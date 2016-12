Serie A, Genoa-Juve 0-1: decide una punizione di Pirlo all'89'

08:23 - Colpo in extremis della corazzata bianconera a Marassi. Una perfetta punizione di Andrea Pirlo all'89' regala alla squadra di Conte tre punti preziosi alla fine di un match molto sofferto per la prima della classe. Gara intensa da un punto di vista agonistico, ma poco bella tecnicamente. Nel primo tempo annullato un gol regolare a Osvaldo. Nella ripresa Buffon para un rigore a Calaiò prima del vantaggio bianconero.

LA PARTITA

Il record dei cento punti fa gola. E' innegabile. E per la Juventus quest'anno l'Europa può attendere. Lo dice il campo, a dispetto delle smentite della società. E lo confermano la voglia di soffrire fino al triplice fischio e i risultati. In campionato la banda di Conte è una furia e continua a spazzare via chi trova sulla strada che la separa dal terzo titolo consecutivo e dall'ennesimo record. Anche nelle serate meno brillanti come quella di questa sera. Una corsa solitaria, che ormai non sembra avere più contendenti a +17 dalla Roma.



Senza Tevez e Marchisio e con Barzagli malconcio, a Marassi i bianconeri rinunciano al turnover e si presentano vestiti a festa, puntando sull'inedita coppia d'attacco Llorente-Osvaldo. Gasperini, cauto, risponde invece mettendosi a specchio e piazzando Sculli accanto a Gilardino. Matuzalem fa la guardia a Pirlo e il Grifone aggredisce alto, ma è subito la Juve a fare la partita. Agli uomini di Conte la qualità non manca. E si vede quando fa girare palla. In avanti però Osvaldo non è l'Apache, le punte non trovano la giusta intesa e la Juve fatica a trovare la profondità. Il Genoa, aggresivo e carico, la mette sulla lotta e prova a sorprendere in contropiede, ma Bonucci & Co sono attenti. Al 20' Osvaldo segna, ma è in fuorigioco. In campo nessuno si tira indietro e il pubblico di Marassi apprezza. Un po' meno Mazzoleni, che calma gli animi a suon di gialli. Partita intensa, ma senza guizzi e con molte interruzioni. Vidal non brilla e così la Juve, più disordinata del solito, non riesce a trovare i varchi giusti e rischia grosso su un inserimento di Bertolacci, che chiede il rigore su un intervento di Lichtsteiner. Poi Pogba accende la luce e al 38' libera di tacco in area Osvaldo. Colpo sotto dell'oriundo e palla in rete. Mazzoleni però si fida dell'assistente, annulla il gol regolare e sbaglia tutto. E così il primo tempo si chiude in parità (anche di episodi contestati).



Nella ripresa la pressione del Genoa non cala e la Juve, in affanno, si salva grazie a Buffon, bravo su un destro-bomba di Bertolacci. Gli uomini di Conte patiscono il ritmo alto, faticano negli uno contro uno e sono costretti ad arretrare. In avanti l'esperimento Llorente-Osvaldo non funziona, ma in panchina non ci sono grandi alternative e così la prima della classe si trasforma in provinciale e stringe i denti, badando più alla sostanza che alla forma. Dopo il match con la Fiorentina, in casa Juve però le forze iniziano a mancare, Vidal colpisce con la mano la palla in area e regala la grande chance al Genoa. Dal dischetto Calaiò però si fa stregare da Buffon, che salva il risultato e festeggia alla grande l'aggancio a Zoff nella speciale classifica delle presenze con la maglia bianconera. Un segnale che sveglia la capolista, che negli ultimi minuti tenta e trova il colpo all'ultimo respiro. Ci pensa Pirlo a decidere il match all'89', con la solita classe su punizione. Perin non può far altro che guardare la palla infilarsi all'incrocio dei pali. La Juve vola a quota 75 punti. A cento ora ne mancano 25.

LE PAGELLE

Buffon 8: salva la Juve in almeno due occasioni. Su Bertolacci prima e su Calaiò dal dischetto dopo. Festeggia nel migliore dei modi l'aggancio a Zoff nella classifica dei fedelissimi bianconeri

Pirlo 7: per tutto il match lotta con Matuzalem in mezzo al campo, poi il colpo di classe all'89 che decide la partita. Il suo gol profuma di scudetto

Pogba 6,5: il colpo di tacco che libera in area Osvaldo nel primo tempo vale il prezzo del biglietto. Gioca spesso sopra le righe, ma è il suo stile. Prendere o lasciare

Osvaldo 6: segna due volte. La prima è in fuorigioco, la seconda è regolare, ma Mazzoleni vede un fuorigioco inesistente. Molto scarso però il feeling con Llorente...

Llorente 5: serata storta. Si muove poco e sbaglia molto. Senza l'Apache è dura per lui

IL TABELLINO

: continua il periodo opaco del cileno, che invece di aggredire rincorre gli avversari in mezzo al campo. Rischia di rovinare tutto regalando il rigore al Genoa: annulla Llorente e Osvaldo. Ottimo tempismo negli anticipi e tenuta fisica. Insieme a Burdisso protegge perfettamente Perin: nervoso e falloso nel primo tempo, meglio nella ripresa, quando riprende a fare la sponda e a giocare come sa.

GENOA-JUVENTUS 0-1

Genoa (3-5-2): Perin 6; Burdisso 6,5, De Maio 7, Marchese 6; Motta 6, Sturaro 6, Bertolacci 6,5, Matuzalem 6,5, Antonelli 6; Gilardino 6 (18' st Calaiò 5), Sculli 6. A disp.: Bizzarri, Albertoni, De Ceglie, Portanova, Centurion, Konaté, Cabral, Fetfatzidis. All.: Gasperini 6,5 Juventus (3-5-2): Buffon 8; Chiellini 6, Bonucci 6, Caceres 6: Lichtsteiner 5,5 (38' st Isla 6), Vidal 5 (38' st Padoin sv), Pirlo 7, Pogba 6,5, Asamoah 6; Llorente 5, Osvaldo 6 (33' st Quagliarella 6). A disp.: Storari, Rubinho, Ogbonna, Barzagli, Slivka, Marzouk. All.: Conte 6,5

Arbitro: Mazzoleni

Marcatori: 44' st Pirlo (J)

Ammoniti: De Maio, Sturaro, Sculli, Gilardino (G); Vidal, Pogba (J)

Espulsi: -

Note: al 27' st Buffon para un rigore a Calaiò