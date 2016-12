Serie A: Genoa spietato, la Roma si arrende

07:22 - Nella 38esima e ultima giornata di Serie A, il Genoa batte 1-0 la Roma con una rete nel finale di Fetfatzidis costringendo i giallorossi alla terza sconfitta consecutiva dopo quelle con Catania in trasferta e Juventus all'Olimpico. La squadra di Garcia chiude così il suo campionato al secondo posto con 85 punti, meno 17 dalla Juventus dei record. Il grifone, invece, raggiunge l'Udinese in tredicesima posizione a quota 44.

Ampio turnover in casa Roma, con Garcia che schiera dal primo minuto il giovane Ricci nel tridente con Destro e Ljajic. Totti in panchina. Nel Genoa, con Gilardino squalificato, spazio in attacco a Centurion con Calaiò e Sculli. Il match si apre su ritmi blandi. La prima opportunità capita sul destro di Nainggolan al 10' ma il suo tiro al volo termina a lato. Dieci minuti più tardi Sculli pesca in area Marchese che colpisce di testa a botta sicura ma Skorupski è bravo a respingere. L'ultima occasione nel primo tempo arriva al 25' con Ljajic che, pescato da Destro, calcia addosso a Perin. La palla finisce dalle parti di Ricci ma Marchese è bravo ad anticipare il giovane attaccante giallorosso. Si chiudono così sullo 0-0 i primi 45 minuti.



Nel secondo tempo succede veramente ben poco. Gasperini manda in campo Fetfatzidis al posto di Sculli, dolorante alla mano mentre nella Roma entrano Mazzitelli, Totti e Dodò al posto di Ricci, Ljajic e Destro. L’equilibrio rimane fino all’83’ quando Nainggolan, pressato dal neo-entrato Konatè, serve involontariamente Fetfatzidis che, con uno scavetto, supera Skorupski. La Roma si getta così in avanti e il Genoa prova ad approfittarne con Konatè che, due minuti più tardi calcia di destro a botta sicura col giovane portiere giallorosso che si supera. Agli ospiti non bastano 3 minuti di recupero e così il Genoa può festeggiare un successo che mancava da quasi due mesi. L'ultima vittoria del Grifone risale al 26 marzo contro la Lazio.



IL TABELLINO

Genoa-Roma 1-0

Genoa (3-4-3): Perin 6; De Maio 6, Portanova 6, Burdisso 6; Vrsaljko 6, Sturaro 6,5, Cabral 6, Marchese 6; Centurion 6,5 (44' st Motta sv), Calaiò 6 (34' st Konatè 6), Sculli 6 (24'st Fetfatzidis 6,5). A disposizione: Bizzarri, Donnarumma, Antonini, Hromada, Lucarini, Todisco, Tagliavacche, Di Santantonio, Blaze. All.: Gasperini 6.

Roma: (4-3-3): Skorupski 6; Jedvaj 5,5, Benatia 6,5, Castan 6, Bastos 6; Taddei 6, Nainggolan 5,5, Florenzi 6; Ljajic 6,5 (28' st Totti 6), Destro 6 (33' st Dodò 6), Ricci 6 (14' st Mazzitelli 6). A disposizione: Lobont, Proietti Gaffi, Adamo, Ferri, Boldor, Balasa, Battaglia, Marin. All.: Garcia 6.

Arbitro: Irrati

Marcatori: 38' st Fetfatzidis

Ammoniti: Jedvaj (R)