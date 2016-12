Serie A: Catania-Napoli 2-4, i partenopei blindano la Champions

00:07 - Il Napoli travolge 4-2 il Catania e, in virtù del ko della Fiorentina col Milan, conquista tre punti fondamentali per la zona Champions: la Viola, adesso, è staccata di dieci lunghezze. Al Massimino, i partenopei sigillano il risultato nel primo tempo, chiuso sullo 0-4 con i gol di Zapata (16' e 43'), Callejon (25') ed Henrique (40'). I siciliani, sempre più ultimi, reagiscono nella ripresa e accorciano le distanze con Monzon (52') e Gyomber (75')

LA PARTITA

Per il Napoli è uno snodo cruciale. Dopo il k.o. di domenica con la Fiorentina, i partenopei tornano a +10 sulla Viola e - con solamente otto turni ancora da giocare - mettono una seria ipoteca sulla qualificazione alla prossima Champions. Questa volta il turnover non punisce Benitez, che lascia a riposo Higuain ed è ripagato dalla doppietta di Zapata, ai primi due gol in Serie A.



Agli azzurri basta un tempo per archiviare la pratica Catania, spazzato via in 45 minuti con uno 0-4 senza storia. Il Napoli sfonda soprattutto a destra, con l'asse Henrique-Callejon, ma anche per vie centrali i siciliani non sono in grado di opporre resistenza. Ad aprire le danze è Zapata (16'), che finalizza un assist di Callejon appoggiando in rete a porta vuota. Il raddoppio (25') è confezionato da Legrottaglie e Andujar, con il portiere che rinvia di pugno sul corpo del difensore, servendo a Callejon la sfera per un 2-0 che più facile non si può. La squadra di Maran, a onor del vero anche parecchio sfortunata, è però spaccata in due: davanti Barrientos (traversa scheggiata al 27') e soprattutto Keko (traversa piena al 22') si rendono pericolosi in più occasioni, dietro è un disastro imbarazzante. Il 3-0 è un jolly di Henrique (40'), che da posizione defilata segna con un destro al volo in stile Van Basten. Poco dopo (43') la coppia Legrottaglie-Bellusci, che pare essere in mare aperto, nel pieno di una bufera, senza nemmeno un salvagente, annega di fronte agli scatenati Zapata-Callejon, con quest'ultimo che serve al colombiano la palla dello 0-4.



Il Napoli della ripresa è comprensibilmente una squadra meno attenta, meno affamata e molto più imprecisa. Il calo di concentrazione costa però due gol subìti e un pizzico di paura nella parte finale, nella quale il Catania prova inaspettatamente a tornare in partita. Monzon segna l'1-4 (52') dopo un tiro al volo di Plasil respinto da Reina, mentre il bis è opera di Gyomber (75'), che ruba il tempo ad Albiol sugli sviluppi di un corner. Un sussulto d'orgoglio, quello dei siciliani, che conta nulla in termini di classifica. La squadra di Maran colleziona infatti il terzo k.o. consecutivo e la quinta sconfitta (più un pareggio) nelle ultime sei gare. La salvezza, distante comunque solo sei punti, è sempre più un'impresa.

LE PAGELLE



Callejon 7,5 - E' il fattore che decide la partita, con due assist per Zapata e il gol dello 0-2. Oltre a al solito, immenso, sacrificio in fase difensiva. Sale a quota 11 reti in campionato.



Zapata 7 - Si sblocca in campionato, dove non aveva mai segnato. Cinico sotto porta, si dimostra una discreta alternativa a Higuain. Gran fisico e movimenti intelligenti, potrebbe essersi guadagnato la riconferma in vista della prossima stagione.



Reina 5,5 - Gara insicura. Comincia con qualche uscita avventata e prosegue non trattenendo alcune conclusioni che, per uno come lui, non possono rappresentare un problema.



Keko 6,5 - Si danna l'anima per 90 minuti e sfiora il gol in almeno tre occasioni, colpendo anche una traversa. L'ultimo ad arrendersi.



Legrottaglie 4 - Fuori posizione sul primo gol, in ritardo in occasione dello 0-2 e immobile quando Callejon infila lo 0-4. Maran lo lascia negli spogliatoi dopo 45 minuti da incubo.

IL TABELLINO



CATANIA-NAPOLI 2-4

Catania (3-5-2): Andujar 5; Gyomber 5,5, Legrottaglie 4 (1' st Petkovic 6), Bellusci 4; Peruzzi 5,5 (38' st Fedato sv), Izco 5, Lodi 6, Rinaudo 5 (1' st Plasil 6), Monzon 6; Keko 6,5, Barrientos 5.

A disp.: Ficara, Alvarez, Capuano, Biraghi, Leto, Boateng. All.: Maran 5

Napoli (4-2-3-1): Reina 5,5; Henrique 6,5 (14' st Albiol 5), Fernandez 6, Britos 6, Reveillere 6; Dzemaili 6, Jorginho 6,5; Callejon 7,5, Hamsik 6 (21' st Radosevic 6), Insigne 6; Zapata 7 (34' st Higuain sv).

A disp.: Doblas, Colombo, Inler, Bariti, Pandev. All.: Benitez 6,5

Arbitro: Massa

Marcatori: 16' e 43' Zapata (N), 25' Callejon (N), 40' Henrique (N), 7' st Monzon (C), 30' st Gyomber (C)

Ammoniti: Keko (C)

Espulsi: -