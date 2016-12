Serie A, gli arbitri della 38a giornata

16:44 - Sono stati designati gli arbitri per l'ultima giornata di Serie A, dove resta da decidere solo l'ultima squadra che si qualificherà all'Europa League. Fiorentina-Torino è stata affidata a Rizzoli, mentre Parma-Livorno sarà diretta - per l'ultima partita della carriera - da De Marco. Valeri per Milan-Sassuolo, mentre la Juventus sarà diretta da Bergonzi. Genoa-Roma a Irrati, Napoli-Verona a Pairetto mentre Manganiello fischierà Chievo-Inter.

CATANIA – ATALANTA h. 15.00

AURELIANO

MONDIN – COLELLA

IV: GIALLATINI

ADD1: TAGLIAVENTO

ADD2: NASCA



CHIEVO – INTER

MANGANIELLO

DI IORIO – FIORITO

IV: MELI

ADD1: BANTI

ADD2: RUSSO

FIORENTINA – TORINO

RIZZOLI

STEFANI – FAVERANI

IV: DOBOSZ

ADD1: ORSATO

ADD2: GUIDA

GENOA – ROMA h. 15.00

IRRATI

LO CICERO – IANNELLO

IV: BIANCHI

ADD1: ROCCHI

ADD2: GERVASONI

JUVENTUS – CAGLIARI h. 15.00

BERGONZI GRILLI – LIBERTI

IV: DE LUCA

ADD1: BARACANI

ADD2: CANDUSSIO

LAZIO – BOLOGNA

MARESCA

TOLFO – PAIUSCO

IV: VUOTO

ADD1: DAMATO

ADD2: DI PAOLO

MILAN – SASSUOLO

VALERI

PAGANESSI – GIACHERO

IV: CRISPO

ADD1: MASSA

ADD2: CALVARESE

NAPOLI – H. VERONA

PAIRETTO

DI FRANCESCO – TASSO

IV: STALLONE

ADD1: PERUZZO

ADD2: TOMMASI

PARMA – LIVORNO

DE MARCO IORI – SCHENONE

IV: GALLONI

ADD1: DOVERI

ADD2: GIACOMELLI

UDINESE – SAMPDORIA Sabato 17/05 h. 20.45

SAIA PENTANGELO – RAPARELLI

IV: BARBIRATI

ADD1: MAZZOLENI

ADD2: BORRIELLO