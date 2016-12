Serie A: il Parma frena a Bologna, è 1-1

16:17 - ll Bologna frena la corsa del Parma verso l'Europa League: il derby emiliano finisce 1-1. Al Dall'Ara i gialloblù di Donadoni, ancora orfani di Cassano, devono ringraziare Palladino che a dieci minuti dalla fine firma un bellissimo gol e pareggia la rete di Cherubin arrivata nel finale del primo tempo. Partita frizzate con i rossoblù intraprendenti soprattutto nella ripresa: un altro piccolo passo verso la salvezza per la formazione di Ballardini.

LA PARTITA

Un punto prezioso per il Parma, un punto pesante per il Bologna. Un piccolo passettino in avanti per le due squadre verso traguardi totalmente diversi. Da una parte i gialloblù che escono dalla Dall'Ara continuando a sognare l'Europa League, in attesa di sapere i risultati di Inter, Lazio e Milan. Dall'altra i rossoblù hanno provato di tutto per portare a casa i tre punti per chiudere questa stagione con una salvezza tranquilla. Nonostante la distanza in classifica in campo non si è vista poi così tanta differenza con i padroni di casa che avrebbero meritato addirittura di più del pareggio.

Nel primo tempo la squadra di Donadoni ha provato a prendere il controllo del gioco, riuscendoci in parte. Senza Cassano, però, è mancata la fantasia in attacco e anche le azioni da gol non sono arrivate se non da palle fermi. Al 25' Palladino è andato pure in gol, ma l'arbitro ha annullato per posizione (dubbia) di fuorigioco. Così dopo 44 minuti di buon calcio, ma poco spettacolari ecco la sorpresa con il vantaggio rossoblù: Paletta morbido su Cherubin che in area è libero di girarsi e battere Mirante: 1-0.

Nella ripresa la formazione di Ballardini ha provato a legittimare il vantaggio e si è fatta più pericolosa con Cristaldo che ha sfiorato anche il raddoppio (salvataggio di Cassani sulla linea di porta). Così Donadoni ha gettato nella mischia Amauri al posto di un includente Schelotto e il peso offensivo dei crociati è aumentato notevolmente. Il Bologna ha iniziato ad avere un po' di paura e a dieci minuti dalla fine il colpo del campione di Palladino. Cross di Biabiany dalla destra e l'attaccante incrocia di controbalzo con la palla che si infila all'incrocio dei pali: 1-1.



LE PAGELLE

Palladino 7 - Grande gol dopo una buona prestazione. E gli manca anche un altro gol...

Bibiany 6 - Parte piano e poi esce alla distanza. Con l'ingresso di Amauri torna sulla fascia destra ed è più pericoloso.

Cherubin 6,5 - Primo tempo perfetto: prima salva un gol fatto con un ottimo intervento su Schelotto, poi realizza il gol del vantaggio. Nella ripresa esce stremato.

Cristaldo 6 - Fa fatica, ma lotta su ogni pallone. Va vicino al gol, ma la sua conclusione pecca in potenza.

IL TABELLINO

BOLOGNA-PARMA 1-1

Bologna (3-5-1-1): Curci 5,5; Antonsson 6, Natali 6, Cherubin 6,5 (28' st Mantovani sv); Garics 5,5, Pazienza 6, Friberg 5,5 (31' st Perez sv), Christodoulopoulos 6, Morleo 6; Kone 6; Cristaldo 6(20' st Acquafresca). A disp.: Stojanovic, Sorensen, Cech, Laxalt, Ibson, Moscardelli, Paponi, Bianchi. All.: Ballardini 6

Parma (4-3-3): Mirante 6; Cassani 6, Paletta 5, Lucarelli 6, Molinaro 5,5; Acquah 5,5, Marchionni 5,5, Gargano 5,5; Biabiany 6, Palladino 7, Schelotto 5 (12' st Amauri 6). A disp.: Bajza, Pavarini, Rossini, Felipe, Gobbi, Galloppa, Mauri, Munari, Obi, Cerri. All.: Donadoni 6

Arbitro: Doveri

Marcatori: 44' Cherubin (B), 34' st Palladino (P)

Ammoniti: Pazienza, Garics (B), Lucarelli (P)

Espulsi: -