Serie A: Fiorentina-Inter 1-2, decidono Palacio e Icardi (in fuorigioco)

10:54 - Nel secondo anticipo della 24.ma giornata, l'Inter vince 2-1 in casa della Fiorentina e accorcia in classifica proprio sulla Viola, che rimane quarta a 44 punti, a +5 sui nerazzurri. La squadra di Mazzarri apre le marcature con Palacio (34'), che anticipa l'uscita di Neto e sigla lo 0-1. A inizio ripresa (46') arriva il pari di Cuadrado, ma al 60' il neo entrato Icardi - in fuorigioco - decide il match su assist di Nagatomo.

LA PARTITA

Era dalla trasferta di Udine (0-3), ovvero oltre tre mesi fa, che l'Inter non offriva una prestazione così completa e convincente. Non a caso quella del Friuli, prima d'oggi, corrispondeva all'ultima vittoria fuori casa della banda di Mazzarri, che a Firenze non sbaglia una mossa. I nerazzurri dominano il primo tempo ma si cacciano nei guai in apertura di ripresa (papera di Handanovic su tiro di Cuadrado). Questa volta, però, la Beneamata ha la forza di riprendere in mano la gara e di andarla a chiudere con Icardi, anche se la rete dell'argentino è in evidente fuorigioco.



A fare la differenza è il centrocampo nerazzurro, che vince il duello proprio contro il reparto-principe della Viola. Kuzmanovic, come è giusto che sia, si limita a proteggere la difesa sporcando e filtrando le trame dei vari Aquilani, Pizarro e Mati Fernandez. A creare gioco e sfornare occasioni, tanto, ci pensano le due mezz'ali interiste: Hernanes, veloce di testa e ancora di più con le gambe, garantisce all'Inter una rapidità di manovra che prima non esisteva; Guarin, svuotato di parecchie responsabilità, si mette invece al servizio dei compagni con una generosità che mai si era vista nell'ultimo periodo. Proprio il colombiano manda in porta Palacio dopo tredici minuti, ma il destro del Trenza si stampa incredibilmente sul palo. L'Inter aggredisce alta, non arretra un centimetro e chiude le fasce a Vargas e Cuadrado con raddoppi sistematici.



Il grosso problema della Fiorentina è in attacco, dove Montella opta per la strana (oltre che soffice e impalpabile) coppia Ilicic-Joaquin, con Matri dirottato in panchina insieme a Mario Gomez. La Viola, senza lo squalificato Borja Valero, fa una fatica incredibile a tessere la solita ragnatela di passaggi, mentre l'Inter sembra rigenerata e in altre due situazioni (16' e 28') sfiora il vantaggio con Milito, che spara a salve da ottima posizione. La resistenza dei toscani crolla al 34', quando Palacio sfrutta un assist di Guarin e col destro anticipa l'uscita di Neto. L'incredibile lavoro dei nerazzurri è però vanificato da Handanovic, che in apertura di ripresa regala a Cuadrado l'1-1 con un'indecisione imperdonabile. L'inerzia della gara, a questo punto, si inverte per una decina di minuti, nei quali la Fiorentina produce il massimo sforzo per cercare di completare la rimonta. Mazzarri non rimane però a guardare e si gioca presto la carta Icardi (dentro al 55' al posto di Milito), che ripaga il tecnico col gol-partita (in fuorigioco, va ricordato) al 65': assist di Nagatomo e conclusione di sinistro, di prima intenzione, da pochi passi. Nel finale Montella getta nella mischia Matri e, ancora prima, Mario Gomez, al rientro dopo cinque mesi. Ma il tedescone, così come la Fiorentina di stasera, possiede ancora delle batterie decisamente scariche.

LE PAGELLE



Palacio 7 - Comincia con un palo clamoroso, che pare confermare il periodo sfortunato. Invece, oltre a fornire il consueto, generoso, lavoro per la squadra, riesce a sbloccarsi dopo quasi due mesi d'astinenza.



Guarin 7 - Niente tiri improvvisati e nemmeno si intestardisce con inutili progressioni palla al piede. Finalmente altruista, non è un caso che riesca a fare la differenza.



Handanovic 5 - Banalissimo l'errore che costa l'1-1. Alterna buone parate a interventi di un'insicurezza allarmante.



Cuadrado 6,5 - E' l'unico in grado di accendere i compagni, il rientro di Gomez è più che mai necessario.



Joaquin 4,5 - Nel primo tempo non gioca un pallone, si intravede nella ripresa ma non basta.

IL TABELLINO



FIORENTINA-INTER 1-2

Fiorentina (3-5-2): Neto 5,5; Diakitè 5,5, Rodriguez 5,5 (17' st Tomovic 5,5), Compper 5; Cuadrado 6,5 (34' st Matri sv), Mati Fernandez 6, Pizarro 6, Aquilani 5,5, Vargas 6; Joaquin 4,5 (23' st Gomez 5,5), Ilicic 6.

A disp.: Rosati, Lupatelli, Roncaglia, Pasqual, Bakic, Wolski, Anderson, Matos. All.: Montella 5,5

Inter (3-5-2): Handanovic 5; Rolando 6, Samuel 6,5, Juan Jesus 6; Jonathan 6, Guarin 7 (27' st Taider 6), Kuzmanovic 6,5, Hernanes 6,5, Nagatomo 6 (42' st D'Ambrosio sv); Milito 6 (10' st Icardi 7), Palacio 7.

A disp.: Carrizo, Castellazzi, Ranocchia, Andreolli, Campagnaro, Cambiasso, Zanetti, Mudingayi, Botta. All.: Mazzarri 6,5

Arbitro: Damato

Marcatori: 34' Palacio (I), 1' st Cuadrado (F), 20' st Icardi (I)

Ammoniti: Jonathan, Rolando, Guarin, Palacio, Samuel (I); Aquilani, Matri (F)

Espulsi: -