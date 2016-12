Serie A, Chievo-Parma 1-2: decide Lucarelli nel finale

00:11 - Il Parma torna dal Bentegodi con il bottino pieno ma il Chievo si piega solo nel finale. Apre le marcature Paloschi dopo un quarto d'ora, ma gli uomini di Donadoni trovano il pari con un gran gol di Cassano al 23', nel mezzo Amauri si fa parare un rigore da Puggioni. Nel secondo tempo, quando la partita sembrava avviata verso il pareggio, ci pensa Lucarelli, con la grande complicità del portiere, a segnare la rete del 1-2

LA PARTITA

Donadoni si presenta al Bentegodi con il tridente pesante formato da Amauri, Biabiany e Cassano, titolare in campionato dopo oltre un mese. Corini, da parte sua, recupera Rigoni e schiera la formazione tipo per cercare la terza vittoria casalinga della stagione. Parte benissimo il Parma, già vicino al gol con Parolo (palo) dopo due minuti, ma al 15’ passano i padroni di casa grazie ad una rocambolesca rete segnata da Paloschi sugli sviluppi di una rimessa laterale. Dopo il vantaggio gli uomini di Corini potrebbero raddoppiare con Rigoni, che però non sfrutta una buona occasione nata da palla inattiva. Il Parma non demorde e continua a spingere. Al 24’ Parolo, in area, trova le mani larghissime di Hetemaj, Orsato non ha dubbi e fischia il penalty per i ducali. Sul dischetto si presenta Amauri che, ipnotizzato da Puggioni, si fa parare il possibile pareggio. Pareggio che però arriva dopo tre minuti e il merito è tutto di Antonio Cassano. Fantantonio riceve sulla trequarti, si gira, e lascia partire un destro chirurgico su cui il numero uno del Chievo non può nulla. Alla fine della prima metà il Parma avrebbe anche la palla del raddoppio: cross del solito Parolo, interviene Cesar che, sbagliando, devia verso la sua porta ma Puggioni in tuffo riesce ad evitare l’autogol, allungando la sfera sulla traversa.



Il secondo tempo lo iniziano meglio gli ospiti che, pur avendo il pallino del gioco, non riescono mai a impensierire veramente l’estremo difensore del Chievo. La partita scorre senza emozioni, complice due attacchi che non riescono a pungere come vorrebbero. E infatti, nel finale, con le due squadre quasi sotto la doccia, a decidere la gara è Alessandro Lucarelli, un difensore, grazie al maldestro intervento di Puggioni il quale si lascia sfuggire il tiro cross del numero 6 emiliano e consegna, di fatto, i tre punti al Parma.

Parma che trova la terza vittoria consecutiva e si porta a quota 29, lasciando sempre più dietro la zona calda e con un occhio all’Europa League. Il Chievo invece conferma il trend negativo in casa (solo 2 vittorie) e scende al terzultimo posto a pari merito con Sassuolo e Bologna.

LE PAGELLE

Lucarelli 6,5: Non ha giocato la migliore partita della sua stagione ma la rete nel finale lo riscatta dall'opaca prestazione difensiva



Cassano 7: E' nettamente il giocatore con più tecnica tra i 22 in campo e lo dimostra perfettamente nell'azione del pareggio. Cala nel finale pur rimanendo l'unico vero riferimento offensivo degli emiliani



Amauri 4: Dopo le reti nelle ultime 2 giornate, l'attaccante italo-brasiliano vive una giornata no. Oltre al rigore sbagliato l'ex juventino combina ben poco e non dà mai problemi ai tre dietro del Chievo



Puggioni 5: Era partito benissimo parando il rigore ad Amauri e neutralizzando le conclusioni del Parma, ma l'errore sul gol che ha deciso la partita è troppo pesante



Paloschi 6,5: Segna la rete del vantaggio e poi si sbatte tutta la partita dando filo da torcere a Lucarelli e Paletta. Esce a metà ripresa e la squadra ne risente



Parolo 6: Il palo gli nega la gioia del gol dopo 2'. Per il resto gioca la solita partita di sostanza aiutando entrambe le fasi.

IL TABELLINO

CHIEVO-PARMA 1-2

Chievo (3-5-2): Puggioni 5; Frey 6, Dainelli 6.5, Cesar 6; Sardo 6, Bentivoglio 5.5 (16' st Radovanovic 5.5), L.Rigoni 5, Hetemaj 5.5, Dramè 5.5, Paloschi 6.5 (19' st Lazarevic 6), Thereau 5.5. A disp.:Silvestri, Squizzi, Pamic, Papp, Claiton, Mbaye, Estigarribia, Sestu, Pellissier, Ardemagni.All.: Corini 5.5

Parma (4-3-3): Mirante 6; Cassani 5.5, Paletta 6.5, Lucarelli 6.5, Gobbi 6; Marchionni 6, Gargano 6.5, Parolo 6(40' st Acquah s.v.); Biabiany 5 (34' st Palladino 6), Amauri 4, Cassano 7. A disp.: Bajza, Coric, Cerri, Sall, Mesbah, Mauri, Haraslin, Felipe, Galloppa, Munari, N. Sansone.All.: Donadoni 6

Arbitro: Orsato

Marcatori: 15' Paloschi (C), 27' Cassano, 49' st Lucarelli (P)

Ammoniti: Lucarelli, Gargano, Amauri (P), Cesar, Sardo (C)

Espulsi: -