Serie A: Fiorentina-Roma 0-1, ci pensa Nainggolan

11:15 - Nel posticipo della 34.ma giornata, la Roma vince 1-0 in casa della Fiorentina e si mantiene a -8 dalla Juventus. Al Franchi è decisivo un gol di Nainggolan, che sblocca la gara al 26' dopo un preciso assist di Ljajic. I giallorossi salgono a +14 sul Napoli e blindano matematicamente il secondo posto in classifica. La squadra di Montella resta invece in quarta posizione ma viene avvicinata dall'Inter, adesso a -2.

LA PARTITA

Alla fine, salvo clamorosi capovolgimenti, alla Roma resterà un secondo posto che, mai come quest'anno, andrebbe lodato quasi quanto uno scudetto. Non era facile scendere in campo dopo il 29.mo successo in campionato della Juve. Non era facile esprimersi con questa fame, ancora una volta, con i bianconeri a +11, e sapendo inconsciamente che la rincorsa, alla fine, risulterà vana. E invece i giallorossi rendono onore fino in fondo al proprio campionato, sbancando Firenze e salendo a quota 82 punti. Il secondo posto, almeno quello, adesso è matematico.



La Roma aggredisce subito la preda con determinazione e senza perdere equilibrio, garantito da De Rossi (davanti alla difesa) e dallo straordinario lavoro dei due interni di centrocampo. Pjanic, ma soprattutto Nainggolan, interpretano da manuale le due fasi, inserendosi senza palla e asfissiando Aquilani e Borja Valero in mezzo al campo. Allo stesso modo prezioso, poi, è il loro costante raddoppio su Cuadrado e Matos, larghi sulla fascia nel tridente disegnato da Montella. La squadra di Garcia è una fisarmonica, che si abbassa compatta quando c'è da difendere per poi ripartire in massa nella metà campo viola. Un'illuminazione di Totti (9') innesca la prima, grande, occasione dei giallorossi: Ljajic, da sinistra, serve sul secondo palo Gervinho, che si divora una colossale occasione mandando a lato da pochi passi. La Roma insiste e certifica l'1-0, meritato, al minuto 26: Tomovic rimane basso sbagliando il fuorigioco, Ljajic pesca l'inserimento centrale di Nainggolan e il belga infila Neto in scivolata.



Trovato il vantaggio, i giallorossi allentano la pressione e provano a gestire le forze. L'iniziativa passa così alla Viola, il cui palleggio è come al solito preciso ma è costretto a sbattere contro la maniacale organizzazione allestita da Garcia. Alla Fiorentina sono concessi esclusivamente tiri da fuori, che terminano (quasi tutti) fuori dallo specchio oppure - senza pericoli - tra le braccia di De Sanctis. La Roma nella ripresa abbassa il ritmo della gara e punge solo estemporaneamente; la banda di Montella nemmeno quello. L'unico pericolo è firmato Savic (71'), sugli sviluppi di una palla inattiva, che da due passi manda alto il possibile 1-1. Con quattro gare ancora da giocare il distacco dal Napoli è ora di 10 punti: la qualificazione alla prossima Champions, per la Viola, è pura utopia.

LE PAGELLE



Nainggolan 7 - Si esprime con un'intensità esageratamente al di sopra della media. Morde in fase difensiva, colpisce in attacco, non si stanca mai.



Ljajic 7 - Punisce i suoi ex tifosi con l'assist per Nainggolan, dolce e delicato come i suoi piedi. Al contrario di molte altre volte, rispetta le consegne di Garcia prestandosi a un gran lavoro in copertura.



Gervinho 6 - Ogni volta che ha la palla, tiene impegnati almeno due giocatori della Fiorentina con la sua rapidità. Ma è inaccettabile il gol sbagliato nel primo tempo con la porta spalancata.



Matos 4,5 - Parte largo a sinistra, poi Montella lo sposta a destra. Il risultato è sempre il medesimo: mai pericoloso e zero utilità per la squadra. Esce dopo 45 minuti impalpabili.



Tomovic 4,5 - Prova a proporsi sulla fascia destra, ma soffre Ljajic costantemente. Imperdonabile l'errore di posizionamento in occasione della rete di Nainggolan.

IL TABELLINO



FIORENTINA-ROMA 0-1

Fiorentina (4-3-3): Neto 6,5; Tomovic 4,5, Rodriguez 6, Savic 5,5, Pasqual 5,5; Aquilani 5 (36' st Vargas sv), Pizarro 5,5, Borja Valero 6; Cuadrado 6, Ilicic 6 (28' st Joaquin 5,5), Matos 4,5 (1' st Matri 5).

A disp.: Rosati, Lupatelli, Roncaglia, Diakite, Compper, Vargas, Bakic, Anderson, Wolski, Ambrosini. All.: Montella 5

Roma (4-3-3): De Sanctis 6; Maicon 6,5, Toloi 6, Castan 6, Dodò 6 (41' st Torosidis sv); Pjanic 6, De Rossi 6,5, Nainggolan 7; Gervinho 6, Totti 6,5 (30' st Florenzi sv), Ljajic 7 (34' st Bastos sv).

A disp.: Skorupski, Lobont, Jedvaj, Romagnoli, Taddei, Ricci, Marin, Mazzitelli. All.: Garcia 6,5

Arbitro: Mazzoleni

Marcatori: 26' Nainggolan (R)

Ammoniti: Ljajic, Castan, Dodò, Toloi (R); Pasqual, Tomovic, Matri (F)

Espulsi: -