Serie A, il Cagliari si impone 1-0 sul Verona

00:07 - Il Cagliari vince 1-0 contro il Verona ed esce dalla crisi. I padroni di casa si impongono con autorità al Sant'Elia grazie all'incornata di Nené alla mezz'ora del primo tempo lasciando così la zona salvezza. I gialloblù hanno giocato una gara opaca caretterizzata dalla mancanza di personalità e da molti errori nelle ripartenze. Gli uomini di Mandorlini, alla quarta sconfitta consecutiva, devono dare l'addio al sogno Europa League.

LA PARTITA

Al Sant'Elia si sfidano due squadre in caduta libera: il Cagliari che arriva da due sconfitte consecutive e rischia di essere risucchiato nella zona retrocessione in caso di sconfitta, mentre il Verona non vince da quattro partite e rischia di buttare all'aria la splendida prima parte di stagione. Lopez sceglie di cambiare modulo affidandosi a una sola punta, Nenè, supportata da Cabrera e Ibraimi, lasciando in panchina Cossu, Ibarbo e Pinilla. Mandorlini invece, schiera i giovani Cirigliano e Sala in regia con Jankovic e Martinho nel tridente offensivo completato dal bomber Toni, in cerca di gol per la convocazione a Brasile 2014.



Nella fase iniziale della sfida i veneti sono ancora storditi dal sonoro 5-0 di Genova e non riescono ad uscire dalla propria metà campo, con i rossoblù padroni del gioco e pericolisi con un paio di conclusioni dalla distanza, in particolare un rasoterra di Ekdal deviato in corner da Rafael. Alla mezz'ora Nené, imbeccato da un lancio di 40 metri, prova a sorpendere il portiere avversario con un colpo di testa che finisce alto sopra la traversva. E' solo il prologo del gol, infatti, l'1-0 arriva poco dopo quando Pisano mette in area un pallone delizioso sul quale l'attaccante brasiliano, lasciato colpevolmente solo, non può far altro che spingerlo in rete. Il nuovo sistema di gioco privelegia l'attaccante rossoblù, abile nel farsi trovare tra i due centrali del Verona e alternare sponde perfette o a liberarsi per la conclusione. Luca Toni invece, è un corpo estraneo al match: non aiuta la squadra e non dialoga con Jankovic e Martinho.



I secondi 45' si aprono sulla falsariga del primo tempo: padroni di casa che tengono il pallino del gioco e Verona che subisce nella propria porzione di campo. Lopez decide di voler chiudere il match e inserisce Ibarbo. Dopo appena 30'' dal suo ingresso il colombiano brucia Marques e spara contro il palo. Passano altri 30'' e ancora il neoentrato a seminare il panico nell'area avversaria con una serpentina conclusa con un tiro alle stelle. Con il passare dei minuti gli scaligeri avanzano il baricentro e guadagnano metri su metri constringendo i sardi a rintanarsi negli ultimi 40 metri. Jankovic inizia a percorrere la fascia anche in fase offensiva e Toni comincia a farsi più intraprendente. Le occasioni pericolose arrivano dai calci piazzati quando le torri gialloblù sovrastano costantemente i difensori del Cagliari.Il match si fa più interessante nei minuti finali, ma Avramov non è costretto a compiere miracoli.



Al fischio finale brutto episodio tra Cossu e Maietta che non se le mandano a dire, rovinando una partita fino a quel momento priva di brutti interventi e di nervosismo. Il Verona subisce il quarto ko consecutivo e vede diminuire le possibilità di approdo all'Europa League. Il Cagliari invece, conquista una vittoria meritata portandosi a +11 sul Livorno terzultimo in classifica. Buona prova di Nené che si candida per un posto da titolare nel finale di stagione.

LE PAGELLE

Nené 7. Migliore in campo per distacco. Un gol, due occasioni e tante sponde per i compagni. La sua miglior partita stagionale

Toni 5,5. Primo tempo deludente, secondo tempo quasi sufficiente. Ha l'alibi che la squadra non lo serve, ma da un giocatore delle sua esperienza ci si aspetta di più.

Marques 5. Prestazione da dimenticare. Rimbalza su Nené quando non lo lascia libero in area.

Eriksson 6,5. Quantità e qualità. Tanta corsa e bell'accelerazione ne fanno la sorpresa di serata.

Pisano 6,5. Buona prova. Non rischia quasi niente in fase difensiva. In attacco sempre propositivo. Chicca del match l'assist al bacio per l'1-0.

Iturbe 5. Buttato nella sfida per risollevare la sua squadra. Non si vede mai.

IL TABELLINO

CAGLIARI-VERONA 1-0

Cagliari (4-3-2-1): Avramov 6; Pisano 6,5, Rossettini 6,5, Astori 6, Avelar 6; Ekdal 6,5 (9' st& Ibarbo 6,5), Eriksson 6,5, Vecino 6; Cabrera 6, Ibraimi 6,5 (25'st Cossu 6); Nenè 7 (33' st Pinilla 5,5).

A disp.: Silvestri, Perico, Oikonomou, Tabanelli, Pinilla. All.: Lopez 6,5

Verona (4-3-3): Rafael 6; Gonzalez 5,5 (26' st Romulo 5,5), Marques 5, Maietta 5,5, Agostini 5,5; Sala 5,5, Cirigliano 5,5, Marquinho 5,5; Jankovic 6 (36' st Rabusic sv), Toni 5,5, Martinho 5 (11' st Iturbe 5).

A disp.: Nicolas, Pillud, Cacciatore, Moras, Donsah, Albertazzi, Cacia, Halfredsson. All.: Mandorlini 5

Arbitro: Pinzani

Marcatori: 31' Nenè (C)

Ammoniti: Eriksson, Avelar, Pinilla, Ekdal (C), Sala, Romulo (V)

Espulsi: nessuno