Serie A: Genoa-Inter si gioca, allarme maltempo rientrato 

12:24 - Nessun rinvio: Genoa-Inter si gioca regolarmente. L'allarme maltempo è rientrato anche se resta in vigore sino alle ore 15 di oggi lo stato di Allerta Meteo 1 diramato dalla Protezione Civile della Regione Liguria. A Genova, dopo una nottata tranquilla, ha grandinato per circa 20 minuti e ora c'è un tiepido sole, ma il campo di Marassi è ancora in buone condizioni. Anche il prefetto e la Questura hanno dato l'ok: rossoblù e nerazzurri scenderanno in campo, come da programma, alle 15.

LA FOTO DA MARASSI