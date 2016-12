Serie A: Genoa-Sampdoria 0-1, decide Maxi Lopez

09:16 - Nel posticipo della 22.ma giornata, la Sampdoria trionfa nel derby della Lanterna e si allontana dalla parte bassa della classifica (ora è tredicesima con 25 punti). A Marassi finisce 1-0 per la squadra di Mihajlovic, che fa sua la partita grazie a un gol di Maxi Lopez (assist di Eder) al 24'. Il Genoa, a cui vengono giustamente annullati due gol per fuorigioco, tenta di reagire nella ripresa ma fatica a creare grosse occasioni.

LA PARTITA

C'è sempre una seconda chance, se sei in grado di creartela. Esiste ovunque, in qualche modo, uno spiraglio per il riscatto. Dopo diversi mesi tormentati, sia a livello sportivo che privato, Maxi Lopez risorge nella notte più importante. Tornato alla Samp da neanche una settimana, Mihajlovic getta subito nella mischia l'argentino, che ripaga il tecnico schiantando il Genoa nel derby.



Gasperini e Mihajlovic se la giocano con la forza delle proprie idee, senza modificare i rispettivi assetti in virtù dell'enorme peso del match. Proprio l'importanza della gara scatena un primo tempo vigoroso, a cui raramente - Juve a parte - si assiste in Serie A. L'intensità è notevole, così come l'aggressività che si materializza in ogni contrasto. Il 3-4-3 genoano viaggia a tutta sulle fasce ed è più ragionato, ma non ha guizzi negli ultimi 20 metri. La Sampdoria è più pratica e va subito da Gabbiadini (a sinistra) o per vie centrali, dove Eder agisce sulle trequarti alle spalle di Maxi Lopez. E sono proprio loro due a confezionare il vantaggio blucerchiato dopo 24 minuti di battaglia: l'argentino, spalle alla porta, si libera di Burdisso grazie un fulminante uno-due con Eder e fa secco Perin in diagonale. Il Genoa insiste parecchio a sinistra, affidandosi all'asse Marchese-Antonelli-De Ceglie. Ma a Gilardino non arrivano mai rifornimenti adeguati per provare a concludere. Così il Grifone ci prova dalla distanza (gran sinistro di Bertolacci al 40'), trovando però la precisa risposta di Da Costa.



La partita del Genoa è più o meno la medesima per tutto il corso dei 90 minuti: grande sacrificio, impegno e tanta corsa, anche se di occasioni-gol se ne vedono pochine. La squadra di Gasperini, in realtà, va a segno in due occasioni (Antonelli al 41' e Konate al 65'), però in entrambi i casi i gol sono giustamente annullati per fuorigioco. I rossoblù finiscono praticamente con cinque attaccanti in campo (nella ripresa entrano Fetfatzidis, Sculli e Calaiò) e certo non mollano fino alla fine, ma la fame dei blucerchiati - stasera - era decisamente un'altra cosa. La Samp sbanca il derby con lo spirito guerriero del proprio allenatore, che per la prima volta nella sua lunga storia italiana riesce a trionfare in una stracittadina. Perché c'è sempre un'altra possibilità, se sei in grado di creartela.

LE PAGELLE



Maxi Lopez 7,5 - Venti minuti per ambientarsi di nuovo a Marassi. Dopo il gol, non lo tiene più nessuno. E' ovunque per 90 minuti, con Mihajlovic può fare grandi cose.



Eder 6,5 - Tornato a giocare da trequartista, sforna continue prelibatezze per i compagni. L'assist a Maxi Lopez è pregevole.



Mustafi 6,5 - L'1-0 nasce da una sua verticalizzazione, mentre dietro non buca un intervento.



Burdisso 5 - Si perde Maxi Lopez in occasione del gol blucerchiato. La panchina di Roma sembra averlo arrugginito.



Konate 5 - Ha grandi doti atletiche, ma non riesce mai a sprigionarle. A quel punto diventa inutile.

IL TABELLINO



GENOA-SAMPDORIA 0-1

Genoa (3-4-3): Perin 6,5; De Maio 6 (3' st Fetfatzidis 5,5), Burdisso 5, Marchese 6 (38' st Calaiò sv); Antonini 6, Bertolacci 5,5, Matuzalem 6, De Ceglie 5,5; Konate 5 (20' st Sculli 5,5), Gilardino 6, Antonelli 6.

A disp.: Bizzarri, Albertoni, Portanova, Vrsaljko, Motta, Sturaro, Cofie, Cabral, Centurion. All.: Gasperini 5,5

Sampdoria (4-2-3-1): Da Costa 6; De Silvestri 6, Mustafi 6,5, Gastaldello 6, Regini 6; Palombo 6,5, Krsticic 6 (44' st Renan sv); Gabbiadini 6, Eder 6,5 (33' st Sestu sv), Soriano 6 (27' st Obiang 6); Maxi Lopez 7,5.

A disp.: Fiorillo, Costa, Salamon, M. Rodriguez, Fornasier, Wszolek, Berardi, Sansone, Okaka. All.: Mihajlovic 6,5

Arbitro: Valeri

Marcatori: 24' Maxi Lopez (S)

Ammoniti: Mustafi (S); Bertolacci, Matuzalem, Sculli, De Ceglie (G)

Espulsi: -