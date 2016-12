Serie A: cooperativa del gol, latitano i bomber

13:00 - Con l'arrivo in estate di Higuain, Tevez e Gomez oltre ai ritrovati Balotelli e Giuseppe Rossi dall'inizio, per la Serie A ci saremmo aspettati una lotta all'ultimo sangue per il trionfo nella classifica marcatori. Tanti bomber con voglia di rivincita, tanta concorrenza da aggiungere ai soliti noti del gol. Dopo un girone abbondante, invece, i numeri dicono tutt'altro. I goleador del nostro calcio non sono poi così prolifici, anzi, lo sono pochissimo se confrontati ai maggiori campionati europei. Merito delle difese e della tattica o, come nel caso della Roma, causa di vere e proprie cooperative del gol.

In questo campionato, per ora, manca il Cavani della situazione, il giocatore capace di segnare con costanza incredibile i suoi 25-28 gol a campionato. E siccome l'altro maratoneta del gol, Antonio Di Natale, latita fermo a cinque gol, nella lista dei bomber di Serie A regna la confusione, rasentando a malapena la doppia cifra. Il più prolifico, Giuseppe Rossi con 14 gol, è fermo ai box e lo sarà per un po'. Tevez e Llorente funzionano alla grande in coppia, venti reti in due divisi tra gli undici dell'argentino e i nove, senza rigori, dello spagnolo. Un ottimo bottino di squadra, ma sotto gli standard dei grandi goleador europei così come quello di Higuain e Palacio, fermi a quota 10. Dietro a tutti invece Balotelli con nove reti e tante squalifiche. In mezzo gli exploit di Berardi, Cerci e Vidal, a solidificare il concetto di cooperativa del gol incarnato alla perfezione dalla Roma di Rudi Garcia con Totti, Ljajic, Gervinho, Florenzi e Strootman a quota 5 gol stagionali. Un concetto gradito ai tecnici, sia chiaro.

Se in Serie A si guarda al collettivo per esaltare ed esaltarsi, in giro per l'Europa sono i grandi nomi a far sognare i tifosi con numeri da record. Medie pazzesche, gol a grappoli e risultati tennistici non mancano. Il più prolifico è il Pallone d'Oro 2013, Cristiano Ronaldo, capace di segnare ben 32 reti nelle 28 partite in cui è stato impiegato col Real Madrid. Il podio si chiude con Ibrahimovic, che in Ligue 1 viaggia con 28 gol fatti in 29 partite, e Sergio Aguero, definitivamente esploso al City e i suoi 25 gol in 24 partite. Medie incredibili tenute anche da Diego Costa, spauracchi del Milan agli ottavi di Champions, Alvaro Negredo e Luis Suarez per sottolineare la prolificità di Liga e Premier League. Immancabile Cavani, al settimo posto davanti all'acciaccato Messi, con Thomas Mueller a rappresentare la Bundesliga con le sue diciassette realizzazioni in ventinove partite ufficiali. Poco meglio di Edin Dzeko che, da riserva al Manchester City, è riuscito in ogni caso a entrare nel top-10 europea.

NOME SQUADRA GOL FATTI PARTITE MEDIA GOL 1 Cristiano Ronaldo Real Madrid 32 28 1.14 2 Zlatan Ibrahimovic Psg 28 29 0.97 3 Sergio Aguero Manchester City 25 24 1.04 4 Diego Costa Atletico Madrid 24 30 0.8 5 Alvaro Negredo Manchester City 23 33 0.7 6 Luis Suarez Liverpool 22 20 1.1 7 Edinson Cavani Psg 20 29 0.69 8 Lionel Messi Barcellona 18 22 0.82 9 Thomas Mueller Bayern Monaco 17 29 0.59 10 Edin Dzeko Manchester City 16 28 0.57 Giuseppe Rossi Fiorentina 14 18 0.78