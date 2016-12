Serie A: Fiorentina-Torino 2-2, granata fuori dall'Europa

00:17 - Nell'ultima giornata di campionato, il Torino pareggia contro la Fiorentina, viene scavalcato dal Parma e fallisce la qualificazione all'Europa League. A Firenze finisce 2-2 al termine di un match che si accende nella ripresa: Giuseppe Rossi sblocca su rigore (57'), Larrondo alimenta le speranze granata al 67'; Rebic riporta avanti la Viola (79') ma il Toro non molla e trova il pari con Kurtic (84'). Al 93' Cerci sbaglia il rigore decisivo.

LA PARTITA

Ventura seduto in panchina, da solo, con lo sguardo perso nel vuoto. Cerci in ginocchio, inconsolabile, con le mani che coprono le infinite lacrime disperate. Fiorentina-Torino finisce così, con il dolore di chi ha appena fallito l'appuntamento più importante della propria carriera, svanito crudelmente al fotofinish. Minuto 93: Roncaglia stende Barreto in area e Rizzoli decreta un calcio di rigore, sul risultato di 2-2. Per i granata è l'ultima occasione per strappare il sesto posto, ma Rosati respinge il rigore di Cerci e consegna al Parma le chiavi per l'Europa.



Ventura sceglie di usare la prudenza, approcciandosi alla gara più importante con cautela ed estrema pazienza. Che la Fiorentina non sia in vena di regali, infatti, lo si capisce sin dall'avvio. Il baricentro viola è subito alto, la pressione costante e il ritmo non accenna a calare fino alla mezz'ora. Montella si presenta col 4-3-1- 2, dove Borja Valero è il trequartista alle spalle di Cuadrado e Giuseppe Rossi, in campo dal 1' dopo quattro mesi (non era titolare da Fiorentina-Livorno del 5 gennaio). E appartiene proprio a Pepito l'occasione più nitida del primo tempo: un sinistro velenoso dal limite dell'area, con Padelli bravo a salvarsi in corner (10'). Ma già prima, dopo sei minuti, la Fiorentina fa intuire le proprie intenzioni: Pasqual, dalla corsia mancina, pesca al centro l'inserimento di Borja Valero, che da due passi viene disinnescato dalla puntuale uscita di Padelli.



Contro una Fiorentina così aggressiva, il Toro si compatta nella propria metà campo per poi distendersi in contropiede, con le folate di Cerci e le accelerazioni in verticale di El Kaddouri. Troppo poco, comunque, per creare problemi alla difesa di Montella, che comincia a scricchiolare solo quando il Torino passa al tridente con l'ingresso in campo di Barreto e Larrondo (65'). Il doppio cambio di Ventura arriva dopo il primo svantaggio granata, firmato da Giuseppe Rossi su rigore (57') in seguito a un dubbio fallo di Vives su Cuadrado. La reazione del Toro, immediata, porta la firma di Cerci, che sfonda a destra e serve al centro Larrondo (67') per il facile 1-1. Il pari non basta comunque agli ospiti, che si sbilanciano in modo spropositato in avanti a caccia del vantaggio. Un errore fatale, visto che la Viola colpisce proprio in contropiede al 79', quando il neo entrato Rebic supera Padelli con un sinistro sotto la traversa. Il sogno granata, a questo punto, sembra già infranto. Ma la punizione di Kurtic (84') dona al Torino nuove speranze ed energie per i minuti di recupero. La chance arriva e capita sui piedi di Cerci, per un anno vero trascinatore della squadra insieme a Immobile. Tutti si aspettano la favola col lieto fine, dopo 20 anni di attesa. Invece è stata solo un'illusione.

LE PAGELLE



Cuadrado 7 - Più passano i minuti e più comincia a carburare. Frizzante come al solito, si guadagna un dubbio rigore e serve a Rebic l'assist per il momentaneo 2-1. Chissà se si è trattata della sua ultima gara a Firenze...



G. Rossi 6,5 - Ancora non ha un grande ritmo nelle gambe, ma la qualità non si discute. Velenoso nel primo tempo con un sinistro dal limite, dal dischetto non fa sconti.



Cerci 6 - Sul giudizio pesa, inevitabilmente, il decisivo errore dal dischetto. Ma se il Torino resta in corsa fino al 93' è soprattutto merito suo, che crea dal nulla l'assist per Larrondo. Senza Immobile si carica l'intera squadra sulle spalle, più di così (rigore a parte) non poteva proprio fare.



Kurtic 6,5 - Personalità, tecnica e fisico in mezzo al campo. Ridà speranze ai compagni con la punizione del 2-2.



Meggiorini 4,5 - Sostituisce lo squalificato Immobile nella gara più importante, ma lo fa come peggio non potrebbe. Un fantasma in attacco, si limita solo alla fase difensiva. In Serie A non segna dal marzo 2013.

IL TABELLINO



FIORENTINA-TORINO 2-2

Fiorentina (4-3-1-2): Rosati 6,5; Roncaglia 6, Hegazy 5,5, Rodriguez 6, Pasqual 6 (32' st Rebic 6,5); Aquilani 6, Pizarro 6, Vargas 6; Borja Valero 6,5; Cuadrado 7 (40' st Bakic sv), Rossi 6,5 (17' st Joaquin 6).

A disp.: Lupatelli, Bakic, Compper, M. Fernandez, Wolski, Anderson, Ambrosini, Ilicic, Matri, Gomez. All.: Montella 6,5

Torino (3-5-2): Padelli 6; Glik 6, Vives 5,5, Moretti 6; Maksimovic 6, Kurtic 6,5, Tachtsidis 6 (20' st Larrondo 6,5), El Kaddouri 6, Darmian 5,5; Cerci 6, Meggiorini 4,5 (20' st Barreto 6).

A disp.: Gomis, Berni, Gazzi, Vesovic, Comentale, Gyasi. All.: Ventura 6

Arbitro: Rizzoli

Marcatori: 12' st rig. G. Rossi (F), 22' st Larrondo (T), 34' st Rebic (F), 39' st Kurtic (T)

Ammoniti: Pizarro, Cuadrado, G. Rodriguez, Vargas, Roncaglia (F); Vives, Darmian (T)

Espulsi: -

Note: Rosati para un rigore a Cerci al 48' st