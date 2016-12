Serie A: Fiorentina-Livorno 1-0, decide Gonzalo Rodriguez

13:55 - Nel secondo anticipo della 18.ma giornata, la Fiorentina batte di misura il Livorno e aggancia il Napoli (impegnato lunedì con la Sampdoria) al terzo posto. Al Franchi finisce 1-0 per la squadra di Montella, che fa sua la partita grazie al colpo di testa di Gonzalo Rodriguez al 66'. Lo stesso argentino, al 77', salva sulla linea una conclusione di Paulinho. Giuseppe Rossi esce per infortunio al ginocchio destro (71') dopo un fallo di Rinaudo.

LA PARTITA

Terza vittoria consecutiva, porta imbattuta da tre partite e (provvisorio) terzo posto in attesa del Napoli. Il 2014 della Viola, partito nel migliore dei modi a livello di classifica, è però macchiato dall'infortunio al ginocchio destro di Pepito Rossi, colpito da Rinaudo e costretto a uscire al 71'.



La sosta natalizia, tra cenoni in famiglia e carichi di lavoro in vista della seconda parte di stagione, incide ineluttabilmente sul ritmo gara espresso al Franchi. Il Livorno sceglie di aspettare dietro la linea della palla, opponendo 11 giocatori al palleggio della Viola. Aquilani, Pizarro e Borja Valero gestiscono le operazioni in mediana, ma non trovano varchi per lanciare sulle fasce Vargas (preferito a Pasqual) e Cuadrado. La squadra di Nicola, in campo con un 3-5-1-1 mascherato (in realtà è un 5-4-1), sigilla nel primo tempo le corsie laterali con Mbaye (supportato in raddoppio da Benassi) e Schiattarella (aiutato da Greco a sinistra). Il problema, per Montella, è che la Fiorentina non trova spazio nemmeno per vie centrali, con un Rossi isolato al centro dell'attacco e un Ilicic (trequartista) decisamente troppo imballato. Il match scivola così via per oltre mezzora, senza alcuna emozione. Il primo brivido si manifesta al 33' grazie a uno scambio nello stretto tra Borja Valero e Rossi, ma la conclsuione di Pepito termina a lato di poco.



Ben altra intensità nella ripresa, con la Fiorentina che cambia subito marcia a caccia del vantaggio. Cuadrado, sottotono nei primi 45', scalda le mani di Bardi dopo due minuti. Il portiere livornese si ripete al 16', quando respinge un colpo di tacco di Vargas da pochi passi, ma non può nulla sull'incornata di Gonzalo Rodriguez su corner di Borja Valero: l'argentino sovrasta Biagianti e infila all'angolino al 21'. Lo svantaggio obbliga il Livorno ad alzare il proprio baricentro e la Fiorentina, per un'ora in totale controllo della gara (a parte una traversa di Mbaye al 64', sugli sviluppi di una punizione), rischia in un paio di circostanze di subire l'1-1: al 32' Paulinho salta Neto e calcia a botta sicura, trovando la respinta col corpo da parte di Rodriguez; cinque minuti più tardi, Neto è prodigioso su un violento destro di Benassi. Troppo poco, però, per portare a casa un punticino che avrebbe fatto assai comodo alla classifica. Gli amaranto, con un pareggio e sei k.o. ultime sette partite, rimangono penultimi con 13 punti.

LE PAGELLE



G. Rodriguez 7,5 - Decide la gara con un colpo di testa e salva il risultato respingendo col corpo (a porta vuota) una conclusione di Paulinho. Sempre più leader.



Neto 7 - Mai impegnato per un'ora, è fondamentale nella parte finale del match con due parate (entrambe su Benassi) complicate.



Ilicic 5 - Schierato trequartista, dovrebbe accendere la luce e innescare Pepito Rossi. Macchinoso e senza idee, viene invece cambiato dopo un'ora di gioco.



Biagianti 5 - Impreciso in fase d'impostazione, perde il duello con Rodriguez in occasione del gol viola.



Benassi 6,5 - Comincia con timidezza, poi acquista fiducia col passare dei minuti. Buona tecnica, discreta corsa, è il più pericoloso dei suoi.

IL TABELLINO



FIORENTINA-LIVORNO 1-0

Fiorentina (3-5-1-1): Neto 7; Roncaglia 6, Rodriguez 7,5, Savic 6,5; Cuadrado 6,5, Aquilani 6, Pizarro 5,5, Borja Valero 6 (36' st Ambrosini sv), Vargas 6; Ilicic 5 (17' st Joaquin 6), Rossi 6 (26' st Matos 6).

A disp.: Munua, Tomovic, Compper, Pasqual, Mati Fernandez, Vecino, Iakovenko, Wolski, Rebic. All.: Montella 6

Livorno (3-5-1-1): Bardi 6,5; Valentini 6, Rinaudo 5, Ceccherini 5,5 (39' st Emeghara sv); Mbaye 6, Luci 6, Benassi 6,5 (45' st Siligardi sv), Biagianti 5 (47' st Duncan sv), Schiattarella 6; Greco 5,5; Paulinho 5,5.

A disp.: Anania, Aldegani, Gemiti, Decarli, Mosquera, Duncan, Piccini, Belingheri, Siligardi, Borja. All.: Nicola 5,5

Arbitro: Tagliavento

Marcatori: 21' st G. Rodriguez (F)

Ammoniti: Ilicic, Aquilani, Cuadrado, G. Rodriguez (F); Valentini, Paulinho, Rinaudo, Luci, Schiattarella (L)

Espulsi: -