Serie A, il Livorno passa a Cagliari

17:41 - Un buon Livorno torna da Cagliari con i tre punti. Al Sant'Elia apre le marcature Emerson al 44' con una grande conclusione dai 40 metri su cui Avramov non può nulla. Proprio il portiere dei sardi stende in area Paulinho al 7' della ripresa, De Marco concede il rigore e la stessa punta brasiliana segna la rete del raddoppio. Prova a riaprirla Nenè con un gran mancino a girare (65') ma non basta. Nel finale espulsi Conti, Ceccherini e Benassi.

LA PARTITA

Il Livorno si presenta a Cagliari con il fiato sul collo di un Catania vittorioso e, momentaneamente, fuori dalla zona calda della classifica. I sardi, dal canto loro, provano a non pensare alle vicende societarie e a concentrarsi solo sul campo per trovare quei tre punti che li allontanerebbero dal quintetto di squadre vicine alla soglia retrocessione. La gara inizia a ritmi blandi, con le due squadre che sembrano studiarsi nei primi minuti. Il primo squillo arriva dagli ospiti: Paulinho ruba il pallone ad un ingenuo Del Fabro (oggi sostituto di Astori), si invola verso la porta, ma perde tempo sul passaggio per Emeghara che riceve largo e spreca un’ottima occasione. La squadra di Lopez non è mai pericolosa: Sau e Nenè non dialogano bene e le uniche conclusioni sarde arrivano da fuori area con capitan Conti. Il ritmo della gara cala improvvisamente ma sul finire della prima metà arriva la rete della domenica. Emerson fa il Balotelli e da 40 metri di distanza batte Avramov con un siluro micidiale su cui c’è poco da fare.



Dopo pochi minuti della ripresa arriva il raddoppio ospite. Punizione dalla sinistra degli ospiti, Avramov esce malissimo e travolge Paulinho. De Marco non ha dubbi e concede il rigore, poi segnato dalla stessa punta brasiliana. Al 63’ esce uno spento Sau, mai al centro di azioni pericolose, per Adryan ma è Nenè a riaprire la gara dopo due minuti con un bellissimo sinistro a incrociare che non ha nulla da invidiare alla rete del collega livornese. Ma la reazione del Cagliari è tutta qui e tutte le pretese di rimonta finiscono con l’espulsione di Conti a venti dal termine. Pinilla avrebbe sul sinistro la palla del 2-2 al 94’ ma il suo tiro si spegne poco fuori. Il Livorno finisce in 9 per le espulsioni di Ceccherini e Benassi trovando però punti preziosissimi che gli permettono di salire al quart’ultimo posto.

LE PAGELLE

Sau 5: Assente e mai partecipe nelle trame di gioco. Con Nenè sembrano pestarsi i piedi ma oggi "Pattolino" non era nella miglior giornata



Conti 5,5: Buona la prima parte di gara quando prova a rendersi pericoloso dalla distanza. Però un giocatore del suo livello non può permettersi di essere espulso per proteste. Troppo ingenuo.



Avramov 5: Sulla sassata di Emerson resta fermo, tuttavia l'errore che condiziona la gara è quello sul rigore di Paulinho. Un'uscita avventata che, di fatto, condanna il Cagliari



Paulinho 7: Rigore procurato e segnato che permettono agli amaranto di respirare e all'attaccante brasiliano di arrivare a quota 9. Quando gira lui il Livorno va.



Emerson 7,5: Se non l'avesse già fatto un'altra volta si potrebbe dire che sia un caso. Ma il difensore verdeoro ci sa fare con i piedi e l'1-0 è uno splendido arcobaleno imparabile che lo dimostra. In difesa mantiene la calma anche quando il Cagliari spinge forte.

IL TABELLINO

CAGLIARI-LIVORNO 1-2

Cagliari (4-3-1-2): Avramov 4.5; Perico 6, Rossettini 5.5, Del Fabro 5, Murru 6 (39' st Pinilla 6); Dessena 5.5 (11' st Ibarbo 6), Conti 5.5, Ekdal 6; Cossu 6, Sau 5 (18' st Adryan 6), Nenè 6.5.

A disp.: Silvestri, Vecino, Oikonomou, Eriksson, Cabrera. All.: Lopez

Livorno (3-5-2): Bardi 6; Coda 6.5, Emerson 7.5, Ceccherini 6; Mbaye 6, Benassi 5.5, Luci 6 (32' Biagianti 6), Duncan 6.5 (32' st Greco 6), Mesbah 5.5; Emeghara 5.5 (22' st Belfodil 6), Paulinho 7.

A disp.: Anania, Aldegani, Valentini, Rinaudo, Gemiti, Castellini, Mosquera, Borja. All.: Di Carlo

Arbitro: De Marco

Marcatori: 44' Emerson (L), 8' st Paulinho (L), 20' st Nenè (C)

Ammoniti: Ceccherini (L), Mbaye (L), Bardi (L), Biagianti (L), Benassi (L), Emerson (L), Avramov (C), Cossu (C), Ekdal (C)

Espusli: Conti (C) per proteste, Ceccherini (L) per doppia ammonizione, Benassi (L) per gioco pericoloso