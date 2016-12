Serie A: gioia Chievo, Dainelli firma il gol salvezza

19:10 - Altra impresa del Chievo. I gialloblù vincono 1-0 a Cagliari e festeggiano la salvezza con una giornata di anticipo. A regalare la vittoria più bella ai veronesi è un colpo di testa di Dainelli al 72' sugli sviluppi di un corner battuto da Radovanovic. Nel finale il Cagliari cerca il pareggio, ma il Chievo difende con i denti il successo e al triplice fischio finale dell'arbitro Doveri scatta la festa: i gialloblù giocheranno in A anche l'anno prossimo.

LA PARTITA

Ritmi blandi nella prima frazione di gioco e poche emozioni. Al 13' la prima palla gol del match è per Perico che, sugli sviluppi di un corner, costringe Agazzi a un intervento non facile. Sono i padroni di casa a fare la partita e a portarsi ancora in avanti con Cossu che al 30' lascia partire dalla distanza un rasoterra che termina a lato della porta difesa dal portiere gialloblù. Gli ospiti difendono bene ma raramente riescono a portarsi al tiro: l'occasione più nitida la crea Rigoni al 44' con un gran tiro da fuori area che termina di poco alto.



Nella ripresa gli ospiti cambiano passo e cercano con insistenza la vittoria: al 58' è Dramè a impegnare Avramov, al 65' ci prova invece Hetemaj da posizione non facile. Il Cagliari non riesce ad attaccare come nel primo tempo e si limita a difendere. Al 73' arriva la rete che decide il match: corner di Radovanovic e colpo di testa vincente di Dainelli che si insacca alle spalle di Avramov. Il Cagliari ha l'immediata occasione del pari con Tabanelli su calcio di punizione, ma il fischiatissimo ex rossoblù Agazzi toglie la palla dallo specchio della porta. Nel finale i rossoblù cercano di recuperare lo svantaggio ma il risultato non cambia. Con questo risultato il Chievo si porta a quota 33 punti e raggiunge con una giornata di anticipo la salvezza matematica. Il Cagliari, già salvo, resta fermo a 39. Nell'ultima giornata i sardi giocheranno a Torino contro la Juventus, mentre il Chievo festeggerà la salvezza in casa contro l'Inter.



IL TABELLINO

Cagliari-Chievo 0-1

Cagliari (4-3-1-2): Avramov 5,5; Perico 6, Rossettini 6, Astori 6, Murru 5,5 (29' st Avelar 6); Tabanelli 6, Dessena 5,5, Eriksson 5,5 (38' st Ibraimi sv); Cossu 6; Ibarbo 5,5, Sau 5,5 (44 st Loi sv). A disposizione: Carboni, Oikonomou, Bastrini, Barella. All.: Pulga 5,5.

Chievo (4-3-1-2): Agazzi 7, Sardo 6 (15' pt Frey 6) , Cesar 6, Dainelli 7, Dramè 6,5; Guana 6, Rigoni 6 (29' st Guarente 6), Radovanovic 6; Hetemaj 6; Thereau 5,5 (38' st Rubin sv), Paloschi 6. A disposizione: Puggioni, Squizzi, Dos Santos, Frey, Bernardini, Bentivoglio, Paredes, Lazarevic, Obinna, Stoian). All.: Corini 7.

Arbitro: Doveri

Marcatori: 27' st Dainelli

Ammoniti: Murru, Ibarbo (Ca), Rigoni, Paloschi (Ch)