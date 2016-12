Serie A: formazioni ufficiali di Sassuolo-Juve, posticipo della 35.a giornata

20:22 - Ecco gli schieramenti di Sassuolo-Juve, posticipo del lunedì della trentacinquesima giornata di campionato

LUNEDI' 28 APRILE

SASSUOLO-JUVENTUS 20:45 FORMAZIONI UFFICIALI

Sassuolo (4-3-3): Pegolo; Gazzola, Antei, Cannavaro, Longhi; Chibsah, Magnanelli, Ziegler; Floro Flores, Zaza, Sansone.

A disp: Pomini, Polito, Ariaudo, Mendes, Terranova, Pucino, Rosi, Marrone, Brighi, Masucci, Farias, Floccari. All.: Di Francesco

Squalificati: Biondini (1), Berardi (1), Missiroli (1)

Indisponibili: Acerbi, Alexe, Bianco, Manfredini



Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Ogbonna, Chiellini; Isla, Marchisio, Pirlo, Pogba, Asamoah; Llorente, Tevez.

A disp.: Storari, Caceres, Bonucci, Peluso, Padoin, Vidal, Pepe, Lichtsteiner, Giovinco, Osvaldo, Vucinic, Quagliarella. All.: Conte

Squalificati: -

Indisponibili: nessuno



LUNEDI' 28 APRILE

SASSUOLO-JUVENTUS 20:45

Sassuolo (4-3-3): Pegolo; Antei, Cannavaro, Longhi, Gazzola; Chibsah, Magnanelli, Ziegler; Zaza, Floro Flores, Sansone.

A disp: Pomini, Polito, Ariaudo, Mendes, Terranova, Pucino, Rosi, Sanabria, Masucci, Farias, Floccari. All.: Di Francesco

Squalificati: Biondini (1), Berardi (1), Missiroli (1)

Indisponibili: Acerbi, Alexe, Marrone, Brighi, Bianco, Manfredini



Juventus (3-5-2): Buffon; Caceres, Bonucci, Chiellini; Asamoah, Marchisio, Pirlo, Pogba, Lichtsteiner; Llorente, Giovinco.

A disp.: Storari, Rubinho, Barzagli, Ogbonna, Peluso, Padoin, Isla, Tevez, Osvaldo, Vucinic. Quagliarella. All.: Conte

Squalificati: -

Indisponibili: Vidal

LE ULTIME

Qui Sassuolo: tre gli squalificati: Berardi, Biondini e Missiroli. A centrocampo unica certezza Magnanelli e non si escludono le candidature di Brighi e Marrone fuori da quasi due mesi per infortunio. Chibsah alternativa credibile. In attacco Di Francesco ha provato il tridente Flores, Zaza e Masucci.



Qui Juventus: riecco Llorente in attacco che potrebbe far coppia con Giovinco, con Tevez a riposo per il match con il Benfica. Tre giorni di riposo assoluto per Vidal, alle prese con un problema al ginocchio che lo ha costretto a saltare la trasferta di Europa League. Niente Sassuolo, quindi, e a forte rischio il ritorno contro i portoghesi. In difesa, Barzagli ha la borsite: Caceres con Bonucci e Chiellini. Conte potrebbe far riposare Bonucci e Lichtsteiner e far giocare dal 1' Ogbonna e Isla.



TORINO-UDINESE ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Torino (3-5-2): Padelli; Bovo, Glik, Moretti; Maksimovic, Kurtic, Vives, El Kaddouri, Darmian; Cerci, Immobile.

A disp.: Gomis, Berni, Vesovic, Gazzi, Tachtsidis, Meggiorini, Larrondo, Aramu, Barreto. All.: Ventura

Squalificati: Gillet (fino al 16/08/14)

Indisponibili: Masiello, Pasquale, Farnerud, Basha, Rodriguez



Udinese (4-3-2-1): Scuffet; Heurtaux, Danilo, Bubnjic, Gabriel Silva; Pinzi, Allan, Badu; Pereyra, Fernandes; Muriel.

A disp.: Brkic, Vicario, Naldo, Widmer, Basta, Yebda, Lazzari, Milnar, Maicosuel, Zielinski, Nico Lopez. All.: Guidolin

Squalificati: -

Indisponibili: Kelava, Jadson, Domizzi, Di Natale



ATALANTA-GENOA ore 20:45

Atalanta (4-3-3): Consigli; Raimondi, Benalouane, Stendardo, Del Grosso; Baselli, Cigarini, Migliaccio; Estigarribia, Denis, Bonaventura.

A disp.: Sportiello, Frezzolini, Lucchini, Nica, Caldara, Bellini, Brivio, Konè, Giorgi, Scaloni, Bentancourt, De Luca. All.: Colantuono

Squalificati: Carmona (1), Yepes (1)

Indisponibili: Cazzola, Livaja, Maxi Moralez



Genoa (3-4-3): Perin; De Maio, Marchese, Antonini; Vrsaljko, Sturaro, Bertolacci, Antonelli; Fetfatzidis, Sculli, Gilardino.

A disp.: Bizzarri, Donnarumma, Portanova, Motta, Burdisso, Gamberini, De Ceglie, Cofie, Cabral, Konate. All.: Gasperini

Squalificati: -

Indisponibili: Matuzalem, Centurion, Calaiò, Kucka

LE ULTIME

Qui Atalanta: problemi in difesa per Colantuono: Yepes è squalificato, Brivio e Lucchini sono acciaccati. Al fianco di Stendardo giocherà Benalouane, con Raimondi nel ruolo di terzino destro. A sinistra spazio a Del Grosso. A centrocampo toccherà a Migliaccio sostituire lo squalificato Carmona. In attacco Denis affiancato da Estigarribia e Bonaventura. Maxi Moralez è out.

Qui Genoa: a quasi cinque mesi dal grave infortunio subito a Cagliari Juraj Kucka è tornato ad allenarsi con i compagni ma non ce l'ha fatta a rientrare per la sfida coi bergameschi. Infortunati Calaiò, Centurion e Matuzalem.



LUNEDI' 28 APRILE

SASSUOLO-JUVENTUS 20:45

Sassuolo (4-3-3): Pegolo; Antei, Cannavaro, Longhi, Gazzola; Chibsah, Magnanelli, Ziegler; Zaza, Floro Flores, Sansone.

A disp: Pomini, Polito, Ariaudo, Mendes, Terranova, Pucino, Rosi, Sanabria, Masucci, Farias, Floccari. All.: Di Francesco

Squalificati: Biondini (1), Berardi (1), Missiroli (1)

Indisponibili: Acerbi, Alexe, Marrone, Brighi, Bianco, Manfredini



Juventus (3-5-2): Buffon; Caceres, Bonucci, Chiellini; Asamoah, Marchisio, Pirlo, Pogba, Lichtsteiner; Llorente, Giovinco.

A disp.: Storari, Rubinho, Barzagli, Ogbonna, Peluso, Padoin, Isla, Tevez, Osvaldo, Vucinic. Quagliarella. All.: Conte

Squalificati: -

Indisponibili: Vidal

LE ULTIME

Qui Sassuolo: tre gli squalificati: Berardi, Biondini e Missiroli. A centrocampo unica certezza Magnanelli e non si escludono le candidature di Brighi e Marrone fuori da quasi due mesi per infortunio. Chibsah alternativa credibile. In attacco Di Francesco ha provato il tridente Flores, Zaza e Masucci.



Qui Juventus: riecco Llorente in attacco che potrebbe far coppia con Giovinco. Tevez a riposo per il match con il Benfica. Tre giorni di riposo assoluto per Vidal, alle prese con un problema al ginocchio che lo ha costretto a saltare la trasferta di Europa League. Niente Sassuolo, quindi, e a forte rischio il ritorno contro i portoghesi. In difesa, Barzagli ha la borsite: Caceres con Bonucci e Chiellini.



SASSUOLO-JUVENTUS 20:45

Sassuolo (4-3-3): Pegolo; Antei, Cannavaro, Longhi, Gazzola; Chibsah, Magnanelli, Ziegler; Zaza, Floro Flores, Sansone.

A disp: Pomini, Polito, Ariaudo, Mendes, Terranova, Pucino, Rosi, Sanabria, Masucci, Farias, Floccari. All.: Di Francesco

Squalificati: Biondini (1), Berardi (1), Missiroli (1)

Indisponibili: Acerbi, Alexe, Marrone, Brighi, Bianco, Manfredini



Juventus (3-5-2): Buffon; Caceres, Bonucci, Chiellini; Asamoah, Marchisio, Pirlo, Pogba, Lichtsteiner; Llorente, Giovinco.

A disp.: Storari, Rubinho, Barzagli, Ogbonna, Peluso, Padoin, Isla, Tevez, Osvaldo, Vucinic. Quagliarella. All.: Conte

Squalificati: -

Indisponibili: Vidal

LE ULTIME

Qui Sassuolo: tre gli squalificati: Berardi, Biondini e Missiroli. A centrocampo unica certezza Magnanelli e non si escludono le candidature di Brighi e Marrone fuori da quasi due mesi per infortunio. Chibsah alternativa credibile. In attacco Di Francesco ha provato il tridente Flores, Zaza e Masucci.



Qui Juventus: riecco Llorente in attacco che potrebbe far coppia con Giovinco. Tevez a riposo per il match con il Benfica. Tre giorni di riposo assoluto per Vidal, alle prese con un problema al ginocchio che lo ha costretto a saltare la trasferta di Europa League. Niente Sassuolo, quindi, e a forte rischio il ritorno contro i portoghesi. In difesa, Barzagli ha la borsite: Caceres con Bonucci e Chiellini.



LUNEDI' 28 APRILE

SASSUOLO-JUVENTUS 20:45

Sassuolo (4-3-3): Pegolo, Antei, Cannavaro, Longhi, Gazzola; Chibsah, Magnanelli, Ziegler; Zaza, Floro Flores, Sansone.

A disp: Pomini, Polito, Ariaudo, Mendes, Terranova, Pucino, Rosi, Sanabria, Masucci, Farias, Floccari. All.: Di Francesco

Squalificati: Biondini (1), Berardi (1), Missiroli (1)

Indisponibili: Acerbi, Alexe, Marrone, Brighi, Bianco, Manfredini



Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Asamoah, Marchisio, Pirlo, Pogba, Lichtsteiner; Llorente, Giovinco.

A disp.: Storari, Rubinho, Caceres, Ogbonna, Peluso, Padoin, Isla, Tevez, Osvaldo, Vucinic. Quagliarella. All.: Conte

Squalificati: -

Indisponibili: VIdal

LE ULTIME

Qui Sassuolo: tre gli squalificati: Berardi, Biondini e Missiroli. A centrocampo unica certezza Magnanelli e non si escludono le candidature di Brighi e Marrone fuori da quasi due mesi per infortunio. Chibsah alternativa credibile. In attacco Di Francesco ha provato il tridente Flores, Zaza e Masucci.



Qui Juventus: riecco Llorente in attacco che potrebbe far coppia con Giovinco. Tevez a riposo per il match con il Benfica. Tre giorni di riposo assoluto per Vidal, alle prese con un problema al ginocchio che lo ha costretto a saltare la trasferta di Europa League. Niente Sassuolo, quindi, e a forte rischio il ritorno contro i portoghesi.



SASSUOLO-JUVENTUS 20:45

Sassuolo (4-3-3): Pegolo, Antei, Cannavaro, Longhi, Gazzola; Chibsah, Magnanelli, Ziegler; Zaza, Floro Flores, Sansone.

A disp: Pomini, Polito, Ariaudo, Mendes, Terranova, Pucino, Rosi, Sanabria, Masucci, Farias, Floccari. All.: Di Francesco

Squalificati: Biondini (1), Berardi (1), Missiroli (1)

Indisponibili: Acerbi, Alexe, Marrone, Brighi, Bianco, Manfredini



Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Asamoah, Marchisio, Pirlo, Pogba, Lichtsteiner; Llorente, Giovinco.

A disp.: Storari, Rubinho, Caceres, Ogbonna, Peluso, Padoin, Isla, Tevez, Osvaldo, Vucinic. Quagliarella. All.: Conte

Squalificati: -

Indisponibili: VIdal

LE ULTIME

Qui Sassuolo: tre gli squalificati: Berardi, Biondini e Missiroli. A centrocampo unica certezza Magnanelli e non si escludono le candidature di Brighi e Marrone fuori da quasi due mesi per infortunio. Chibsah alternativa credibile. In attacco Di Francesco ha provato il tridente Flores, Zaza e Masucci.



Qui Juventus: riecco Llorente in attacco che potrebbe far coppia con Giovinco. Tevez a riposo per il match con il Benfica. Tre giorni di riposo assoluto per Vidal, alle prese con un problema al ginocchio che lo ha costretto a saltare la trasferta di Europa League. Niente Sassuolo, quindi, e a forte rischio il ritorno contro i portoghesi.



LUNEDI' 28 APRILE

SASSUOLO-JUVENTUS 20:45

Sassuolo (4-3-3): Pegolo, Antei, Cannavaro, Longhi, Gazzola; Chibsah, Magnanelli, Ziegler; Zaza, Floro Flores, Sansone.

A disp: Pomini, Polito, Ariaudo, Mendes, Terranova, Pucino, Rosi, Sanabria, Masucci, Farias, Floccari. All.: Di Francesco

Squalificati: Biondini (1), Berardi (1), Missiroli (1)

Indisponibili: Acerbi, Alexe, Marrone, Brighi, Bianco, Manfredini



Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Asamoah, Marchisio, Pirlo, Pogba, Lichtsteiner; Llorente, Tevez.

A disp.: Storari, Rubinho, Caceres, Ogbonna, Peluso, Padoin, Isla, Giovinco, Osvaldo, Vucinic. Quagliarella. All.: Conte

Squalificati: -

Indisponibili: VIdal

LE ULTIME

Qui Sassuolo: tre gli squalificati: Berardi, Biondini e Missiroli. A centrocampo unica certezza Magnanelli e non si escludono le candidature di Brighi e Marrone fuori da quasi due mesi per infortunio. Chibsah alternativa credibile. In attacco Di Francesco ha provato il tridente Flores, Zaza e Masucci.



Qui Juventus: tre giorni di riposo assoluto per Vidal, alle prese con un problema al ginocchio che lo ha costretto a saltare la trasferta di Europa League contro il Benfica. Niente Sassuolo, quindi, e a forte rischio il ritorno contro i portoghesi. In attacco si riforma la coppia Llorente-Tevez.