Serie A, il Chievo blocca il Cagliari sullo 0-0

10:10 - Il Chievo pareggia 0-0 contro il Cagliari e rischia di essere risucchiato nella zona retrocessione. Buon pari per i sardi che, in attesa delle partite della 18.a giornata di campionato, sono a sette punti di distanza dal Bologna, terzultima in classifica. L'occasione più importante capita sui piedi di Pinilla che, però, dal dischetto si fa ipnotizzare da Puggioni e calcia sopra la traversa. Buon esordio di Adan con la maglia rossoblù.

LA PARTITA

Nell'anticipo della 18.a giornata di Serie A, il Cagliari, che occupa una situazione tranquilla di classifica e che con una vittoria potrebbe pensare all'Europa League, fa visita al Chievo che dista solo una lunghezza dalla zona retrocessione. Corini sceglie Pellissier come compagno di reperto di Thereau, per cercare di scardinare la difesa sarda, orfana di Ariaudo passato al Sassuolo in settimana. Nella prima mezz'ora di gioco al Bentegodi regna la noia: i gialloblù fanno la partita controllando il possesso di palla e provando qualche sortita offensiva con gli esterni Dramè e sardo, che però non trovano spazio e non riescono a creare problemi. Si affrontano i due giocatori più ammoniti del 2013: Conti (16) e Cesar (15), e il centrocampista ex Roma ci mette solamente 32' a prendere il primo giallo dell'anno.La prima frazione di gioco si chiude senza tiri né in porta né fuori dallo specchio, con il Cagliari che con il passare dei minuti guadagna metri di campo senza però creare problemi al portiere clivense.



Il secondo tempo si apre sulla falsa riga del primo: Chievo in possesso di palla e rossoblù più decisi nei contrasti. I due allenatori decidono di dare uno scossone alla partita inserendo Sestu, Paloschi e Ibarbo, gli effetti si vedono subito: Hetemaj appoggia a Thereau che da fuori area lambisce il palo. Al 20' l'episodio che può cambiare il match: Cesar stende in area Pinilla e Bergonzi concede il penalty e ammonisce il difensore. Dal dischetto si presente lo stesso attaccante cileno che, però, si fa ipnotizzare da Puggioni e spara alto e non riesce a sbloccare il risultato. La sfida, a questo punto, potrebbe accendersi, ma gli scaligeri non approfittano del contraccolpo psigologico dei ragazzi di Lopez fallendo un paio di occasioni con Paloschi. Buon esordio di Adan con la maglia del Cagliari, portiere prelevato dal Real Madrid che ha sostituito Avramov.

LE PAGELLE

Pinilla 5,5 Pesa nell'economia della partita il suo errore dal dischetto, ma è l'unico del Cagliari che prova a creare pericoli alla retroguardia del Chievo: fa fare brutta figura a Cesar in più di una circostanza, ma è poco incisivo.



Cossu 5 Dov'è finito il piccolo fantasista che illuminava la manovra sarda? Da un anno a questa parte non è più lui e il reparto offensivo ne risente.



Cesar 5 Il difensore gialloblù incappa nella classica giornata no: lento e impacciato procura il penalty che potrebbe sbloccare il match, per sua fortuna Pinilla calcia alto.



Hetemaj 6,5 Quando il migliore in campo è un incontrista vuol dire che la partita non è stata ricca di qualità. E' il giocatore che sbaglia meno, corre di di più e recupera molti palloni importanti.



Nainggolan 5,5 Da un calciatore inseguito da metà Serie A ci si aspetta qualcosa di più: parte male, ma con il passare dei minuti cresce e in più di un occasione riesce a sradicare il pallone dai piedi di Rigoni.

IL TABELLINO

Chievo (4-3-3): Puggioni 6; Frey 6, Dainelli 6, Cesar 5, Sardo 5,5 (11' st Sestu 6); Bentivoglio 5,5 (37' st Radovanovic s.v.), Rigoni 5,5, Hetemaj 6,5; Dramè 5,5, Thereau 6, Pellisier 5,5 (24' st Paloschi 6).

A disp.: Silvestri, Squizzi, Papp, Pamic, Estigarribia, Improta, Acosty, Lazarevic, Ardemagni. All.: Corini.

Cagliari (4-3-1-2): Adan 6; Pisano 6, Rossettini 6, Astori 6, Murru 5,5; Ekdal 5,5 (31' st Dessena 5,5), Conti 6, Nainggolan 5,5; Cossu 5 (28' st Cabrera sv); Pinilla 5,5, Sau 5 (17' st Ibarbo 6).

A disp.: Avramov, Perico, Del Fabro, Avelar, Dessena, Cabrera, Ibarbo, Ibraimi. All.: Lopez.

Arbitro: Bergonzi

Ammoniti: Cesar, Rigoni, Paloschi (CH) Conti, Astori (C)

Note: Pinilla calcia alto un penalty al 20' st