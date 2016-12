Serie A: colpo Cesena, il Parma parte male

23:29 - E' un colpo di testa di Rodriguez a regalare la vittoria al Cesena nel giorno del suo ritorno in Serie A. La squadra di Bisoli parte bene e batte al Manuzzi 1-0 il Parma di Donadoni. Opaca la prestazione dei gialloblù, privi di Cassano (non convocato) e con Amauri che parte dalla panchina ed entra nella ripresa. Troppo debole la reazione dei ducali che sfiorano però il pari nel finale con Lucarelli, al quale si oppone un ottimo Leali.

LA PARTITA

Inizia la ripresa, il Parma si butta in avanti ma i cross di Acquah peccano spesso di imprecisione. Donadoni inserisce Amauri e Coda, togliendo Palladino e Biabiany. La reazione c'è, i gialloblù spingono in avanti ma Leali non corre grossi rischi. Quelli che invece corre Mirante quando, all'86', Cascione ci prova con una fucilata al volo sul quale il portiere gialloblù risponde alla grande. Sulla stessa ribattuta arriva però Rodriguez che - fortunatamente per i ducali - è questa volta impreciso e spara di testa fuori da posizione ottimale. Forcing finale del Parma e clamorosa occasione nel recupero: Lucarelli si ritrova al 93' la palla in area da solo contro Leali, il portiere bianconero finisce a terra ma con il braccio destro riesce a deviare la conclusione del difensore e salvare i suoi dalla beffa finale.

IL TABELLINO



CESENA-PARMA 1-0

Cesena (4-3-1-2): Leali 6; Capelli 6,5 (31' st Perico 6), Volta 6,5, Lucchini 7, Renzetti 6,5; De Feudis 6,5, Cascione 7, Coppola 6,5; Brienza 7,5 (24' st Garritano 6); Marilungo 7, Rodriguez 7,5 (43' st Krajnc sv).

A disp.: Agliardi, Bressan, Nica, Valzania, Giorgi, Ze' Eduardo, Succi. All. Bisoli 7,5

Parma (4-3-3): Mirante 6; Cassani 5,5 (37' st Ristovski sv), Paletta 5,5, Lucarelli 5,5, Gobbi 5; Acquah 6, Lodi 5,5, Jorquera 6; Biabiany 5,5 (28' st Coda 5,5), Palladino 5,5 (20' st Amauri 6), Belfodil 5,5.

A disp.: Cordaz, Iacobucci, Mendes, Costa, Felipe, Rispoli, Mauri, Galloppa, Nyantakyi. All. Donadoni 5,5

Arbitro: Peruzzo

Marcatori: 37' Rodriguez (C)

Ammoniti: Lucchini, Rodriguez (C); Jorquera (P)

Espulsi: -