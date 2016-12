2 marzo 2014 Serie A: Fiorentina-Lazio 0-1, Cana segna in sforbiciata La squadra di Reja sale a -3 dalla zona Europa League, la Viola si allontana dalla Champions di CESARE ZANOTTO Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:24 - Nel posticipo della 26.ma giornata, la Lazio vince in casa della Fiorentina e sale all'ottavo posto in classifica, a 3 punti dalla zona Europa League. Al Franchi finisce 1-0 per i biancocelesti, che sbloccano subito la partita grazie a una pregevole sforbiciata di Cana (5') sugli sviluppi di un corner. La squadra di Montella (in tribuna per la squalifica) si rende particolarmente pericolosa solo nel finale, ma Marchetti salva il risultato.

LA PARTITA

Una reazione immediata, per tornare in Europa League anche l'anno prossimo. Tre giorni dopo essere stata eliminata dal Ludogorets, i biancocelesti sbancano il Franchi con una prova matura e precisa, risolta da una deliziosa sforbiciata di Cana in apertura di gara. E con sei punti nelle ultime due partite, la banda di Reja si ritrova a -3 dal quinto posto: significa che l'Europa è un'ipotesi sempre più concreta.



Per fronteggiare il tridente viola, Reja decide di tornare al vecchio modulo con cui aveva ottenuto grandi risultati: si tratta di un 4-5-1 molto solido e difficilmente vulnerabile, nel quale non c'è spazio per Keita e Mauri. La gara, poi, per i biancocelesti si mette subito sul binario ideale: gol immediato con conseguente possibilità di amministrare il vantaggio, giocando sulle ripartenze. Al primo corner del match - minuto 5 - Cana s'inventa un jolly che non dà scampo a Neto. La Fiorentina, senza Pizarro e Borja Valero, fatica a prendere ritmo e rimane impigliata nella diabolica ragnatela disegnata da Reja. Matri è annullato dalla coppia Ciani-Cana mentre Joaquin e Cuadrado, sulle fasce, sono sistematicamente raddoppiati. Non a caso, nei primi 45 minuti, l'unica occasione viola ha la firma di Gonzalo Rodriguez (39'), arrivata su azione d'angolo. La Lazio, ordinata e soprattutto molto corta, è micidiale nelle ripartenze, dove sfrutta lo strapotere fisico di un onnipresente Candreva. Ed è proprio l'ala azzurra a scatenare l'azione che, sul finire del primo tempo (43'), per poco non regala il raddoppio ai biancocelesti: cross di Candreva da sinistra, conclusione al volo di Konko e palla sulla traversa.



La Fiorentina prova a scuotersi nella ripresa, alzando il proprio baricentro e intensificando il ritmo. Montella, in tribuna per la squalifica, inserisce Anderson (per Ambrosini) e Gomez (per Joaquin), ma l'occasione più ghiotta capita sui piedi di Onazi (30'), entrato a inizio secondo tempo al posto dell'infortunato Ledesma: il nigeriano, in contropiede, si fa ipnotizzare da Neto proprio sul più bello. La Lazio si chiude, forse troppo, nel finale, concedendo alla Viola due buone occasioni per acciuffare il pareggio: in entrambe è strepitoso Marchetti, che prima respinge un siluro di Anderson (82') e poi è miracoloso sul colpo di testa di Aquilani (82'). Per la Fiorentina, al secondo k.o. consecutivo in casa, sono solamente cinque i punti conquistati nelle ultime sei partite: troppo poco per ambire alla Champions.

LE PAGELLE



Candreva 7,5 - Straripante fisicamente, quando attacca è incontenibile. Preziosissimo anche in fase difensiva.



Marchetti 6,5 - Confermato nonostante gli errori in Europa League, torna titolare in Serie A dopo oltre due mesi (l'ultima volta risaliva al 22 dicembre contro il Verona). Primo tempo tranquillo, nel finale salva il risultato con due interventi da campione.



Anderson 6,5 - Entra nella ripresa (al posto di Ambrosini) e dà una scossa a tutta la squadra: la qualità non si discute, se comincia a stare bene fisicamente sarà dura lasciarlo fuori.



Cuadrado 5 - Meno vivace del solito, praticamente non si rende mai pericoloso.



Matri 4,5 - Tanto impegno (e ci mancherebbe altro), ma nulla di più. La difesa biancoceleste lo controlla senza la minima fatica.

IL TABELLINO



FIORENTINA-LAZIO 0-1

Fiorentina (4-3-3): Neto 6; Tomovic 5,5, G.Rodriguez 6, Savic 5,5, Pasqual 5; Mati Fernandez 5,5, Aquilani 6, Ambrosini 5,5 (12' st Anderson 6,5); Cuadrado 5, Matri 4,5 (28' st Wolski 5,5), Joaquin 5,5 (12' st Gomez 5).

A disp.: Rosati, Lupatelli, Roncaglia, Compper, Bakic, Ilicic, Vargas, Matos. All.: Russo 5

Lazio (4-5-1): Marchetti 6,5; Konko 6 (18' st Novaretti 6), Ciani 6, Cana 6,5, Radu 6; Candreva 7,5, Gonzalez 6, Ledesma 6 (1' st Onazi 6), Biglia 6, Lulic 6; Perea 6,5 (45' st Keita sv).

A disp.: Berisha, Strakosha, Biava, Cavanda, Pereirinha, Lombardi, Anderson, Mauri, Kakuta. All.: Reja 7

Arbitro: Banti

Marcatori: 5' Cana (L)

Ammoniti: Ambrosini, Tomovic, Pasqual (F); Ciani, Lulic (L)

Espulsi: -