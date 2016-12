Serie A: Chievo-Lazio 0-2, ci pensano Candreva e Keita

00:05 - Prosegue il momento positivo della Lazio, che passa in casa del Chievo e sale a quota 31 punti. Al Bentegodi, i biancocelesti vincono per 2-0 al termine di un match mai in discussione. Candreva, su assist di Keita, sblocca il risultato dopo sei minuti. Proprio il giovane spagnolo, classe 1995, chiude i conti nella ripresa (70') con un sinistro deviato da Canini. La squadra di Corini rimane inchiodata a 18 punti.

LA PARTITA

Non c'è più Hernanes, ma nessuno se ne accorge. La cura Reja, prescritta su misura per la Lazio, ha effetti stupefacenti su una squadra che, solo un mese e mezzo fa, era depressa e in crisi nera. Contro il Chievo, i biancocelesti dominano con autorità e consapevolezza, centrando l'undicesimo punto in cinque partite col tecnico goriziano.



Reja propone un 11 compatto e molto abile a trasformarsi a seconda delle diverse situazioni. Ufficialmente è un 3-4-2-1, che grazie all'immenso lavoro dei due esterni di centrocampo (Cavanda e Lulic) diventa 5-4-1 quando c'è da difendere e 3-4-3 quando c'è la possibilità di ripartire. Fondamentale, a tal proposito, la spinta delle due ali laziali (Candreva e Keita), rapide e tremendamente concrete. Al 6', la teoria di Reja è già pratica: Keita si fa spazio a sinistra e pesca al centro l'inserimento di Candreva, che stoppa col destro e calcia col mancino, infilando Puggioni dopo aver bruciato uno statico Dainelli. La reazione del Chievo si esaurisce in un colpo di testa di Paloschi (8'), dopodiché è solo Lazio fino al termine del primo tempo. Biglia e Ledesma danno ordine, Candreva sfiora il bis su punizione (traversa al 29' dopo una deviazione) e Keita - solo davanti al portiere - si divora il match ball calciando addosso a Puggioni.



Il Chievo è scolastico. Zero iniziative, gioco che si sviluppa in orizzontale e fasce laterali completamente trascurate. La Lazio porta a casa i tre punti con semplicità, affidandosi a un Keita (classe 1995) già pronto per sostituire Hernanes. Il 18enne spagnolo, dopo l'assist a Candreva nel primo tempo, va vicino al 2-0 con un colpo di tacco (55') salvato in angolo da Puggioni. L'appuntamento col gol è rinviato al 70', quando il suo sinistro - deviato da Canini - termina la corsa all'angolino basso. Reja gongola,e può cominciare a credere alla rimonta per la zona Europa League. Mentre Corini, senza successi da sette gare (tre pareggi e quattro sconfitte), è sempre più alle prese con lo spettro retrocessione.

LE PAGELLE



Keita 7,5 - Comincia offrendo l'assist che vale l'1-0. Impressiona per la facilità con cui lascia sul posto l'avversario, dopo averlo saltato. Sfiora un super gol con il tacco, poi chiude la partita con la rete del 2-0.



Biglia 7 - Detta i tempi di gioco, offrendo geometrie mai banali. Ammonito, si dispera perché salterà il derby di settimana prossima (era diffidato).



Klose 6 - Lavora per la squadra, mettendosi a disposizione dei compagni con grande umiltà.



Canini 4,5 - Appena arrivato dall'Atalanta, ha la sfortuna di esordire contro Keita. E' perennemente in ritardo, pomeriggio da dimenticare.



Hetemaj 5 - Non vince un contrasto e non azzecca un passaggio. Esce al 44' per infortunio.

IL TABELLINO



CHIEVO-LAZIO 0-2

Chievo (3-5-2): Puggioni 6; Frey 5, Dainelli 5 (18' Canini 4,5), Cesar 5,5; Sardo 5,5, Bentivoglio 6 (17' st Pellissier 5,5), Rigoni 5,5, Hetemaj 5 (44' Radovanovic 5,5), Dramé 5,5; Paloschi 6, Thereau 5,5.

A disp.: Agazzi, Squizzi, Bernardini, Claiton, Rubin, Mbaye, Stoian, Lazarevic, Kupisz, Pellissier. All.: Corini 4,5

Lazio (3-4-2-1): Berisha 6; Biava 6, Dias 6,5, Radu 6; Cavanda 6, Biglia 7, Ledesma 6,5, Lulic 6; Candreva 7 (47' st Crecco sv), Keita 7,5 (39' st Gonzalez sv); Klose 6 (44' st Perea sv).

A disp.: Marchetti, Strakosha, Novaretti, Cana, Pereirinha, Onazi, Anderson. All.: Reja 7

Arbitro: Russo

Marcatori: 6' Candreva (L), 25' st Keita (L)

Ammoniti: Biglia (L); Radovanovic, Frey (C)

Espulsi: -