Serie A: Fiorentina-Atalanta 2-0, in gol Ilicic e Wolski

00:10 - Nell'anticipo della 23.ma giornata di campionato, la Fiorentina batte l'Atalanta e aggancia provvisoriamente il Napoli al terzo posto. Al Franchi, la squadra di Montella vince per 2-0 grazie a un gol per tempo: Ilicic sblocca la partita con un calcio di punizione (16'), poi a quattro minuti dal termine è Wolski a chiudere il match in contropiede. I bergamaschi finiscono in 10 uomini per l'espulsione di Cigarini all'81' (doppio giallo).

LA PARTITA

Arriva un momento nel quale, se vuoi continuare a coltivare certi sogni, non puoi più permetterti di sbagliare. Dopo il solo punto conquistato nelle ultime due gare, la Fiorentina torna al successo e aggancia momentaneamente il Napoli al terzo posto in classifica. L'ormai perenne emergenza obbliga Montella a stravolgere ancora una volta l'assetto della squadra. L'attacco è affidato esclusivamente a Matri, che però può contare sull'assistenza della coppia Cuadrado-Vargas (esterni del centrocampo a 5) e sulle invenzioni di Ilicic, piazzato sulla trequarti e particolarmente ispirato. Lo sloveno si nota già al 7', ma il suo sinistro termina alto sopra la traversa. L'epilogo è ben diverso al 16', quando la punizione dell'ex Palermo supera la barriera e si infila all'angolino. La Fiorentina si esprime con ordine in mezzo al campo, dove mancano Ambrosini e Aquilani ma ci sono Anderson, Pizarro e Borja Valero. La sfera scorre rapida, a terra, da una parte all'altra del campo. Matri non riesce a finalizzare ma crea spazio per gli inserimenti da dietro. Come al 23', quando Borja Valero (prima) e Anderson (poi) impegnano Consigli con due conclusioni pericolose.



L'Atalanta comincia con esitazione, ma lo svantaggio la obbliga a cambiare presto atteggiamento. La mediana, una volta alzato il baricentro, comincia a insistere a sinistra, dove Bonaventura manda in costante difficoltà un impacciato Diakité. L'esterno bergamasco ci prova al 32' (respinta di Neto) e replica al 41', trovando questa volta il miracolo del portiere viola. La Fiorentina, dopo aver chiuso il primo tempo sfiorando il 2-0 (destro di Ilicic fuori di un soffio), si abbassa nella ripresa rischiando qualche guaio di troppo. La squadra di Colantuono, rimasta in 10 per l'espulsione di Cigarini (doppio giallo all'81'), non ha però l'energia per rientrare in partita, che anzi va definitivamente in archivio all'86': in contropiede, il polacco Wolski (entrato al posto di Ilicic) resiste a Estigarribia e batte inesorabilmente Consigli. E tra tre giorni, nel ritorno della semifinale di Coppa Italia, sarà nuovamente vietato sbagliare.

LE PAGELLE



Ilicic 7 - Si muove bene, non dà riferimenti ed è sempre temibile con quel sinistro velenoso. Sblocca la gara su punizione, poi scarica le batterie dopo un'ora.



Cuadrado 6 - L'esatta media tra i ripetuti dribbling brucianti (da 8) e le numerose palle perse in maniera clamorosamente ingenua (da 4).



Diakité 5,5 - Bonaventura, contro di lui, fa quasi sempre quello che vuole. Prova a reggere usando il fisico, ma non gli basta.



Consigli 6,5 - Concentrato e reattivo, limita il passivo sbrogliando qualche situazione complicata.



Moralez 5 - Dovrebbe agire intorno a Denis, per creargli spazi e mandarlo in porta. Invece è completamente estraneo alla partita.

IL TABELLINO



FIORENTINA-ATALANTA 2-0

Fiorentina (3-5-1-1): Neto 6,5; Diakité 5,5, Savic 6, Compper 6; Cuadrado 6, Anderson 6 (11' st Mati Fernandez 6,5), Pizarro 6, Borja Valero 6, Vargas 6; Ilicic 7 (14' st Wolski 6,5); Matri 6 (33' st Matos sv).

A disp.: Rosati, Lupatelli, G. Rodriguez, Roncaglia, Bakic, Pasqual, Joaquin. All.: Montella 6,5

Atalanta (4-4-1-1): Consigli 6,5; Benalouane 6, Stendardo 5,5, Yepes 5,5, Del Grosso 5,5; Raimondi 6 (12' st Estigarribia 5), Cigarini 5,5, Migliaccio 6 (28' st Carmona 6), Bonaventura 6,5; Moralez 5 (39' st Cazzola sv); Denis 5,5.

A disp.: Sportiello, Lucchini, Nica, Brivio, Kone, Bentancourt, Giorgi, Brienza, De Luca. All.: Colantuono 5,5

Arbitro: Guida

Marcatori: 16' Ilicic (F), 41' Wolski (F)

Ammoniti: Migliaccio, Stendardo (A); Borja Valero (F)

Espulsi: 36' st Cigarini (A) per doppia ammonizione