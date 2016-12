Serie A: Di Natale-gol, l'Udinese affossa il Catania

00:09 - Segna sempre Antonio Di Natale. Nel primo posticipo del lunedì della 31.a giornata di serie A, l'Udinese batte 1-0 il Catania grazie alla rete al 68' del suo bomber, giunto all'undicesimo sigillo in campionato. Grande equilibrio al Friuli, con occasioni per entrambe le squadre: nel finale assedio degli ospiti, ma Scuffet si conferma super. In classifica i bianconeri salgono a quota 38, mentre i siciliani restano il fanalino di coda con 20 punti.

IL TABELLINO

La prima frazione del match è poca roba: il Catania inizia a spingere grazie anche al modulo offensivo schierato da Maran, con Monzon basso e Keko e Barrientos ai lati di Bergessio. Plasil ci prova da lontano, ma Scuffet con un riflesso devia in corner. L’Udinese viene fuori alla distanza in un primo tempo condizionato da tantissimi errori individuali: proprio un retropassaggio di Gyomber, infatti, spalanca goffamente un’autostrada per Di Natale, che però si fa parare da Andujar due volte. Bianconeri che sul finale orchestrano la prima vera azione della gara, con Allan che al volo serve Nico Lopez il quale a due passi dalla porta svirgola malamente.

Nella ripresa Guidolin sostituisce proprio l’uruguaiano inserendo Bruno Fernandes. Il cambio si rivela azzeccato, quanto meno per un paio di conclusioni dell’ex Novara che mettono i brividi ad Andujar (sulla seconda gran parata dell’argentino). Al 68’, poi, il gol del vantaggio: Fernandes pesca Pereyra in profondità, cross al volo per Di Natale che di testa sigla il sesto centro consecutivo al Friuli.

Il Catania prova a reagire, ma prima Plasil e poi Lodi trovano ancora un grande Scuffet a dire di no. Il portiere, dopo la super prestazione di San Siro contro l’Inter in cui ha blindato lo 0-0, si conferma decisivo superandosi su una torsione aerea di Bergessio da due passi che fa disperare gli etnei.

Friulani che con questa vittoria possono gioire per una salvezza virtuale, mentre la squadra di Maran resta ultimissima in classifica e la prossima in casa con il Torino è già un dentro o fuori.

IL TABELLINO

UDINESE-CATANIA 1-0

Udinese (3-5-1-1): Scuffet 8; Heurtaux 7, Danilo 6.5, Domizzi 7; Basta 6 (17'st Badu 6), Pinzi 6, Allan 6.5, Pereyra 7.5 (36'st Widmer sv), Gabriel Silva 6; Nico Lopez 5 (1'st Bruno Fernandes 6.5); Di Natale 7.5. A disp.: Brkic, Naldo, Bubnjic, Jadson, Yebda, Lazzari, Muriel, Maicosuel, Zielinski) All. Guidolin 6.5

Catania (4-3-3): Andujar 7; Izco 5.5 (42'st Peruzzi sv), Bellusci 5.5, Gyomber 5, Monzon 6.5; Plasil 6.5 (36'st Fedato sv), Lodi 6.5, Rinaudo 5.5; Barrientos 6, Bergessio 6, Keko 5.5 (20'st Leto). A disp.: Ficara, Rolin, Legrottaglie, Alvarez, Capuano, Biraghi, Boaeteng, Petkovic. All. Maran 5.5 A

Arbitro: Doveri

Marcatori: 23' st Di Natale

Ammoniti: Bellusci (C), Rinaudo (C), Gabriel Silva (U), Izco (C), Danilo (U), Leto (C)

Espulsi: -