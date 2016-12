Serie A, Fiorentina-Genoa 3-3: una tripletta di Aquilani non basta

00:04 - Pari show tra Fiorentina e Genoa, posticipo che chiude la 21.a giornata di Serie A. Al Franchi finisce 3-3, con la banda di Montella che fallisce l'avvicinamento al Napoli in classifica. Grande protagonista del match Alberto Aquilani, autore di una tripletta. Il centrocampista della Viola pareggia i conti due volte dopo i gol di Gilardino e Antonini e poi porta in vantaggio la Fiorentina nella ripresa. Di De Maio poi il gol del 3-3 finale.

LA PARTITA

Sei reti e un punto. Al Franchi match ricco di emozioni e gol. Ma al triplice fischio per Montella l'impressione è quella di un'occasione sprecata. A Firenze, infatti, la piazza ora vuole di più. E lo dimostrano anche gli ultimi investimenti della società. Col Napoli nel mirino, la Viola sbatte infatti contro il Grifone. E lo fa nel peggiore dei modi. Sprecando una vittoria che aveva già in tasca dopo essere stata sotto per ben due volte. E rendendo quasi vana anche la splendida tripletta di Aquilani. Per fare il salto e dare l'assalto ai vertici della classifica serve maggior cinismo e concentrazione. Roba da top club.



Le occasioni e una serata non certo brillante dell'arbitro Tommasi non hanno aiutato la Fiorentina, ma non è il caso di aggrapparsi agli episodi. I tre punti col Genoa erano lì, bastava poco per portare a casa la vittoria e mettere pressione al Napoli. E invece no, tutto da rifare. La squadra di Gasperini è un osso duro, capace di trasformarsi tatticamente durante la gara. E lo ha dimostrato ancora una volta al Franchi. Montella temeva molto la partita tatticamente e, col senno di poi, non aveva tutti i torti. All'inizio del primo tempo i rossoblù, infatti, sono ordinati e tengono il campo. Gasperini gioca a scacchi e per la Fiorentina gli spazi sono pochi. Poi la partita esplode e dal 27' al 42' arrivano quattro gol. Gilardino segna su rigore (generoso), Aquilani pareggia i conti sempre dagli 11 metri, poi Antonini riporta in vantaggio il Grifone e Aquilani firma il 2-2. Il primo tempo finisce così, con i tifosi frastornati e le squadre lunghe, disordinate e confuse.



Nella ripresa la Fiorentina entra in campo con un piglio diverso e un altro passo. Si sveglia Cuadrado e son dolori per il Genoa, che colpisce comunque un palo con Konaté. L'inerzia della partita però ormai sembra segnata. E tocca ancora ad Aquilani dare una svolta al match su un pasticcio di Matuzalem, firmando la tripletta. Partita finita, si direbbe. E così sembra pensarla anche Montella che concede la standing ovation ad Aquilani, fa entrare il nuovo arrivato Anderson, ma rimane impietrito quando al 77' De Maio sigla il 3-3 su calcio d'angolo. La superbia si paga.

LE PAGELLE

Aquilani 8: serata da ricordare. Tre gol, tanti passaggi e sempre al centro del gioco viola. Trascina i compagni verso la vittoria, ma nel finale la squadra si distrae e rende tutto vano

Cuadrado 6: media esatta tra un primo tempo avulso e una ripresa molto pimpante. Gli manca il gol, ma è solo questione di centimetri

Matri 6: bene nel primo tempo, con un paio di tagli pericolosi in profondità. Nella ripresa si spegne e non riesce a pungere nell'assalto finale

Gilardino 6,5: fa reparto da solo, allunga la squadra, tiene palla quando serve e fa respirare i compagni. Freddo dal dischetto

Burdisso 5,5: esordio discreto in mezzo alla difesa. Anche se i tre gol presi non sono certo un buon biglietto da visita. Crescerà l'intesa con i compagni

De Ceglie 5: Gasperini lo mette sulla linea dei tre attaccanti, ma non ha il passo giusto per rendersi pericoloso. Vaga un po' per il campo alla ricerca della posizione





IL TABELLINO

FIORENTINA-GENOA 3-3

Fiorentina (3-5-2): Neto 5,5; Roncaglia 6, Savic 6, Compper 6; Cuadrado 6 (36' st Matos sv), Ambrosini 6 (10' st Mati Fernandez 5,5), Pizarro 6, Aquilani 8 (29' st Anderson 6), Pasqual 5,5; Matri 5,5, Joaquin 6.

A disp: Lupatelli, Rosati, Bakic, Rebic, Wolski, Venuti, Vargas, Ilicic, Iakovenko, Olivera. All. Montella 5.

Genoa (3-4-3): Perin 6; Burdisso 5,5, De Maio 6, Marchese 5,5 (15' st Fetfatzidis 6); Antonini 6, Matuzalem 5,5, Bertolacci 5,5, Antonelli 6; Konaté 5,5 (37' st Cofie sv), Gilardino 6, De Ceglie 5 (25' st Stoian 5,5).

A disp: Donnarumma, Bizzarri, Calaio', Vrsaljko, Motta, Centurion, Sturaro, Tavares, Portanova. All.: Gasperini 6,5.

Arbitro: Tommasi

Marcatori: 27' rig. Gilardino (G), 32' rig. Aquilani (F), 34' Antonini (G), 42' Aquilani (F), 12' st Aquilani (F), 32' st De Maio

Ammonizioni: Cuadrado (F), De Maio, Bertolacci (G)

Espulsioni: -