pegolo ma Calaiò è reattivo nel siglare di testa il gol del pari.

Nella ripresa ci si aspetta il forcing del Sassuolo e invece il Genoa sembra prendere le misure agli avversari, pur senza creare pericoli davanti. Di Francesco vuole i tre punti e inserisce Sansone per Brighi alzando il baricentro dei suoi. La scelta viene subito premiata dal gol di Biondini, di testa su azione d'angolo, ma Gilardino al 76' con un tocco ravvicinato riporta ancora il risultato in equilibrio. Il Sassuolo non si arrende e continua a spingere, trovando nel finale i due gol che valgono il successo. Il primo è merito di Sansone, anche se il tocco decisivo potrebbe essere di Vrsaljko, il 4-2 finale arriva con Floro Flores, abile a ribattere con un destro potente sotto la traversa la respinta di Perin su Berardi, facendo esplodere il Mapei Stadium.

Tre punti meritati per gli uomini di Di Francesco che, alla prima stagione in A, centrano la salvezza con una giornata di anticipo. Una vera e propria impresa (se si pensa al mercato rivoluzionario di gennaio e alla serie di sconfitte consecutive sotto la gestione Malesani) arrivata grazie al giusto mix tra esperienza e giovani talenti, rappresentati dai 16 gol di Domenico Berardi. La festa continuerà domenica prossima a San Siro contro il Milan. Pochi applausi invece per il Genoa: la squadra di Gasperini subisce per buona parte della gara, anche se riesce comunque a rimontare due volte. Con la Roma, nell'ultima gara della stagione, proverà ad aumentare il bottino di soli due punti raccolti nelle ultime sei gare.



IL TABELLINO E LE PAGELLE

SASSUOLO-GENOA 4-2

Sassuolo (4-3-3): Pegolo 6,5; Rosi 6 (61′ Mendes 6), Antei 6,5, Cannavaro 7, Ziegler 6,5; Brighi 6,5 (64′ Sansone 7), Magnanelli 7, Biondini 7 (85′ Missiroli sv); Berardi 7,5, Zaza 7, Floro Flores 8,8. A disp.: Pomini, Polito, Pucino, Ariaudo, Marrone, Masucci, Terranova, Chibsah, Farias. All.: Di Francesco 7

Genoa (3-4-3): Perin 6,5; Antonini 5,5, Gamberini 5 (69′ Fetfazidis 5,5), Burdisso 5; Vrsaljko 6, Cabral 6, Bertolacci 5,5 (70′ De Maio 5,5), Antonelli 5,5; Centurion 5,5, Gilardino 5,5, Calaiò 6. A disp.: Donnarumma, Bizzarri, Motta, Lucarini, Sokoli, Tagliavacche, Konate, Balze. All.: Gasperini 5

Arbitro: Gervasoni

Marcatori: 16′ Floro Flores(S), 40′ Calaio (G), 66′ Biondini(S), 76′ Gilardino(G), 87′ Sansone(S), 89′ Floro Flores(S)

Ammoniti: Cabral, Bertolacci, Antonelli, Gilardino, Burdisso (G), Antei (S)

Espulsi: -

DI FRANCESCO: "MIRACOLO STRAORDINARIO"

Il tecnico Di Francesco esulta dopo la salvezza ai microfoni di Premium Calcio: "Salvarsi con una giornata di anticipo, per come si erano messe le cose, è un miracolo straordinario. Il mio futuro? Ho fatto un contratto ma vivo di risultati: il mio contratto si è automaticamente rinnovato oggi, con la salvezza. Ma mi dovrò incontrare con la società per fare un po’ di chiarezza su alcune situazioni. Per il momento è presto parlare di futuro, ora godiamoci questa grande vittoria".