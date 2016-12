Serie A: il Parma batte 4-0 l'Atalanta a Bergamo

17:46 - Il Parma non si ferma più e l'Europa è lì: 4-0 a Bergamo contro l'Atalanta e striscia record di 12 risultati utili. Buon avvio nerazzurro ma al 9' è vantaggio gialloblù su tiro di Molinaro deviato da Stendardo. Bergamaschi costantemente in avanti: Mirante è attento. A inizio ripresa Gargano spreca l'occasione del 2-0, che arriva al 29' su clamorosa autorete di Benalouane. Poco dopo tris di Cassano e nel recupero gol di Schelotto.

LA PARTITA

Forfait dell'ultima ora in casa Atalanta: Del Grosso è fuori causa, dentro Brivio sul versante sinistro di difesa. Rispetto alla gara di Firenze cambiano gli interni di centrocampo, con Carmona e Baselli a sostituire lo squalificato Cigarini e Migliaccio. Nel Parma la sorpresa riguarda l'attacco: l'ex Donadoni preferisce Palladino come partner d'attacco di Cassano, con Amauri che si accomoda in panchina.



Cominciano bene i padroni di casa con un Maxi Moralez scatenato a seminare il panico tra gli avversari. E subito un episodio da moviola: i bergamaschi che protestano per un mani di Lucarelli in area su conclusione di Raimondi. L'arbitro Tommasi giudica l'azione regolare e fa proseguire. Al 9' doccia fredda per il pubblico dell'Atleti Azzurri d'Italia al primo affondo dei gialloblù: il tiro di Molinaro viene deviato da Stendardo, che spiazza Consigli. Per Molinaro, tornato in Italia dallo Stoccarda a gennaio, si tratta del primo gol in Serie A alla prima uscita da titolare. Da questo momento la squadra di Colantuono si getta costantemente in avanti alla ricerca del pareggio, mentre il Parma si limita sostanzialmente a gestire il risultato, difendendosi con ordine: da segnalare per gli emiliani soltanto un tentativo velenoso di Biabiany che finisce in angolo. Per il resto, appunto, soltanto Atalanta, che scalda le mani di Mirante al 21' con una punizione di Baselli ma soprattutto al 25' con un colpo di testa ravvicinato di Maxi Moralez. Ottimo intervento d'istinto del portiere del Parma che conserva il vantaggio.



Pronti via nella ripresa e il Parma ha l'occasionissima per raddoppiare ma Gargano fallisce a tu per tu con Consigli, che devia di piede. Qualche minuto dopo ancora Mirante salva il risultato volando nell'angolino alla sua destra a deviare un colpo di testa di Bonaventura. Colantuono cambia: fuori Raimondi e dentro Livaja al fianco di un Denis fino a questo momento fuori dal gioco. L'Atalanta continua ad attaccare ma il fortino gialloblù resiste. Doppio cambio per Donadoni: Marchionni al posto di Acquah e l'ex Schelotto, fischiatissimo, per Palladino. E subito Marchionni si mette in evidenza con due tiri nel giro di un minuto. Al 29' l'episodio che di fatto chiude la gara: clamoroso autogol di Benalouane che infila Consigli con un appoggio di petto. Dentro anche De Luca per Moralez ma l'Atalanta è al tappeto e poco dopo subisce il terzo gol su punizione tutt'altro che irresistibile di Cassano. Non impeccabile in questa occasione Consigli. I padroni di casa non ne hanno più e nel recupero arriva anche il poker firmato dall''odiato Schelotto. Notte fonda per l'Atalanta, per il Parma l'Europa non è più un sogno.



LE PAGELLE

Mirante 7 - Due grandi interventi, nel primo tempo su colpo di testa ravvicinato di Maxi Moralez e nella ripresa su tentativo di Bonaventura. Sempre sicuro.



Molinaro 6,5 - Prima da titolare molto positiva, bagnata dal primo centro nella massima serie. Provvidenziale anche in fase difensiva.



Consigli 6 - Clamoroso il salvataggio di piede a tu per tu con Gargano. Non impeccabile sulla punizione del 3-0 di Cassano.



Denis 5 - Mai in partita. Questa volta il Tanque non incide davanti al proprio pubblico.



Benalouane 4 - La combina grossa con un'incredibile deviazione di petto nella sua porta che chiude la partita in favore della sua ex squadra. In completa confusione rimedia subito un'ammonizione.



IL TABELLINO

Atalanta-Parma 0-4

Atalanta (4-4-1-1): Consigli 6; Benalouane 4, Stendardo 5, Yepes 5, Brivio 5; Raimondi 5 (17' st Livaja 5 ), Baselli 5,5 (29' st Migliaccio 5), Carmona 5, Bonaventura 5,5; Moralez 5,5 (30' st De Luca sv); Denis 5. A disposizione: Sportiello, Frezzolini, Lucchini, Nica, Scaloni, Cazzola, Bentancourt, Kone, Giorgi, Estigarribia. All.: Colantuono 5.

Parma (3-5-2): Mirante 7; Cassani 6,5, Paletta 6,5, Lucarelli 6; Biabiany 6,5, Acquah 6 (23' st Marchionni 6), Gargano 6 (37' st Munari sv), Parolo 6,5, Molinaro 6,5; Palladino 6 (23' st Schelotto 6), Cassano 6,5. A disposizione: Bajza, Rossini, Gobbi, Galloppa, Cerri, Coric, Mauri, Amauri, Pozzi. All.: Donadoni 7.

Arbitro: Tommasi

Marcatori: 9' Molinaro, 29' st Benalouane, 32' st Cassano, 47' st Schelotto

Ammoniti: Benalouane (A); Acquah, Molinaro, Parolo (P)