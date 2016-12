Serie A, il Parma espugna Livorno per 3-0

11:52 - Il Parma vince 3-0 contro il Livorno grazie al gol di Palladino e alla doppietta di Amauri e si porta al settimo posto in classifica. Donadoni, come nel match contro il Torino, decide di lasciare Cassano in panchina. Nonostante un buon secondo tempo, continua la crisi degli amaranto che non riescono ad abbandonare la zona retrocessione e collezionano la settima sconfitta nelle ultime otto partite. Ora, la situazione di Nicola si fa sempre più in bilico.

LA PARTITA

Nell'anticipo della 19.a giornata del campionato di Serie A i gialloblù fanno visita ad un Livorno in crisi di risultati di gioco. Donadoni decide, come contro il Torino, di lasciare in panchina Antonio Cassano, nel bel mezzo di una bufera mediatica e delle voci di mercato. Neanche il tempo di iniziare e il Parma va subito in vantaggio: discesa di Biabiany e coss in mezzo per l'accorrente Palladino, che è bravissimo a obbligare Bardi a raccogliere il pallone in fondo al sacco, grazie ad un tiro di sinistro al volo. I ragazzi di Nicola non si scompongono e iniziano a rincorrere l'avversario creando una serie di azioni pericolose di Paulinho e Mbaye. Col passare dei minuti però, sono gli emiliani a riprendere in mano il pallino del gioco e a sfiorare il 2-0 con un azione fotocopia del primo gol: cross dal fondo e Palladino al volo, a lato di poco. L'allenatore toscano capisce che qualcosa non va e sostituisce Biagianti con Siligardi già al 23' con lo spostamento di Greco a centrocampo. Ma il registro della sfida non cambia e solo una punizione insidiosa del solito attaccante brasiliano costringe agli straordinari Mirante.

LE PAGELLE

La seconda frazione di gioco si apre con ilche aumenta i giri del motore e prima, dopo appena un minuto impegna severamente Mirante con un tiro di Siligardi da dentro l'area, poi al 13' Piccini rischia l'eurogol con un bel colpo di testa da posizione defilata. Il secondo tempo è un monologo della formazione amaranto:impegnano dalla distanza l'estremo difensore emiliano. Ma, col passare dei minuti, si esauriscono le energie dei toscani e il Parma ne approfitta con Parolo che costringe alla super parata Bardi con un siluro dai 25 metri, e con: all' 86' non sbaglia il tap in sul palo di Gobbi e al 91'. L'ottavo risultato utile consecutivo dei gialloblù mette in serio pericolo la panchina di

Acquah 6,5 Non avrà piedi raffinati e non detterà i tempi di gioco, ma nel centrocampo del Parma si fa sentire con molta corsa, quantità e sportellate che nel momento di maggior sforzo degli avversari risultano fondamentali.

IL TABELLINO

Il suo voto è la media tra la fase difensiva (5), in cui soffre troppo la velocità di Biabiany, e la fase offensiva (6), dove riesce a creare grattacapi alla difesa emiliana. Prende botte dall'inizio del match fino a quando esce, ma non si lamenta mai e si rialza sempre.Premiata la scelta di schierarlo dall'inizio: l'italobrasiliano lotta e aiuta la squadra a salire offrendo sponde interessanti. Chiude la partita con due gol da vero bomber, prima in mischia e poi con un rigore perfetto.Un'altra scommessa vinta dall'allenatore dei gialloblù: mette in discesa il match dopo appena 2 minuti con un bel tiro al volo e rischia addirittura di chiuderlo dopo un quarto d'ora.Il risultato è troppo severo per un buon Livorno, ma la sua prestazione rimane insufficiente. Lento, impacciato e sempre in difficoltà, probabilmente ha risentito della polemica subita in settimana.Sostiene praticamente da solo il peso dell'attacco amaranto, le poche occasioni da gol dei toscani passano tutte dai suoi piedi.

LIVORNO-PARMA

Livorno (3-5-1-1): Bardi 6; Rinaudo 5, Emerson 5,5, Ceccherini 5,5; Mbaye 6 (18' st Duncan 6), Biagianti 5 (23' Siligardi 6), Luci 5,5, Benassi 5,5; Piccini 6 ( 30' st Emeghara 5); Greco 5,5; Paulinho 6,5.

A disp.: Anania, Aldegani, Valentini, Gemiti, Lambrughi, Mosquera, Belingheri, Borja. All.: Nicola

Parma (4-3-3): Mirante 6,5; Rosi 5,5, Mendes 6, Lucarelli 6,5, Gobbi 6; Marchionni 6,5, Acquah 6,5 (34' st Gargano 6), Parolo 6, Biabiany 6,5 (25' st Sansone 6); Amauri 7, Palladino 6,5 (37' st Paletta sv).

A disp.: Bajza, Felipe, Paletta, Mesbah, Coric, Mauri, Kone, Munari, Obi, Cassano. All.: Donadoni



Arbitro: Massimiliano Irrati di Pistoia

Marcatori: 2' Palladino, 41' st e 47' st Amauri (P)

Ammoniti: Mbaye (L), Lucarelli (P)