Serie A: Genoa-Sampdoria spostata a lunedì 3 febbraio

17:54 - Ora è ufficiale: il derby di Genova si giocherà lunedì 3 febbraio. Il Comitato per l'Ordine pubblico, riunitosi nella Prefettura del capoluogo ligure, ha deciso lo spostamento di Genoa-Sampdoria inizialmente in programma per le 12.30 di domenica 2 febbraio. Prefetto, questura e Forze dell'ordine hanno ritenuto determinante per la decisione la concomitanza del derby con la fiera di Sant'Agata, anch'essa nel quartiere dello stadio Luigi Ferraris.

"Da parte della Lega c'è il massimo rispetto per le decisioni delle istituzioni, ma nello specifico non posso nascondere un disappunto profondo per quella che considero un'occasione perduta - ha commentato il presidente della Lega di Serie A Maurizio Beretta, commentando la decisione del prefetto di Genova di far disputare il derby lunedì sera e non domenica alle 12.30. "La decisione di spostare la partita è stata presa a valle di una serie di prese di posizione di gruppi di ultrà e questo certamente non ha aiutato nel dibattito, con il rischio che le esigenze di gruppi minoritari possano compromettere le esigenze di fasce più larghe - ha sottolineato Beretta - Ma l'altro e principale motivo di disappunto è legato al fatto che la collocazione alle 12.30 per il derby era di assoluto pregio. Le gare giocate a quell'ora, infatti, hanno un ascolto più alto della media delle gare del pomeriggio. Faremo comunque il massimo sforzo per la miglior riuscita del derby, collaboriamo in toto con la autorità, ma pensiamo che sia un'occasione perduta. La scelta di quella fascia non voleva sottovalutare l'evento ma anzi era il riconoscimento di una partita importante cui era giusto offrire un orario importante".