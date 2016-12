Serie A: finisce 1-1 tra Parma e Genoa

00:56 - Frena il Parma dopo tre vittorie consecutive: al Tardini contro il Genoa finisce 1-1 (17° risultato utile consecutivo). A passare per primi in vantaggio sono gli ospiti al 21' con Cofie; il pareggio arriva 10' dopo con un gran gol di Schelotto. Nella ripresa più Parma che Genoa e nel finale due grandi interventi del portiere rossoblù Perin sui tentativi di Amauri e Palladino. Resta a secco Cassano davanti al ct azzurro Prandelli in tribuna.

IL TABELLINO

LA PARTITA

Donadoni lascia Biabiany in panchina e schiera dall'inizio Schelotto, premiato con la conferma dopo l'ottima prestazione offerta a San Siro contro il Milan. Grossa sorpresa sull'altro fronte, con Gasperini che lascia fuori Gilardino preferendogli Calaiò. Primo tempo equilibrato, nel gioco e nel punteggio. Cominciano bene i padroni di casa, che spaventano gli ospiti con due ottime triangolazioni, entrambe ispirate da Antonio Cassano, osservato speciale del ct azzurro Cesare Prandelli in tribuna: la prima si conclude con Gobbi che spara in curva e la seconda con Amauri che calcia su Perin. Il Genoa, che al 15' perde Matuzalem per risentimento al polpaccio (dentro Bertolacci) reagisce bene: pressing alto sui portatori di palla gialloblù e il baricentro che avanza. E al 21' arriva il vantaggio: bel passaggio in verticale di Konate per Cofie, che fulmina Mirante in diagonale. Immediata la risposta del Parma, con Amauri che sfiora il gol in rovesciata. E' solo questione di minuti per il pareggio. Al 31' Schelotto approfitta di un rimpallo in area genoana e batte Perin con uno splendido sinistro. Finale ancora di marca gialloblù con Parolo che manda fuori di poco con un gran destro dalla distanza.



Nessuna sostituzione a inizio ripresa e le due squadre che si affrontano a viso aperto. Al 4' è il Parma a provarci con Munari, il suo destro a girare termina fuori di poco. La risposta del Genoa con un gran cross dalla destra di Burdisso per Calaiò, che di testa manda fuori di un soffio. Burdisso che poi si prende un giallo per calcio in testa a Cassano. Cresce il Parma con il passare dei minuti: Cassano su punizione serve un pallone d'oro, solo da spingere dentro, a Parolo che però non calcia con convinzione e spreca. Doppio cambio per Donadoni, che vuole portare a casa la partita: dentro Biabiany e Obi rispettivamente per Schelotto e Munari. Di poco fuori il colpo di testa di Parolo da calcio d'angolo e Amauri che calcia male sotto porta. Ma il Genoa c'è: il tiro dalla sinistra di De Ceglie colpisce la parte superiore della traversa. Cambio finale di Gasperini, che ci crede: dentro Gilardino per De Ceglie. Donadoni risponde con Palladino per Cassano. E il finale è un Perin-show, con doppia paratona prima su Amauri e poi su Palladino. La partita si chiude sull'1-1. Per il Parma niente vittoria ma la serie di partite senza sconfitte si allunga a 17 gare.



LE PAGELLE

Perin 7 - Senza colpe sul gol di Schelotto, nel finale salva il risultato con due super interventi prima su Amauri e poi su Palladino. Prandelli avrà preso nota?



Schelotto 6,5 - Donadoni gli dà fiducia dopo l'ottima prova contro il Milan e lui ripaga il tecnico con un gran gol, che conferma il suo momento positivo.



Cofie 6,5 - Segna il gol che illude il Genoa con una sassata che sorprende Mirante. Poi tanto lavoro di sacrificio in mezzo al campo.



Cassano 6 - Fantantonio non incanta davanti a Prandelli: comincia bene con un paio di palloni telecomandati, poi soffre il costante raddoppio di marcatura. Esce con i crampi.



Calaiò 5,5 - Preferito da Gasperini a Gilardino, regala solo un lampo in tutta la partita con un colpo di testa fuori misura su cross di Burdisso.



IL TABELLINO

PARMA-GENOA 1-1

Parma (4-3-3): Mirante 6; Cassani 5,5, Paletta 7, Lucarelli 6, Gobbi 6; Acquah 6,5, Parolo 6,5, Munari 6 (24' st Obi 5,5); Schelotto 6,5 (24' st Biabiany 6), Amauri 6,5, Cassano 6 (37' st Palladino 6). A disp.: Bajza, Pavarini, Rossini, Felipe, Molinaro, Jankovic, Nyantakyi, Sall, Cerri. All.: Donadoni 6Genoa (3-4-3): Perin 7; De Maio 5,5, Burdisso 6, Marchese 6; Motta 5,5, Cofie 6,5, Matuzalem sv (15' Bertolacci 5,5), Antonelli 5,5; Konatè 6 (16' st Feftatzidis 5,5), Calaiò 5,5, De Ceglie 5 (35' st Gilardino sv). A disp.: Bizzarri, Albertoni, Gamberini, Portanova, Centurion, Cabral, Sculli. All.: Gasperini 6

Arbitro: Tommasi

Marcatori: 21' Cofie (G), 31' Schelotto (P)

Ammoniti: Munari, Lucarelli (P), Konate, Burdisso, De Maio (G)

Espulsi: