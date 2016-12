Serie A: il Napoli non sa più vincere, col Palermo è 3-3 

00:09 - Il Napoli non sa più vincere: al San Paolo gli azzurri escono tra i fischi dopo il 3-3 con il Palermo. Partita ricchissima di emozioni con la squadra di Benitez subito in rete con Koulibaly e Zapata (in campo al posto di Higuain), rimontata dai siciliani grazie alle reti di Belotti e Vasquez e poi ancora in vantaggio in chiusura del primo tempo con Callejon. Nella ripresa però l'ennesimo errore difensivo che regala a Belotti il gol del 3-3.

LA PARTITA

Higuain in panchina. Stanchezza, questa la versione ufficiale. Quella cui ovviamente credere, lasciando da parte inutili dietrologie: nessun caso, nessuna conseguenza dopo il finale arroventato di Udine. Il Pipita riposa e Benitez dà dunque fiducia, obbligata, a Zapata. Il resto, sulla trequarti napoletana almeno, è invece controrivoluzione rispetto al Friuli: Hamsik dietro il colombiano, Callejon e Mertens (Insigne riposa) ai lati dello slovacco. Scelte logiche, scelte che sembrano pagare, nell'immediato almeno, fintanto che il Palermo - coraggioso nel suo schieramento con Vazquez alle spalle di Belotti e Dybala - si ricorda di iniziare a giocare e il Napoli viene invece risucchiato nelle tante paure e nelle troppe amnesie di questo inizio di campionato. Un blocco psicologico, verrebbe da dire.



Difficile spiegare altrimenti l'atteggiamento di una squadra che in undici minuti segna due gol e costruisce altre tre grandi occasioni e poi alla minima reazione degli avversari si scompone e scoraggia a tal punto da paralizzarsi e venire rimontata. Ma tant'è, questo è il Napoli di oggi e questa la cronaca che arriva dal San Paolo. Una cronaca che doverosamente racconta di uno Zapata versione fenomeno che prima costringe Sorrentino all'angolo da cui nasce il vantaggio di Koulibaly - grande stacco del francese con la difesa siciliana colpevolmente immobile - e poi realizza il 2-0 approfittando di un break nato da un errore di Barreto e finalzzando l'assist conseguente di Hamsik. Prima e dopo il raddoppio ci stanno anche un sinistro insidioso dello stesso slovacco e poi ancora una percussione di Zapata che Sorrentino deve ancora respingere in angolo.



Sin qui dunque partita a senso unico. Non chiusa però perché il primo gol di Belotti all'esordio da titolare in serie A - qualcuno dovrà però spiegare perché Gargano in marcatura su calcio d'angolo sul talento dell'Under 21 - risveglia il Palermo che graziato da Doveri - netto il fallo di Bamba su Zapata al 20esimo, forse iniziato fuori area ma sicuramente da sanzionare col cartellino rosso - ritorna pienamente in partita quattro minuti più tardi. Ghoulam sbaglia il disimpegno, Morganella affonda e pesca Vazquez a centro area: 2-2 e terzo gol in campionato per l'argentino rosanero. Esultano i siciliani e fischia il San Paolo. Tutto da rifare e tutto tremendamente complicato. Perché l'inerzia cambia, perché il Palermo prende campo, crea e sfiora addirittura il vantaggio. Ma la logica, nel calcio, spesso è fatta per essere sovvertita: e così a dieci secondi dal riposo Gargano si inventa assist-man e Callejon ritrova la perduta puntualità realizzativa e permette al Napoli di rientrare negli spogliatoi con un 3-2 che smorza la montante contestazione del tifo azzurro.



Smorzata, è vero, ma sempre pronta a riesplodere la rabbia del San Paolo. Perché come sempre sono pronte a riemergere le amnesie difensive della squadra di Benitez che dopo quindici minuti di una ripresa sin lì tranquilla prima sfiora il poker con Zapata - grande Sorrentino in chiusura bassa - ma poi si perde nuovamente nella sua incompiutezza. Al 16esimo è infatti il palo a salvare Rafael e negare la doppietta a Belotti, sessanta secondi più tardi non c'è però nulla da fare per l'estremo brasiliano: Dybala fugge sulla sinistra, lo stesso Belotti scappa via ai due centrali azzurri e stavolta può meritatamente esultare.



Reazione Napoli? No. Decisamente no, nonostante l'ingresso di Higuain e nonostante tanto cuore. Il Palermo controlla, prova persino a pungere e nel finale - un finale che il tecnico rosanero Iachini si vede dal tunnel degli spogliatoi perché espulso - quando serve sa anche spazzare. Il pari è perfetto per i siciliani, non per il Napoli, ancor meno per i suoi tifosi: fischi e cori contro tutti. Squadra, allenatore, presidente: dopo quattro partite e quattro punti, la crisi è sempre più profonda.

LE PAGELLE

Zapata 7: in campo a sospresa per Higuain. Le perplessità iniziali lasciano presto spazio agli applausi: conclude, segna, fa impazzire la difesa palermitana. Esce stremato ma pienamente promosso.

Gargano 6.5: un giocatore che il San Paolo non dovrebbe mai fischiare. Corre anche per Inler, si traveste da assist-man, è l'ultimo a mollare. Poi, di certo, non gli si può chiedere di marcare Belotti sugli angoli...

Callejon 6: dei tre tenori è il solo che raggiunge la sufficienza. Per il gol e per la voglia di proporsi sempre e comunque. Gli manca ancora lucidità e quel pizzico di serenità che la polveriera del San Paolo certo non riesce a dargli.

Koulibaly 5: inizia con un gran gol ma poi naufraga nelle consuete amnesie. La scarsa lucidità di Albiol non lo aiuta.

Belotti 8: il futuro è suo. Un gol di testa, un palo dalla distanza, il raddoppio da rapace d'area. Repertorio da attaccante completo.

Dybala 7: gli manca il gol per incorniciare una serata altrimenti perfetta. Numeri d'alta scuola sudamericana.

Vazquez 7.5: segna senza sosta abbinando una straordinaria visione di gioco ad un altrettanto eccelso senso della posizione. Ha tutto per andare lontano.

IL TABELLINO

NAPOLI-PALERMO 3-3

Napoli (4-2-3-1): Rafael 5; Henrique 5, Albiol 5, Koulibaly 5, Ghoulam 5; Inler 5.5, Gargano 6.5; Callejon 6, Hamsik 5.5 (21' st De Guzman 5.5), Mertens 5 (39' st Insigne sv); Zapata 7 (25' st Higuain 5). A disp.: Andujar, Colombo, Britos, Maggio, Mesto, Zuniga, Lopez, Michu. All.: Benitez

Palermo (3-4-1-2): Sorrentino 6; Andelkovic 5.5, Terzi 5.5, Bamba 5; Morganella 6 (37' st Emerson sv), Rigoni 6, Barreto 6.5 (33' Bolzoni sv), Daprelà 6; Vazquez 7.5; Belotti 8, Dybala 7 ( 17' st Joao Silva 5.5). A disp.: Ujkani, Vitiello, Pisano, Lazaar, Makienok, Ngoyi, Chochev, Quaison, Feddal. All.: Iachini

Arbitro: Doveri

Marcatori: 2' Koulibaly (N), 11' Zapata (N), 18' Belotti (P), 24' Vazquez (P), 46' Callejon (N), 16' st Belotti (P)

Ammoniti: Koulibaly (N), Morganella (P), Bamba (P), Joao Silva (P), Terzi (P)

Espulsi: -