Serie A: giudice Milan, la Juventus può scappare

18:29 - Gli occhi del calcio italiano sono rivolti tutti a San Siro. Stasera infatti, nel posticipo della 26esima giornata, il Milan affronta la Juventus per conquistare punti utili in chiave Europa, ma anche per tenere aperte le sorti del campionato. Dopo il pareggio della Roma nell'anticipo con l'Inter, gli uomini di Conte hanno la possibilità di allungare addirittura a +11 sui giallorossi (ma con una partita in più, ndr), mettendo così una seria ipoteca sullo scudetto.

Capitolo formazioni. Nel Milan il grande assente è Mario Balotelli, ancora ai box per il problema alla spalla, mentre recupera Giampaolo Pazzini, che giocherà con una maschera protettiva dopo la frattura del naso. In difesa la coppia titolare dovrebbe essere quella vista nell'ultimo match con la Sampdoria, Rami-Bonera, con Emanuelson e De Sciglio sugli esterni. Montolivo e De Jong sono i favoriti per i due posti a centrocampo, mentre Taarabt-Poli-Kakà sono il tris di trequartisti nella mente di Seedorf, con Honda inizialmente in panchina.Buone notizia in casa Juventus, dove Asamoah ha superato il provino della vigilia e dovrebbe quindi giocare dall'inizio. Convocato Chiellini, che non dovrebbe però partire titolare sulla linea difensiva, composta da Barzagli, Bonucci e Caceres. Nel folto centrocampo non ci sarà il trascinatore Vidal, squalificato, ma i campioni a Conte non mancano: Pogba, Pirlo e Marchisio al centro, Lichtsteiner e, appunto, Asamoah sulle ali. In avanti infine torna la coppia del gol Tevez-Llorente, con Osvaldo pronto a subentrare dalla panchina.

Milan (4-2-3-1): Abbiati; De Sciglio, Rami, Bonera, Emanuelson; De Jong, Montolivo; Taarabt, Poli, Kakà; Pazzini.

A disp.: Amelia, Gabriel, Mexes, Zapata, Abate, Zaccardo, Constant, Essien, Birsa, Honda, Saponara, Robinho, Petagna. All.: Seedorf



Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Caceres; Lichtsteiner, Pogba, Pirlo, Marchisio, Asamoah; Tevez, Lllorente.

A disp.: Storari, Rubinho, Chiellini, Ogbonna, Isla, Padoin, Giovinco, Osvaldo, Peluso, Quagliarella. All.: Conte