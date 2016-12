Serie A: il programma completo degli anticipi e posticipi dalla 3.a alla 12.ma giornata di ritorno

10:47 - La Lega di Serie A ha pubblicato il calendario degli anticipi e dei posticipi per i match dalla 3.a alla 12.a giornata di ritorno. Juventus-Inter (22.mo turno) si giocherà domenica 2 febbraio alle 20.45, mentre Napoli-Milan (23.mo turno) sarà disputata sabato 8 febbraio alle 20.45. Due big match caratterizzeranno la 26.ma giornata: Roma-Inter (sabato 1 marzo, ore 20.45) e Milan-Juventus (domenica 2 marzo, ore 20.45). Napoli-Juventus (31.mo turno), invece, è in programma domenica 30 marzo alle 20.45.

IL PROGRAMMA COMPLETO



3.a GIORNATA RITORNO

Sabato 1 febbraio 2014 ore 18.00 BOLOGNA – UDINESE (anticipo disposto solo in caso di qualificazione dell’Udinese alle semifinali di TIM Cup)

Sabato 1 febbraio 2014 ore 18.00 CAGLIARI – FIORENTINA

Sabato 1 febbraio 2014 ore 20.45 MILAN – TORINO

Domenica 2 febbraio 2014 ore 12.30 GENOA – SAMPDORIA

Domenica 2 febbraio 2014 ore 20.45 JUVENTUS – INTER



4.a GIORNATA RITORNO

Sabato 8 febbraio 2014 ore 18.00 UDINESE – CHIEVO (anticipo disposto solo in caso di qualificazione dell’Udinese alle semifinali di TIM Cup)

Sabato 8 febbraio 2014 ore 18.00 FIORENTINA – ATALANTA

Sabato 8 febbraio 2014 ore 20.45 NAPOLI – MILAN

Domenica 9 febbraio 2014 ore 12.30 TORINO – BOLOGNA

Domenica 9 febbraio 2014 ore 20.45 INTER – SASSUOLO



5.a GIORNATA RITORNO

Venerdì 14 febbraio 2014 ore 20.45 MILAN – BOLOGNA

Sabato 15 febbraio 2014 ore 20.45 FIORENTINA – INTER

Domenica 16 febbraio 2014 ore 12.30 CATANIA – LAZIO

Domenica 16 febbraio 2014 ore 20.45 ROMA – SAMPDORIA

Lunedì 17 febbraio 2014 ore 20.45 H. VERONA – TORINO



6.a GIORNATA RITORNO

Sabato 22 febbraio 2014 ore 20.45 BOLOGNA – ROMA

Domenica 23 febbraio 2014 ore 12.30 LIVORNO – HELLAS VERONA

Domenica 23 febbraio 2014 ore 18.30 JUVENTUS – TORINO

Domenica 23 febbraio 2014 ore 20.45 LAZIO – SASSUOLO

Lunedì 24 febbraio 2014 ore 19.00 PARMA – FIORENTINA

Lunedì 24 febbraio 2014 ore 21.00 NAPOLI – GENOA



7.a GIORNATA RITORNO

Sabato 1 marzo 2014 ore 20.45 ROMA – INTER

Domenica 2 marzo 2014 ore 12.30 CAGLIARI – UDINESE

Domenica 2 marzo 2014 ore 18.30 LIVORNO – NAPOLI

Domenica 2 marzo 2014 ore 20.45 MILAN – JUVENTUS

Domenica 2 marzo 2014 ore 20.45 FIORENTINA – LAZIO



8.a GIORNATA RITORNO

Sabato 8 marzo 2014 ore 18.00 UDINESE – MILAN

Sabato 8 marzo 2014 ore 20.45 CATANIA – CAGLIARI

Domenica 9 marzo 2014 ore 12.30 JUVENTUS – FIORENTINA

Domenica 9 marzo 2014 ore 20.45 NAPOLI – ROMA



9.a GIORNATA RITORNO

Sabato 15 marzo 2014 ore 20.45 HELLAS VERONA – INTER

Domenica 16 marzo 2014 ore 12.30 ATALANTA – SAMPDORIA

Domenica 16 marzo 2014 ore 18.30 CAGLIARI – LAZIO (posticipo disposto solo in caso di qualificazione agli ottavi di Europa League)

Domenica 16 marzo 2014 ore 20.45 GENOA – JUVENTUS

Domenica 16 marzo 2014 ore 20.45 FIORENTINA – CHIEVO (posticipo disposto solo in caso di qualificazione agli ottavi di Europa League)

Lunedì 17 marzo 2014 ore 19.00 TORINO – NAPOLI (posticipo disposto solo in caso di qualificazione agli ottavi di Europa League)

Lunedì 17 marzo 2014 ore 21.00 ROMA – UDINESE



10.a GIORNATA RITORNO

Sabato 22 marzo 2014 ore 18.00 TORINO – LIVORNO

Sabato 22 marzo 2014 ore 20.45 CHIEVO – ROMA

Domenica 23 marzo 2014 ore 12.30 PARMA – GENOA

Domenica 23 marzo 2014 ore 18.30 NAPOLI – FIORENTINA (posticipo disposto solo in caso di qualificazione agli ottavi di Europa League)

Domenica 23 marzo 2014 ore 20.45 CATANIA – JUVENTUS (posticipo disposto solo in caso di qualificazione agli ottavi di Europa League)

Domenica 23 marzo 2014 ore 20.45 LAZIO – MILAN



11.a GIORNATA RITORNO

Martedì 25 marzo 2014 ore 20.45 ROMA – TORINO

Giovedì 27 marzo 2014 ore 20.45 INTER – UDINESE



12.a GIORNATA RITORNO

Sabato 29 marzo 2014 ore 18.00 BOLOGNA – ATALANTA (la gara potrà essere invertita con quella del Milan in caso di qualificazione dei rossoneri ai quarti di Champions)

Sabato 29 marzo 2014 ore 20.45 MILAN – CHIEVO

Domenica 30 marzo 2014 ore 12.30 SASSUOLO – ROMA

Domenica 30 marzo 2014 ore 20.45 NAPOLI – JUVENTUS

Lunedì 31 marzo 2014 ore 19.00 UDINESE – CATANIA

Lunedì 31 marzo 2014 ore 21.00 LIVORNO – INTER